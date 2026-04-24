Pruebo cuatro cámaras de acción ¡ideales para usar en el agua!

A la hora de analizar los cuatro modelos de esta comparativa, hemos tenido en cuenta aspectos como el acabado, la calidad de la imagen, el rendimiento o la conectividad.

Muy populares para grabarse mientras se practican deportes, son resistentes al agua a varios metros de profundidad

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo GoPro GoPro HERO13 Akaso AKASO Brave 7 DJI dji Osmo Action 6 Kodak KODAK Pixpro Pack WPZ2 Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 7.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para los que buscan una cámara con resultados profesionales pero de uso sencillo Para los que buscan una cámara con buena relación calidad-precio. Para los que buscan una cámara con gran espacio de almacenamiento. Para los que buscan una cámara muy básica. Por qué lo recomendamos 159 gramos, sumergible 10 metros, lente automática. Dos baterías, accesorios, grabación 4K. 50 GB de memoria interna, control gestual o por voz, sumergible hasta 20 metros. Sumergible 15 metros, resistente a golpes, diseño llamativo. Medidas 71,8 x 50,8 x 33,6 mm 66 x 44 x 34 mm 72.8 x 47.2 x 33.1 mm 103,2 x 66,7 x 52,4 mm Potencia Sensor de 27 MP Sensor de 20 MP Sensor: CMOS de 1/1.1 pulgadas Sensor de 16 MP Peso 159 gramos 112 gramos 149 gramos 176 gramos Capacidad Batería: 1.900 mAh Batería: 1.350 mAh (dos baterías) Batería: 1.950 mAh Batería: 700 mAh Detalles Pantallas: táctil de 2,27 pulgadas y a color de 1,4 pulgadas. Pantallas: táctil de 2 pulgadas . Pantallas: frontal y trasera de 2,5 pulgadas . Pantallas: 2,27 pulgadas. Precio 369 € 161.49 € 369 € 220.6 €

La mejor cámara acuática Nuestra experta ha elegido la cámara GoPro HERO13 por su calidad a la hora de hacer fotos y vídeos debajo del agua y por su sencillez de uso pese a contar con numerosas funcionalidades.

A muchas de las personas que practican deporte habitualmente les gusta grabarse mientras realizan su actividad deportiva favorita. Para hacerlo posible conviene alejarse de los modelos de cámaras para principiantes ; lo más recomendable son las cámaras de acción, ya que suelen ser compactas y muy resistentes a golpes o arañazos. En el caso de deportes acuáticos también son ideales porque se pueden sumergir en el agua por sí solas o acompañadas de fundas. De hecho, en esta comparativa de cámaras nos hemos centrado precisamente en sus capacidades como cámaras acuáticas.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Como comencé las pruebas en el mes de marzo, fue complicado probar estas cámaras en el mar o en piscinas al aire libre, por lo que las utilicé en una piscina pública cubierta en compañía de mi sobrino de 14 años: y no fue fácil, tuve que solicitar permisos para hacerlo y cuando no había nadie más. Lo hicimos en el vaso infantil mientras nos tirábamos a la piscina, nadábamos, buceábamos… Hicimos bastantes fotos pero, sobre todo, grabamos vídeos en sus calidades máximas, poniendo a prueba todo tipo de funciones propias de cada uno de los modelos.

A la hora de analizarlas y valorarlas he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Construcción: ¿cómo es el acabado de la cámara? ¿Y los materiales? Lo ideal es que ofrezca la máxima calidad para que la inversión que realizamos dure el máximo tiempo posible.

Calidad de imagen: la resolución con la que capturan fotografías y graban vídeo, el número de fotogramas por segundo y las posibilidades de filtros, formatos o edición.

Conectividad: si, por ejemplo, dispone de un puerto HDMI para conectar la cámara al televisor y visualizar las fotos y los vídeos tomados.

Rendimiento: cómo se comporta la cámara en el día a día, qué prestaciones ofrece o si es fácil de manejar y desplazarse a través de sus diferentes opciones de menú. El tamaño y la calidad de la pantalla también es importante.

