He probado cuatro sacaleches manuales y te cuento para qué son más útiles

Vista de todos los extractores de leche manuales de esta comparativa.

Más económicos que los modelos eléctricos, son ideales para extraer leche de forma ocasional

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Medela Harmony Chicco Pompa manuale Philips Avent SCF430 Suavinex Con biberón Zero.Zero Valoración Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quienes buscan un sacaleche portátil y sin complicaciones. Quienes quieran disminuir el número de recipientes usados. Personas que vayan a utilizarlo para lactancia en diferido. Mujeres que vayan a llevarlo en su mochila o bolso. Por qué lo recomendamos Suave con el pecho, palanca con doble posición, estimulación de pecho. Uso como biberón, suave con el pecho, succión constante. Fácil montaje, palanca suave, cojín de silicona. Bolsa de transporte, fácil limpieza, buen ajuste. Peso 105 g 439 g 340 g 350 g Capacidad 150 ml 150 ml 125 ml 120 ml Detalles Tecnología 2-Phase Expression. Compatible con otros biberones y recipientes de las gamas NaturalFeeling, Well-Being y Perfect5 de Chicco . Tecnología ‘Natural Motion’ que imita la succión del bebé, succión controlable por presión y ritmo, compatible con biberones y tarros Philips Avent . Compatible con biberones Suavinex. Accesorios Soporte para biberón, instrucciones. Biberón NaturalFeeling de 150 ml, tetina NaturalFeeling 0 m+, tapa hermética para almacenamiento, base de apoyo para el sacaleches. Tapa del depósito, soporte para biberón, manual de instrucciones. 3 bolsitas de leche materna con tapón, recipiente de almacenamiento, biberón con tetina de silicona Zero.Zero, bolsa de transporte. Precio 26.2 € 24.32 € 36.74 € 51.9 €

El mejor sacaleches manual Tras unas semanas de pruebas, el sacaleches manual que ha obtenido una mejor puntuación es Medela Harmony: muy cómodo en el pecho, su palanca tiene dos niveles de intensidad y con él he obtenido más leche en menos tiempo.

Para crear un banco de leche, alimentar al bebé ‘en diferido’ con la vuelta al trabajo, aumentar la producción o descongestionar los pechos. Los usos de los sacaleches son múltiples, al igual que lo son las opciones: eléctricos, dobles, manuales…

Personalmente, en mis 5 años de lactancia continuados, lo que más he utilizado es un sacaleches eléctrico manos libres , pero lo cierto es que también he recurrido de forma habitual a un modelo manual cuando he salido de viaje y no necesitaba guardar la leche —solo descongestionar el pecho—. A diferencia de los modelos eléctricos, que cuentan con un motor que hace el vacío y consiguen la extracción de la leche, en los modelos manuales somos nosotras mismas las que tenemos que activar este efecto de manera continua pulsando sobre una palanca o perilla. Por eso, los extractores manuales son más baratos que los modelos eléctricos y también totalmente silenciosos.

Cómo hemos elegido y probado los sacaleches manuales

Para elegir los cuatro modelos de sacaleches manuales participantes en esta comparativa he consultado con las principales firmas que, dicho sea de paso, no tienen demasiadas referencias de este tipo de productos. Mi hija actualmente tiene dos años y medio y mama únicamente una o dos veces al día, y he aprovechado para realizar las pruebas justo después de levantarme, masajeando bien primero para conseguir la eyección de la leche (estos modelos no tienen modo estimulación). Además, también he probado sus resultados al aprovechar el reflejo de eyección al dar de mamar a la niña con el otro pecho, para facilitar así la salida de la leche. Mi objetivo no ha sido nunca extraer gran cantidad, sino más bien aliviar la congestión de los pechos.

Con esto, he valorado aspectos como:

Diseño. En lo que se refiere a su ergonomía a la hora de sujetarlos, y a cómo se adaptan a los diferentes tipos de pecho y tamaño de pezón.

Limpieza. Cómo se ensamblan las piezas, si es fácil montarlos y desmontarlos y cómo se lavan.

Succión. Desde la resistencia de la palanca que activa la succión hasta su fuerza o la posibilidad de regularla.

