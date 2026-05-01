Pongo a prueba las mejores ollas de cocción lenta, y esta es mi favorita

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Russell Hobbs Russell Hobbs MaxiCook Crockpot Crockpot Cecotec Cecotec ChupChup Tristar Tristar VS-3915 Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quienes buscan una opción completa, versátil y fácil de usar para cocinar a diario o preparar varias raciones de una sola vez. Familias numerosas o para los que cocinan grandes cantidades de comida de una sola vez. Para aquellos que quieren iniciarse en la cocina lenta con un modelo sencillo, programable y con buena capacidad. Familias pequeñas que busquen un modelo que ocupe poco espacio. Por qué lo recomendamos Gran capacidad, cazuela apta para sellar en el fogón, temporizador digital programable, manejo sencillo. Capacidad muy amplia, controles digitales, recipiente apto para horno, limpieza sencilla. Programación de hasta 24 horas, cubeta cerámica amplia, diseño ovalado, incluye accesorios. Tamaño compacto, manejo muy sencillo, consumo moderado, recipiente cerámico. Medidas 35,5 × 25,6 × 35,6 cm 44 × 30,5 × 26 cm 30,5 × 24,7 × 40 cm 33,8 × 35,8 × 24,8 cm Potencia 200 W 320 W 240 W 180 W Peso 3,1 kg 6,4 kg 5,7 kg 3,9 kg Capacidad 6 litros 7,5 litros 5,5 litros 3,5 litros Detalles Cazuela apta para sellar en el fogón, temporizador digital, tapa de cristal. Recipiente apto para horno, temporizador digital hasta 20 h, tapa de vidrio templado. Cubeta cerámica apta para horno, programación hasta 24 h, incluye espátula y recetario. Recipiente cerámico extraíble, tapa de vidrio, carcasa de acero inoxidable. Precio 67,89 € 63,02 € 44,9 € 39,05 €

La mejor olla de cocción lenta Russell Hobbs MaxiCook es la mejor opción de entre los cuatro modelos analizados: su manejo es muy sencillo, ofrece una gran capacidad e incluye una cazuela para dorar los ingredientes previamente a la cocción.

No todas las personas se desenvuelven por igual en la cocina y, muchas veces, lo fácil es recurrir a la comida precocinada o a las pocas recetas que uno domina. Por suerte, cada vez existen más electrodomésticos pensados para simplificar las preparaciones diarias. Los robots de cocina destacan entre ellos, aunque también existen opciones más simples y económicas: las ollas de cocción lenta. A pesar de que sus recetas requieren tiempos prolongados —como su propio nombre indica—, este método de cocción permite obtener platos con sabores intensos y texturas muy tiernas. Resultan útiles para guisos, legumbres, carnes o sopas, ya que basta con introducir los ingredientes y dejar que la olla haga el resto.

Cómo hemos elegido y probado los productos

El diseño y las funciones de las ollas de cocción lenta que se venden actualmente son bastante parecidos entre sí. Funcionan conectadas a la corriente eléctrica, incluyen un panel de control desde el que ajustar la temperatura o el tiempo y cuentan con un recipiente extraíble en el que se colocan los ingredientes. Precisamente por esta similitud, la selección de modelos que hice para esta comparativa se basó en pequeños detalles que marcan la diferencia en el uso diario. Todas ellas cuentan con sistemas de control fáciles de usar y materiales de calidad y están pensados tanto para personas que quieren iniciarse en este tipo de cocina como para quienes buscan una olla práctica con la que preparar varias raciones de una sola vez.

Para las pruebas lo primero que hice fue seleccionar un abanico de recetas bastante variado: pescados, legumbres, verduras y carnes. Algunas preparaciones requerían varias horas de cocción (estofados de carne, carrilleras…), mientras que otras eran algo más rápidas (cremas de verduras, pollo con salsa…). Una vez hecha la selección, fui preparando cada plato en distintos días con los cuatro modelos para comparar los resultados en condiciones similares. Además, aproveché varias de estas comidas para invitar a familiares y amigos a casa, para así pedirles su opinión sobre el sabor, la textura y el punto de cocción de los platos. Sus impresiones también me sirvieron para completar la valoración final. Al analizar y comparar los resultados, presté especial atención a varios aspectos clave:

- Construcción: cómo es el acabado de la olla de cocción, la calidad de sus materiales, y su grado de durabilidad y resistencia.

- Manejo: ¿Qué tal se maneja? ¿Se entiende con facilidad el menú de control que integra?

- Resultado de las recetas: si las elaboraciones son sabrosas, cómo de tiernos resultan los alimentos, texturas, puntos de cocción…

- Limpieza: si es fácil o difícil eliminar la suciedad de la olla al final de la elaboración.

¿Por qué puedes confiar en mí? A lo largo de mi carrera periodística siempre he buscado convertir la información compleja en contenidos claros, prácticos y fáciles de entender para el lector. Por eso, en las comparativas, mi objetivo ha sido siempre el mismo: entender las características de los productos que pruebo y explicar qué modelos son más adecuados según cada necesidad. Me gusta ponerme en la piel del lector e imaginar sus dudas y es por ello que no me limito a describir especificaciones; las contextualizo y destaco lo mejor (y lo peor) de su rendimiento, uso y diseño. Mi propósito es que cada análisis inspire confianza y ayude a tomar decisiones acertadas.