Otros: qué accesorios incluyen de serie, su capacidad de almacenamiento interno o en tarjetas de memoria, si incluyen conectividad a la nube…

¿Por qué debes confiar en mí? Laura Román Llevo años dedicada al análisis y la comparación de productos, una labor que me ha permitido entender cómo evolucionan los dispositivos para mejorar nuestro día a día. Gracias a ello he tenido la oportunidad de probar, investigar y contar con detalle qué hay detrás de cada opción del mercado. Aunque he probado infinidad de artículos, sigo afrontando cada comparativa con la misma curiosidad y exigencia del primer día. Electrodomésticos, gadgets, artículos para el hogar o tecnología de consumo… No hago distinciones al analizar un producto: me interesa examinarlo en profundidad y entender realmente qué puede aportar, con el objetivo de ofrecerte una orientación clara y útil en tu elección.

5,3 K: GoPro HERO13

La GoPro Hero13 es muy estable y consigue unos colores muy naturales. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una cámara con resultados profesionales pero de uso sencillo.

Por qué lo recomendamos: en la piscina, con el sol entrando por la cristalera y usándola sin carcasa, me sorprendió lo naturales que se ven los colores y lo bien que mantiene la estabilización, incluso debajo del agua. Es algo que también pude comprobar en un paseo en bici: la monté en el manillar y grabé varios tramos con vibraciones constantes, cambios de luz y polvo. Al revisar los clips en casa, lo que más me llamó la atención fue lo estable que se veía todo. La estabilización sigue siendo uno de los grandes argumentos de GoPro, y aquí vuelve a cumplir con nota.

También probamos la función de ráfaga a cámara lenta: con ella se pueden grabar clips de vídeo con una acción ralentizada de 13x frente a la velocidad normal. Esto nos gustó mucho, sobre todo para captar las burbujas del agua, por ejemplo. La lente cuenta con una cubierta que, además de repeler el agua, ayuda a eliminar los brillos por lo que las fotos y vídeos se pueden hacer de forma muy nítida.

Otro uso bastante habitual que le he dado ha sido como cámara ‘de bolsillo’ en viajes cortos. En una escapada a la playa la llevé sin accesorios, simplemente en la mano, y pude apreciar la rapidez del sistema: encender, grabar y olvidarte. De hecho, tiene una función con la que se enciende y empieza a grabar automáticamente, sin perder ni un segundo. Con los ajustes automáticos hace un trabajo bastante fiable, especialmente en condiciones de luz cambiantes.

Sus puntos débiles: uno de los aspectos que más me ha limitado ha sido la autonomía, y si la vas a usar de forma intensiva es probable que necesites una segunda batería en la mochila.

Muchos accesorios: AKASO Brave 7

Entre sus funciones más prácticas destacan el modo de cámara lenta y el de ráfaga. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una cámara con buena relación calidad-precio.

Por qué lo recomendamos: sin la carcasa (que permite llegar hasta los 40 metros de profundidad) es resistente al agua hasta 10 metros y durante unos 30 minutos aproximadamente. Cuando la probé me sorprendió la claridad que ofrece tanto en las fotografías como en los vídeos: el interior de la piscina se veía de forma muy nítida (incluso el color de las baldosas del suelo) y en los vídeos pude capturar numerosos aspectos del agua como las burbujas o algún bichillo que se había colado. En cuanto a la calidad de sonido, es aceptable aunque mejorable en situaciones con mucho ruido.

Entre sus funciones más prácticas destacan el modo de cámara lenta y el de ráfaga, que permite capturar diferentes momentos en movimiento de forma muy sencilla y eficaz. La he probado con un pack de accesorios (el set 42 en 1) que trae absolutamente de todo: un mando para controlarla de forma remota (también se puede manejar a través de la voz), dos soportes para casco, 6 accesorios de montaje, un marco para la cámara, cintas de doble cara y un paño para limpiar la lente, entre otros, y dispone de dos baterías de 1.350 mAh, lo que me pareció un punto a favor si estás mucho tiempo en exteriores.

