Resistente, duradero y con 19.000 valoraciones en Amazon: la alfombrilla rascador que los gatos adoran

Ya sea para arañar o tumbarse encima, esta alfombrilla rascador es el accesorio ideal para que los gatos se diviertan o liberen tensión

Cuando tenemos un gato en casa, nuestros muebles se convierten en su objetivo favorito para arañar. Los felinos no solo rascan las superficies para afilarse las uñas o marcar territorio, también lo hacen para desfogarse o ejercitarse. Por eso, algo que no puede faltar en nuestro hogar, para evitar que el mobiliario sufra, son los rascadores.

De ahí que desde EL PAÍS Escaparate te enseñemos la alfombrilla rascador, de la marca Fukumaru, que está encantando por su versatilidad y practicidad: sus 19.000 valoraciones en Amazon confirman que es el accesorio perfecto para el bienestar de los mininos.

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Está hecha de sisal, un material natural y muy resistente. Cortesía de Amazon

Material natural y duradero

El sisal es una fibra natural que se caracteriza por ser muy resistente, lo que la hace ideal para este tipo de accesorios: no se corre el riesgo de que se rompa con el primer arañazo.

Las personas que lo han comprado destacan, entre otras cosas, su durabilidad: “Muy resistente, la tengo como desde hace un año, o más, y sigue en perfecto estado. Volveré a comprar. 100% recomendable”.

Además, no tendrás que preocuparte por que desentone con la decoración de tu hogar. El color beige del sisal hace que encaje en cualquier lugar.

Se puede colocar en el suelo y en la pared

También es un producto versátil, ya que puede usarse como algo más que un rascador. Por su diseño puede utilizarse como una esterilla en la que el gato puede descansar cuando no le apetezca ir hasta su cama.

En el caso de que tu felino sea más de arañar paredes, esta alfombrilla también puede colocarse en vertical: la parte trasera es antideslizante y se pega con facilidad gracias al velcro que lleva incorporado. “Cumple su función de rascador, ocupa poco espacio y tiene una estupenda sujeción. Excelente”, comenta un usuario.

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Se puede colocar en vertical y horizontal. Cortesía de Amazon

Recomendado para todas las razas de gatos

El instinto natural de los gatos siempre va a ser arañar. Por eso es tan importante contar con juguetes o rascadores en función de sus necesidades. “Mi gatito no quería utilizar los rascadores en vertical. Compre dos de estas alfombrillas y las puse en los asientos de las sillas, y problema resuelto. Le encantan”, dice otro de los usuarios que ha quedado maravillado.

Lo que hace que esta alfombrilla rascador sea una de las favoritas es que es apta para todo tipo de gatos. Pero, a la hora de comprarla, hay que tener en cuenta el tamaño: esta tiene unas medidas de 60 x 40 centímetros. Algunos usuarios comentan que es adecuada para gatos pequeños.

Garantía de calidad

No todos los gatos no iguales, algunos son más exigentes que otros. A veces, por muy bueno que sea un producto, no les entusiasma. Otro punto a favor de esta alfombrilla rascador es que cuenta con una garantía de un mes para probarla: en caso de que a tu gato no le guste o notes algún problema con la calidad, te devuelven el dinero.

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Lleva velcro en la parte trasera para una mejor sujeción. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentas

¿Cómo se puede limpiar?

Como está hecho de sisal, lo ideal es lavarlo en seco para evitar que se estropee. Se puede limpiar sacudiéndolo en el exterior o, si queremos una limpieza más profunda, utilizar el aspirador para eliminar cualquier residuo.

¿Se puede pegar en cualquier superficie?

Sí. En superficies lisas, rugosas o de madera.

¿La pueden usar los gatos que son muy activos?

Por supuesto. La alfombrilla está hecha de un material resistente, pensado para aguantar todo tipo de actividad.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de marzo de 2026.

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