Otros. En este apartado, valoramos cualquier característica extra, los complementos que trae, compatibilidad con biberones y otros accesorios…

¿Por qué debes confiar en mí? Soy una periodista con casi 20 años de experiencia en el sector tecnológico y, durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos y he tenido la oportunidad de analizar cientos para distintos medios, entre ellos El País: desde los smartphones más económicos hasta los modelos más avanzados del mercado, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… También dispositivos relacionados con el cuidado personal o el hogar. Mi compromiso con el lector es sencillo: independencia, rigor y utilidad. Independencia, porque mis opiniones no están condicionadas por marcas ni intereses comerciales. Rigor, porque cada producto se prueba en condiciones reales, durante el tiempo necesario para detectar tanto sus virtudes como sus limitaciones. Y utilidad, porque el objetivo final no es impresionar con especificaciones, sino ayudar a tomar decisiones informadas.

1) Imita la succión del bebé: Medela Harmony

Sacaleches manual Medela Harmony. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: para quienes buscan algo sencillo, portátil y sin complicaciones.

Por qué lo recomendamos: su palanca tiene dos posiciones con la idea de que imiten el ritmo de succión del bebé: primero una fase rápida de estimulación y luego una más lenta de extracción. Así que cuando lo he utilizado, normalmente he empezado con pulsaciones cortas que ayudan a activar el flujo de leche y luego ya he pasado a presiones más largas y lentas. He notado que con este sistema extraigo más que con otros modelos, y también más rápido.

La forma ovalada de su embudo se adapta al contorno del pecho, pudiendo girarlo 360 para adaptarlo al ángulo más cómodo para pulsar la palanca y extraer la leche: en vertical completamente, un poco ladeada… A mi, por ejemplo, me gusta totalmente vertical. Además, cuenta con un borde acolchado que se agradece para cuidar la piel del pecho y que, como reduce la presión sobre los conductos de la leche, ayuda a que fluya en mayor cantidad. La copa incluida es talla M —que a mi me va bien—, pero si se necesita una más grande o pequeña es necesario adquirirla por separado.

Su cojín PersonalFit Flex con apertura de 105° y borde suave tiene un tamaño de M (24 mm).

Sus puntos débiles: hay que cogerle el truco a la doble palanca para que esta función sea útil.

2) Succión constante: Chicco Sacaleches de Extracción Manual

Sacaleches manual Chicco. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: quienes quieran disminuir el número de recipientes usados, ya que puede usarse directamente como biberón o para guardar la leche en el frigorífico.

Por qué lo recomendamos: su mango con un recubrimiento hace que sea agradable accionarlo, mientras su copa de silicona suave me ayudó a que el contacto con mi piel fuera más agradable que con otros modelos que he probado en el pasado. Aunque no es mi caso, el hecho de que pueda usarse directamente añadiendo la tetina como biberón lo convierte en un modelo muy útil para la lactancia en diferido. Lo que sí he hecho es poner la tapa hermética para guardar la leche en la nevera.

Lo que más me ha gustado de este modelo de Chicco es la sensación de succión constante y natural gracias al sistema de membranas que usa la marca, lo que en mi caso ayudó a que la extracción fuera más efectiva en sesiones cortas.

Sus puntos débiles: es algo más pesado que otros modelos, y se nota cuando llevas un rato usándolo.

3) Extractor de leche cómodo: Philips Avent SCF430

Extractor de leche manual Philips. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: mujeres que vayan a utilizarlo para lactancia en diferido.

Por qué lo recomendamos: destaca por su facilidad de montaje: tiene pocas piezas y la limpieza ha sido rápida. Además, la leche se extrae directamente al biberón, por lo que en caso de que se fuera a utilizar inmediatamente bastaría con poner la tetina. En caso contrario, es posible guardarlo en este bote o, lo que he hecho yo, utilizar una bolsita para congelar.

Lo que más me ha gustado de este sacaleches es su cojín de silicona que tiene en la copa, que se adapta a prácticamente todos los tamaños de pezón y es muy suave con la delicada piel del pecho. No hace daño y como ajusta muy bien, no tienes tentación de apretar más de la cuenta, lo que haría que salga peor la leche. También es muy cómoda su palanca, porque está blandita y no se me ha cansado tanto la mano al utilizarlo como con otros modelos.

