Así son los 5 taburetes portátiles plegables más cómodos para llevar contigo en tus escapadas

Estos taburetes son muy ligeros y, cuando están plegados, ocupan muy poco espacio, lo que los convierte en el asiento perfecto para llevar siempre a mano

Ahora que llega el buen tiempo, a todos nos apetece hacer cada vez más planes fuera de casa, desde ir a pasear por el parque hasta salir a tomar algo al atardecer cada día después del trabajo. De la misma forma, esperamos el fin de semana ansiosos para meter el saco de dormir en la mochila y hacer vivac en la montaña o aprovechar un fin de semana largo para coger la tienda de campaña y hacer una escapadita a un camping en la playa. Y es justo en estas escapadas de playa y de montaña cuando tener siempre a mano un asiento ligero y portátil marca la diferencia cuando llega el momento de parar y descansar.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 5 taburetes portátiles, plegables, ligeros y cómodos de llevar para acompañarte de la mejor forma posible durante este tipo de planes.

El taburete portátil plegable más vendido

Este modelo está pensado para que lo puedas llevar con un bolso pequeño de mano gracias a su resistente correa de poliéster, y en el momento en que lo despliegues te puedas sentar sobre él de una forma muy natural. Además, aunque parezca muy endeble debido a su ligereza, es capaz de soportar hasta 250 kg de peso.

Cortesía de Amazon.

El taburete portátil plegable con cojín

Este taburete es muy similar al modelo anterior, pero cuenta con mayores prestaciones. Destaca especialmente por su altura ajustable, algo útil si lo usas en mesas de diferentes alturas y, a diferencia del otro modelo, cuenta con un cojín suave que hace que sea mucho más cómodo para pasarte un buen rato sentado sobre él. Otro punto positivo de este modelo es que su correa es más larga y te la puedes colgar del hombro fácilmente para llevarlo como si se tratara de una tote bag.

Cortesía de Amazon.

El taburete portátil plegable multiusos

Este modelo es una opción más baja y sencilla; su estructura cuadrada hace que, además de para sentarse, sea muy práctico para tener en casa y usar cada vez que te quieras subir al típico armario al que nunca llegas. Además, lo puedes guardar fácilmente en cualquier esquina, ya que cuando lo pliegas apenas ocupa espacio.

Cortesía de Amazon.

El taburete portátil plegable con patas extensibles

Este taburete está diseñado para hacer todo tipo de actividades al aire libre. Si te gusta ir de excursión, acampar, pescar o simplemente llevarlo contigo por si te apetece sentarte un rato en medio de un festival o en la playa, su tamaño es perfecto, ya que plegado lo puedes llevar en la mano, ocupando prácticamente el mismo espacio que un paraguas pequeño.

Cortesía de Amazon.

El taburete portátil plegable clásico de camping

Este modelo es el clásico taburete de camping, con un diseño muy enfocado en facilitar el transporte. Para que sea lo más práctico y cómodo posible, está fabricado con materiales muy ligeros que hacen que apenas notes que lo llevas encima si lo quieres transportar dentro de tu mochila o en una bolsa. Además, su estructura se pliega de tal forma que también reduce el espacio que ocupa.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Son realmente cómodos para estar mucho tiempo sentado?

No, si vas a comer o descansar un rato al aire libre son perfectos, pero si vas a pasar muchas horas seguidas sentado trabajando, es mejor utilizar una silla con respaldo.

¿Se abren y cierran fácilmente?

Sí, están diseñados para usarse de forma rápida, así que en pocos segundos puedes plegarlos y desplegarlos.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.