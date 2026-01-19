Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
El pijama más calentito que arrasa en Amazon por el que no querrás que acabe el invierno 

Un pijama de corte clásico fabricado con tejido de coralina para ayudar a mantener el calor corporal y, además, está disponible en 24 colores diferentes

David Rodríguez Madera
Uno de los momentos que más se agradecen durante el invierno es ese momento en el que vienes de la calle muerto de frío y, cuando llegas a casa después de un largo día de trabajo, como si se tratase de un ritual, te das una ducha para entrar en calor y ponerte un pijama cómodo y calentito para disfrutar de ese momento de descanso que llevas esperando todo el día. Aunque en invierno, a diferencia del resto del año, es muy importante que el pijama, además de ser cómodo, abrigue de verdad. Si no eres muy fan de los pijamas de forro polar con capucha y buscas un pijama de corte más clásico sin renunciar a un tejido suave y grueso, en Amazon puedes dar con la solución por menos de 20 euros.

Este pijama de dos piezas para hombres está fabricado con coralina, un tejido de microfibras ideal para usar esos días que hielan los huesos.

COMPRAR POR 17,99€ EN AMAZON

Fabricado con tejido de coralina para abrigar sin agobiar

El tejido de coralina es famoso por ayudar a mantener el calor corporal, por lo que este pijama es una muy buena opción para esas personas que viven en casas frías donde no da mucho el sol o también para todas esas personas frioleras que sufren especialmente las bajas temperaturas del invierno. Es un tejido suave y grueso, sin dejar de ser ligero, y perfecto para dormir o para ponértelo para una tarde de sofá y manta.

Un pijama cómodo y muy versátil

Uno de los puntos fuertes que más valoran los usuarios de este tipo de pijamas es que es un conjunto que no aprieta y permite moverte con libertad, así que puedes usarlo tanto para dormir como para pasar la tarde en casa, ver una serie o leer un libro en el sofá cómodamente. Además, al ser un conjunto de camiseta y pantalón largo, permite que también los puedas combinar de diferentes formas con otras prendas, como una camiseta blanca básica o con un pantalón de chándal.

COMPRAR POR 17,99€ EN AMAZON

No necesita cuidados especiales y está disponible en distintos colores

Aunque la coralina parece un material con el que hay que tener mucho cuidado para no dañarlo, lo cierto es que no requiere ningún cuidado especial. Lo puedes meter en la lavadora con el resto de la ropa y, al sacarlo, sigue manteniendo su suavidad. Además, puedes elegir el color y los patrones que más te gusten, ya que este modelo está disponible en 24 diseños diferentes para adaptarse a todos los gustos.

El pijama de invierno más vendido de Amazon

Con una valoración media de 4,3 sobre 5 estrellas y más de 1.000 reseñas en Amazon, este pijama se ha convertido en el más vendido de la plataforma debido a la suavidad de su tejido, a lo cómodo y versátil que resulta para usar en casa en el día a día y a su excelente relación calidad-precio.

COMPRAR POR 17,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿La coralina genera un calor excesivo?

Aunque abriga, el tejido es suave y transpirable, por lo que no resulta agobiante.

¿Está disponible en tallas extragrandes?

El pijama está disponible en todo tipo de tallas. Su tallaje va desde la S hasta la XXL, por lo que se recomienda elegir tu talla habitual.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