Destaca por la posibilidad de ir almacenando la leche extraída directamente en un biberón de la propia firma, para luego únicamente colocarle la tetina y dárselo al bebé. Además, se puede usar un adaptador para utilizarlo con botes de almacenaje directamente. Se monta y desmonta muy fácil, con enganches tipo rosca, y se lava de manera igualmente sencilla, incluso en el lavavajillas. Su cojín tiene una talla única.

Sus puntos débiles: he notado que en algunas ocasiones no sella del todo bien y ha caído alguna gota fuera del sacaleches por el pecho, pero nada importante.

4) Sacaleches manual con bolsa de transporte: Suavinex

Extractor de leche manual Suavinex. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: mujeres que vayan a llevarlo habitualmente en su bolso o mochila, ya que tendrán su propia bolsa de transporte (además de otros accesorios).

Por qué lo recomendamos: desde el primer momento me llamó la atención que el sacaleches es muy compacto y ligero. Lo he llevado en el bolso varias veces y no ocupa prácticamente espacio. Además, pude montarlo y desmontarlo sin mirar las instrucciones, porque todo es muy intuitivo. Me gustan, además, su forma ergonómica y su copa anatómica, que se ajusta bien al pecho y ayuda a que el extractor se mantenga mejor colocado y reduzca la posibilidad de goteos o desplazamientos inesperados durante la extracción. Personalmente, esto me resultó evidente cuando lo utilicé caminando por casa: la forma de la copa reduce la necesidad de estar reajustando constantemente la posición, y no derramé ni una gota. Como se compone de pocas piezas y superficies lisas, lo he limpiado rápidamente bajo el grifo tras cada uso en cuestión de segundos.

Viene con accesorios muy bien elegidos para complementar el sacaleches: tres bolsitas para almacenar leche con tapa, un tarro de almacenamiento, biberón con tetina de silicona Zero.Zero de flujo adaptable y adaptadores compatibles y bolsa para transporte.

Sus puntos débiles: la copa no es tan blandita como en otros modelos y, en alguna ocasión que he apretado un poco de más, me ha dejado marca.

Otros modelos de sacaleches interesantes

Si estás buscando un sacaleches eléctrico manos libres

Sacaleches eléctrico Elvie Pump. © Amazon

Elvie Pump se coloca dentro del sujetador, permitiéndote extraer leche materna de forma cómoda y discreta, estés donde estés. Puede controlarse tanto desde los botones situados en su parte superior como desde una app instalada en el móvil.

Si estás buscando un sacaleches doble

Sacaleches eléctrico Momcozy. © Amazon

Momcozy M5 Smart puede usarse de forma individual o doble, y viene con cuatro tamaños de embudo diferentes. Desde la app es posible ajustar modos y niveles, cambiar entre extracción simple o doble y seguir el volumen extraído.

Preguntas frecuentes sobre sacaleches manuales

¿Qué es un sacaleches manual?

Un sacaleches manual es un dispositivo que permite extraer la leche materna usando la fuerza de tu brazo, sin necesidad de electricidad. Son portátiles, silenciosos y fáciles de usar, ideales para uso ocasional o cuando estás fuera de casa.

¿Qué ventajas tiene un sacaleches manual frente a uno eléctrico?

Es más económico, silencioso, ligero y portátil y, además garantiza control total sobre la velocidad y fuerza de succión. Sin embargo, se recomienda sobre todo para uso ocasional.

¿Cuánto tiempo se recomienda usarlo por sesión?

Entre 15 y 20 minutos por pecho suele ser suficiente, aunque cada mujer es diferente. Lo importante es extraer la leche de manera cómoda y sin prisa.

¿Puedo usar cualquier sacaleches manual con cualquier tamaño de pecho?

No necesariamente. Los embudos vienen en diferentes tamaños y es importante elegir uno que se ajuste bien al pezón. Un embudo demasiado pequeño o grande puede afectar la eficacia y causar incomodidad.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de abril de 2026.

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