Equilibrio: Russell Hobbs MaxiCook

Este modelo de Russell Hobbs tiene una capacidad de seis litros, por lo que es apta para grupos de unas siete personas. Escaparate El País

Para quién es: quienes buscan una opción completa, versátil y fácil de usar para cocinar a diario o preparar varias raciones de una sola vez.

Por qué lo recomendamos: gracias a su capacidad de seis litros, este modelo es ideal para preparar varias raciones de una sola vez o cocinar para unas siete personas. Como en casa solemos aprovechar los domingos para cocinar grandes cantidades, con esta olla pude elaborar un estofado que nos dio para congelar varios tuppers. Uno de sus detalles más prácticos es que incluye una cazuela de aluminio apta para el fuego que permite dorar la carne o pochar verduras directamente en el fogón antes de iniciar la cocción lenta. Después, simplemente hay que colocar la cazuela dentro de la olla sin necesidad de ensuciar otra sartén. En recetas como un ragú (guiso de carne troceada) o unas carrilleras, este paso marca la diferencia: al dorar la carne antes de la cocción lenta se potencia mucho el sabor final y queda con mejor textura y más jugosa. Durante el cocinado la olla siempre se mantuvo estable gracias a sus pies antideslizantes y también es posible ver los alimentos mientras se cocinan a través de la tapa de cristal.

El panel digital resulta muy intuitivo. Tras un par de usos, ya tenía claro cómo usar el temporizador y elegir entre los tres niveles de temperatura. Usé los modos más bajos para guisos largos mientras hacía otras tareas en casa, y el modo alto cuando necesitaba acortar tiempos. En todos los casos los resultados fueron consistentes; las carnes siempre tiernas, los pescados en su punto y las legumbres con muy buena textura. Incluso mi madre, que no suele entusiasmarse con los platos de cuchara, reconoció que unas alubias estofadas preparadas aquí tenían más sabor que cuando las hace en su olla de siempre. También agradecí lo sencillo que resulta limpiarla al terminar. El revestimiento evita que los restos se adhieran demasiado y bastó dejarla en remojo con agua caliente para que los restos saliesen de forma sencilla.

Sus puntos débiles: si hay luz muy intensa los números del panel pueden resultar difíciles de ver.

Gran capacidad: Crockpot

El modelo de Crockpot es el de mayor capacidad de la comparativa: 7,5 litros. Cortesía de Amazon

Para quién es: familias numerosas o para los que cocinan grandes cantidades de comida de una sola vez.

Por qué lo recomendamos: este modelo resultó el más útil cuando tuve invitados en casa o cuando quise preparar comida para varios días. Su capacidad de 7,5 litros es superior a la del resto de modelos analizados, algo que me facilitó la vida al preparar comida para siete personas. Preparé en este caso una receta con una pieza de ternera bastante grande y aún quedó espacio para añadir bastantes verduras. En preparaciones largas como esta es donde realmente se aprecia la ventaja de contar con una olla más amplia. La parte negativa es que ocupa bastante espacio y resulta pesada, por lo que no es la opción más cómoda para cocinas pequeñas como la mía. La tapa, de vidrio templado, tampoco transmite la misma sensación de robustez que el resto del conjunto, especialmente por el acabado del mango. Aun así, se mantuvo estable incluso cuando estaba completamente llena.

Sin embargo, una de sus características más interesantes es que su recipiente interior se puede introducir en el horno o llevar directamente a la mesa con la tapa. Un ejemplo fue una lasaña que cociné en la olla y después gratiné unos minutos en el horno, quedando un acabado más apetecible y crujiente. Gracias a este detalle me fue posible dar un toque final a algunos platos sin tener que cambiar de recipiente. El panel digital es sencillo de usar y muestra con claridad el tiempo restante de cocción. En cuanto a los resultados, siempre mantuvo bien la temperatura y consiguió texturas especialmente tiernas en carnes y pescados. Incluso recetas que normalmente requieren bastante vigilancia, como un rabo de toro, aquí se cocinan prácticamente solas. También me ahorró tiempo que tanto la cubeta como la tapa se pudieran meter en el lavavajillas.

Sus puntos débiles: su tamaño y peso hacen que necesite bastante espacio en la cocina.

Sencillez: Cecotec ChupChup

El peso del modelo de Cecotec es algo elevado, pero también le da mayor estabilidad durante la cocción. Escaparate El País

Para quién es: para aquellos que quieren iniciarse en la cocina lenta con un

Por qué lo recomendamos: su capacidad de 5,5 litros es adecuada para comidas de hasta cuatro personas y permite cocinar sin problema piezas grandes, como un pollo entero o un lomo. Su cubeta cerámica reparte el calor de forma uniforme y ayuda a conservar la humedad de las preparaciones, algo que se aprecia en guisos y asados. Su peso es relativamente elevado, pero a cambio aporta estabilidad durante la cocción y una sensación general de solidez. Solo es necesario tener cierta precaución al moverla cuando está llena porque las patas antideslizantes pierden eficacia si la superficie está húmeda o grasa, por lo que conviene colocarla siempre sobre una encimera seca y estable para evitar desplazamientos accidentales.

