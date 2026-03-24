Estos 5 soportes de tablet para el reposacabezas del coche son perfectos para viajar esta Semana Santa

Estos modelos de soportes para tablets se adaptan perfectamente a todo tipo de familias y son ideales para que los niños viajen entretenidos sin discusiones

Viajar en coche durante muchas horas puede hacerse muy pesado. Las vacaciones, especialmente en fechas como Semana Santa, para la gran mayoría son tan solo un fin de semana largo: un tiempo que no es lo suficientemente largo para hacer un gran viaje, pero que tampoco es tan corto como para solo ir a visitar la ciudad o el pueblo de al lado. Siempre se disfruta mucho de ir a conocer una provincia en la que no hemos estado nunca, pero, por lo habitual, eso suele implicar trayectos en coche largos en los que estar entretenido se vuelve clave, sobre todo si viajas con niños. Seguramente ya has vivido ese momento en el que alguien en el asiento trasero pregunta cuánto queda o se aburre a mitad de camino. Ahí es donde una buena película de dibujos animados hace su magia.

Y para que el problema no pase del aburrimiento a cuál es el mejor sitio para situar nuestras tablets, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado los 5 mejores soportes de tablet para el reposacabezas, para que el dispositivo se mantenga fijo y a la vista de todos sin que nadie tenga que mantener las manos ocupadas durante toda la duración del viaje.

Soporte de tablet para el reposacabezas del coche con múltiples bolsillos

Este soporte ofrece mucho más que sujetar la tablet. Si viajas con niños, implica llevar muchas cosas a mano: juguetes, botellas, toallitas, snacks... Con este soporte, además de tener un hueco para la tablet, tienes muchos bolsillos que te permiten dejar a mano todo lo que el niño pueda necesitar durante el viaje, a la vez que también sirve para mantener el coche más ordenado y limpio.

Cortesía de Amazon.

El soporte para el reposacabezas del coche más vendido

Este modelo, con más de 10.000 reseñas y una valoración media de 4,6 sobre 5 estrellas en Amazon, se ha convertido en el soporte favorito de los usuarios que buscan algo sencillo de colocar y quitar sin muchas complicaciones. Además, gracias a su mango extensible, lo puedes adaptar a la posición que necesites según el trayecto.

Cortesía de Amazon.

El soporte para el reposacabezas más compacto

Este es un soporte más básico, pero perfecto si lo que valoras es la firmeza y la estabilidad. Lo mejor es que, al ser tan compacto, se adapta a diferentes dispositivos, por lo que se puede ajustar tanto a una tablet como a un móvil. Se fija fácilmente al reposacabezas y se mantiene estático durante todo el viaje sin ningún problema.

Cortesía de Amazon.

El soporte para el reposacabezas con brazo largo

Este modelo es perfecto para cuando viajan 2 o 3 personas en la parte trasera del coche. La ventaja de este modelo es que su brazo ultralargo de 46 cm permite enganchar el soporte a un reposacabezas y extenderlo de tal forma que quede centrado para que todos puedan ver la misma película sin pelearse porque uno la vea mejor que otro o porque esté muy lejos.

Cortesía de Amazon.

El soporte para el reposacabezas central

Si sueles viajar con niños atrás, al igual que el modelo anterior, este soporte está diseñado para colocarlo entre los dos reposacabezas de los asientos delanteros; de esta forma, la pantalla queda en una posición centrada. Te puede encajar perfectamente para poner la misma película a 3 niños en la parte de atrás y que todos puedan verla cómodamente sin tener que girar demasiado la cabeza.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Son compatibles con cualquier coche?

Depende del modelo, pero la mayoría están diseñados para adaptarse a reposacabezas con barras estándar. Antes de elegir, revisa bien tu coche y que los reposacabezas cuenten con las barras necesarias para instalar estos soportes.

¿Qué tamaño de tablet se puede usar?

Lo habitual es que admitan dispositivos de entre 4,7 y 13 pulgadas. Esto significa que puedes usar una tablet o un móvil, siempre que su tamaño esté dentro de ese rango.

¿Se pueden instalar sin herramientas?

Sí, en la mayoría de los casos la instalación es rápida y no se necesitan herramientas.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de marzo de 2026.

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