Sus puntos débiles: el sonido es aceptable aunque mejorable en situaciones con mucho ruido.

Cuatro horas de autonomía: dji Osmo Action 6

Esta cámara graba vídeo en 8K. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una cámara con gran espacio de almacenamiento.

Por qué lo recomendamos: es sumergible hasta 20 metros sin su estuche, por lo que es uno de los modelos que he probado más recomendables para los aficionados a los deportes submarinos. Entre sus características destaca un sensor de temperatura de color que ofrece unos colores muy brillantes. En este aspecto, y cuando la probé en la piscina, sí noté la diferencia: el color del agua y del interior de la piscina era mucho más luminoso que con los otros modelos. Graba vídeo en formato 8K y me pareció muy interesante que se pudiera iniciar o detener la grabación de manera automática al entrar o salir del agua. No tuve que estar poniéndola en marcha, y la experiencia me ha resultado mucho más natural y fluida que estar pendiente del disparador. Otra alternativa es usar el control gestual o por voz. Probé ambos modos tanto en la piscina como en pruebas posteriores que he hecho en casa o en paseos por el campo y ambas opciones funcionan a la perfección.

Cuenta con 50 GB de memoria interna para grabar, lo que resulta muy útil para grabar muchos vídeos sin preocuparse por el espacio y su batería, de 1.950 mAh, ofrece una autonomía de hasta 4 horas incluso en condiciones más frías.

Sus puntos débiles: tiene un precio un poco elevado con respecto a la competencia.

Dos baterías adicionales: KODAK Pixpro Pack WPZ2

Esta cámara de Kodak tiene un sensor de imagen de 16 megapíxeles y los vídeos los graba sólo en HD. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una cámara muy básica.

Por qué lo recomendamos: este modelo tiene la estética más diferente de todos los modelos analizados en la comparativa, ya que es de color amarillo e, incluso, en su diseño recuerda a las cámaras retro de hace un tiempo. No obstante, es una cámara que funciona muy bien dentro del agua y es sumergible hasta 15 metros. Durante las pruebas, su manejo fue muy sencillo.

Tiene un sensor de imagen de 16 megapíxeles y los vídeos los graba sólo en HD, por lo que sí se nota diferencia de calidad con los otros modelos, que ofrecen prestaciones más avanzadas. Sin embargo, las fotos dentro del agua salieron aceptables y los vídeos también, aunque si se quiere utilizar para captar detalles dentro del agua o unos colores más brillantes no es la más adecuada. También dispone de estabilización de imagen, detección de rostros, reducción de ruido y captura de rafagas. Lo que sí destacaría es que dispone de una carcasa exterior que es resistente a golpes de dos metros y arañazos por lo que resulta ideal para llevarla a cualquier lugar sin miedo a que se dañe o se rompa. Tiene una batería de 700 mAh, pero incluye dos baterías adicionales.

Sus puntos débiles: no tiene gran calidad de imagen ni de vídeo.

Otras cámaras acuáticas interesantes:

Si estás buscando una económica Apexcam Tiene un precio inferior a 60 euros y es sumergible hasta los 40 metros.

Si estás buscando una con accesorios Nvgfelis dispone de distintos accesorios, como el casco de la moto o el manillar de la bicicleta.

Preguntas frecuentes sobre las cámaras acuáticas

¿Necesita carcasa?

No siempre. Las cámaras acuáticas suelen venir selladas mientras que las ‘action cams’ muchas veces llegan a 10–18 metros sin carcasa. No obstante, para más profundidad, conviene una carcasa adicional.

¿Qué mantenimiento necesita?

Es importante enjuagar con agua dulce después de usarla en mar o piscina, secarla bien antes de abrir las tapas, revisar juntas y gomas, no guardarla húmeda y comprobar que la tapa de batería esté bien cerrada.

¿Se puede usar para fotos normales?

Sí, muchas funcionan perfectamente fuera del agua como cámara de viaje o de aventura.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de abril de 2026.

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