El panel es digital, pero su funcionamiento es mediante botones. Tras un pequeño periodo de adaptación resulta sencillo, aunque al principio me costó entender cómo programar la hora de inicio o ajustar el temporizador. Cuando conseguí dominarlo aproveché para preparar una pieza de carne a baja temperatura durante casi veinte horas, un pulled pork que quedó muy tierno y jugoso. En otras recetas más habituales, como sopas o estofados, los resultados también fueron muy sabrosos. La olla ofrece dos niveles de temperatura que cubren la mayoría de elaboraciones, además de una función para mantener la comida caliente una vez terminada la cocción. Esta última me fue útil cuando invité a algunos amigos a casa, ya que pese a que uno de ellos siempre llega un poco más tarde, conseguí mantener el plato a buena temperatura hasta el momento de servirlo. En cuanto a la limpieza, requiere algo de atención, sobre todo porque la cubeta no se puede meter en el lavavajillas. Aun así, con un buen remojo previo se limpia sin demasiadas complicaciones.

Sus puntos débiles: su peso elevado hace que no sea la más cómoda de mover cuando está llena.

Compacta: Tristar VS-3915

Con un tamaño más compacto, esta olla es buena para grupos pequeños, pero también requiere más tiempo que otros modelos más potentes. Cortesía de Amazon

Para quién es: familias pequeñas que busquen un modelo que ocupe poco espacio.

Por qué lo recomendamos: como en casa somos dos, esta olla fue más que suficiente para preparar raciones para un par de días. El recipiente cerámico reparte el calor de forma uniforme y ayuda a mantener la humedad de los alimentos; por ejemplo, los guisos de verduras y legumbres quedaron siempre tiernos y con buen sabor. También ofreció buenos resultados en recetas sencillas como un pollo con verduras, que se cocinó de forma uniforme y quedó jugoso sin necesidad de añadir apenas líquidos, ya que los propios ingredientes liberan sus jugos durante la cocción. Eso sí, requirió algo más de tiempo que otros modelos más potentes. Además, uno de los aspectos más delicados fue ajustar la cantidad de líquidos: si se añade más de la cuenta al inicio, es fácil obtener preparaciones demasiado caldosas.

El manejo es uno de sus puntos fuertes. Cuenta con un selector muy sencillo con el que es fácil seleccionar la temperatura o la función de mantenimiento en caliente. No obstante, hay que tener en cuenta que la carcasa exterior se calienta bastante durante el uso, por lo que conviene manipularla con precaución. A cambio, su tamaño compacto facilita guardarla sin problemas incluso en cocinas como la mía que cuentan con poco espacio. En cuanto a la limpieza, el recipiente extraíble simplifica bastante el proceso; tras un breve remojo, los restos se eliminan con facilidad usando una esponja suave.

Sus puntos débiles: su capacidad puede quedarse corta si se quiere cocinar para varias personas o preparar raciones para toda la semana.

Otros modelos de ollas de cocción lenta interesantes

Si buscas un modelo que vaya más allá de la cocción lenta El Instant Pot Pro también puede funcionar como vaporera, saltear alimentos, freír, cocinar al vacío, asar, preparar a la parrilla, deshidratar o simplemente recalentar.

Si lo que priorizas es el diseño vintage Gracias a su estética sencilla, el Swan Retro aporta un toque elegante sin renunciar a un buen rendimiento. Además, está disponible en varios colores, lo que facilita elegir el que mejor encaje con la decoración de tu cocina.

Preguntas frecuentes sobre ollas de cocción lenta

¿Qué beneficios tiene una olla de cocción lenta?

Permiten preparar alimentos a baja temperatura durante varias horas, lo que favorece una cocción uniforme y preserva mejor los sabores. Las carnes quedan más tiernas y los guisos desarrollan una textura más melosa sin necesidad de supervisión constante. Además, requiere poca intervención: basta con introducir los ingredientes y programar el tiempo. Esto facilita organizar las comidas con antelación y simplifica el día a día en la cocina.

¿Qué se puede cocinar en ellas?

Resultan adecuadas para guisos, estofados, sopas y legumbres, aunque su uso va mucho más allá. También es posible preparar carnes desmenuzadas, caldos, salsas, verduras e incluso algunos postres como bizcochos o compotas. La cocción prolongada realza el sabor de los ingredientes y resulta ideal para recetas tradicionales que normalmente requieren mucho tiempo al fuego.

¿Consume mucha luz?

El consumo eléctrico de una olla de cocción lenta es relativamente bajo. Aunque funciona durante varias horas, su potencia suele situarse entre 100 y 300 vatios, muy por debajo de la de un horno o una vitrocerámica. Se considera un electrodoméstico eficiente para cocinar a diario.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de mayo de 2026.

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