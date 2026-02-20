Este limpiador de Philips deja tus zapatillas como nuevas y funciona mejor que un paño húmedo por solo 9 euros

Este limpiador puede llegar a efectuar 500 rotaciones por minuto, incluye tres cepillos diferentes para adaptarse a cada tipo de material y tiene un 41% de descuento

Antes o después, cuando te compras unas zapatillas nuevas, se te van a acabar manchando. Es cierto que, mientras las manchas sean superficiales y fáciles de quitar, no pasa gran cosa, pero lo último que quieres es que, al cabo de pocas semanas y por el uso excesivo de limpiadores de calzado, pierdan su color y su textura demasiado rápido. Si utilizas a diario zapatillas Skechers o zapatillas de running para ir a hacer recados después de un día en el que ha llovido y has salido a correr y te has manchado de barro, la mejor solución para limpiarlas ya no es un paño húmedo y un poco de agua: es de la marca Philips y funciona a pilas.

Este limpiador de Philips es el accesorio más eficaz para limpiar tus zapatillas sin necesidad de realizar un gran esfuerzo o pasarte horas frotando para deshacerte de las manchas.

Cortesía de Amazon.

Un limpiador eléctrico que permite limpiar sin esfuerzo

Gracias a su potencia de giro, que alcanza hasta 500 rotaciones por minuto, no necesitarás estar frotando mucho tiempo ni ingeniártelas para encontrar un remedio casero que pueda quitar las manchas. Con este limpiador simplemente tendrás que apoyar el cepillo y sostenerlo mientras él hace el trabajo por ti. Además, al funcionar de forma autónoma con 4 pilas AA, la limpieza que realiza es mucho más uniforme y precisa de lo que sería con un cepillo tradicional.

Tres cepillos diferentes que se adaptan a cada modelo de zapatillas

De la misma forma que cada parte de las zapatillas puede ser de un material y una textura diferentes, el cepillo que utilices para limpiar cada una debe adecuarse a su dureza y características específicas. Este limpiador incluye tres cepillos diferentes: uno duro para suelas y goma texturizada, uno suave para malla o lona y un cabezal con esponja para materiales más delicados como el cuero o el ante.

Cortesía de Amazon.

El limpiador perfecto para poder llevar siempre contigo

Este limpiador de Philips es muy compacto, portátil y ligero, lo que permite que puedas llevarlo en la mochila cuando vas a trabajar, por si se te manchan las zapatillas en el camino, o para que lo metas en la maleta de viaje sin que ocupe mucho espacio cuando vas de viaje. Además, es muy fácil de usar en cualquier circunstancia, ya que solo necesitas humedecer el cepillo con un poco de agua y jabón, encenderlo y pasarlo por el calzado tranquilamente, sin necesidad de realizar un gran esfuerzo.

El limpiador para zapatillas más vendido de Amazon

Con más de 200 unidades vendidas solamente durante el último mes, después de más de 8.500 reseñas por parte de los usuarios, este cepillo se ha convertido en el accesorio favorito de los usuarios de Amazon que quieren mantener sus zapatillas limpias sin necesidad de invertir demasiado tiempo, inventarse remedios caseros o estropear un trapo cada vez que necesitan hacer una limpieza.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Puede dañar materiales delicados como el ante o la gamuza?

Si utilizas el cabezal correcto y no aprietas demasiado, no debería causar ningún problema.

¿Necesita productos de limpieza especiales?

No, basta con un poco de agua para humedecer el cepillo y añadir un poco de jabón suave si lo consideras necesario.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.