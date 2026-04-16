He probado cinco carros para niños y este es el que elegiría para cada tipo de familia

De marcas como Cybex, Bugaboo o Stokke, traen tanto el capazo para los recién nacidos como la silla para usar a partir de los 6 meses

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Bugaboo Fox 5 Renew Stokke YOYO³ CYBEX e-GAZELLE S Chicco Bellagio 2.0 Jané Muum 5 Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quienes no tengan un límite en su presupuesto. Familias que se muevan y viajen mucho. Personas que vivan en zonas con desniveles. Quienes busquen una alternativa para moverse por suelos irregulares. Familias que deseen un modelo muy fácil de montar. Por qué lo recomendamos Construcción, comodidad, facilidad de manejo. Ultracompacto, fácil plegado, maniobrabilidad. Asistencia en la conducción, amplia autonomía, formato adaptable. Fácil plegado, capazo plegable, estabilidad. Fácil montaje, silla reversible, cesta amplia. Medidas 93 x 60 x 105 cm 106 x 86 x 44 cm 107,5 x 66 x 110 cm 82 x 55 x 97 cm 55 x 93 x 101 cm Peso 13,3 kg 6,7 kg 14,7 kg 9,9 kg 11,1 kg Detalles Ruedas delanteras de 22 cm y traseras de 30 cm, suspensión en las cuatro ruedas, manillar ajustable en altura, silla reversible y reclinable, capota y reposapiés extensibles, colchón transpirable en el capazo, tejidos fabricados con poliester reciclado y materiales sostenibles. Suspensión a las 4 ruedas, plegado ultra compacto, arnés de 5 puntos, capota extensible con protección solar UPF 50+ y ventana ‘peek-a-boo’, tejidos repelentes al agua, correa para transportarlo plegado. Más de 20 configuraciones posibles, asistencia eléctrica, función de balance automático, posibilidad de transportar 2 niños . Sistema de plegado automático OneTouch que permite cerrar el cochecito con una sola mano, asiento reversible con respaldo reclinable en varias posiciones, capota extensible con protección UV50+ y tratamiento repelente al agua, ruedas de goma con amortiguación y rodamientos para mejorar la conducción en diferentes superficies, capazo Flexi plegable con ventilación y tejidos interiores de fibras naturales de bambú. Hamaca reversible, respaldo reclinable en 3 posiciones (105º–165º), arnés magnético de 5 puntos, suspensión en las cuatro ruedas, capota XXL extensible con protección solar UPF 50+ y tejido repelente al agua; ruedas delanteras de 20 cm y traseras de 27 cm, extraíbles y con sistema antipinchazos, manillar ajustable en 7 posiciones, sistema de anclaje Go-Fix / Pro-Fix para instalar capazo, hamaca o silla de coche compatible. Precio 1299 € 659 € 1099 € 420 € 698 €

El mejor carro para niños Tras semanas de pruebas, dos carros han obtenido la máxima puntuación. El Bugaboo Fox 5 Renew es un modelo todoterreno ideal para familias que vayan a utilizarlo en distintos tipos de superficies; mientras, Stokke YOYO³ es muy compacto, por lo que es el recomendado para las que necesiten llevarlo a todas partes.

Los carritos de bebé tipo dúo, que integran capazo para los primeros meses y silla para etapas posteriores, se han convertido en una de las opciones más completas para las familias que buscan una solución única desde el nacimiento. Frente a los cochecitos tradicionales o las sillas ligeras, estos sistemas modulares permiten acompañar el crecimiento del bebé sin necesidad de cambiar de producto, y su diseño evolutivo responde a un uso cada vez más práctico en entornos urbanos, donde la maniobrabilidad, el plegado y la adaptabilidad a diferentes superficies son factores determinantes en el día a día.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Desde que tuve a mi primer hijo hace ahora 5 años, he probado multitud de dispositivos orientados a la movilidad infantil, incluyendo sillas de paseo ligeras . Para esta comparativa he seleccionado exclusivamente carritos dúo que incluyan capazo homologado para recién nacidos y silla reversible para uso posterior.

Para las pruebas he intentado reproducir un uso lo más real posible: paseos diarios en entorno urbano, pruebas de plegado y desplegado, subida y bajada de bordillos, transporte en ascensores y maleteros de tamaño medio, así como cambios frecuentes entre capazo y silla para evaluar la facilidad del sistema de anclaje, la estabilidad del chasis y la comodidad de manejo con una sola mano.

Tras semanas de pruebas, los aspectos esenciales que he podido valorar son, por lo tanto:

Sistema modular y facilidad de conversión: es importante que el cambio entre capazo y silla sea rápido, intuitivo y seguro. Un buen sistema modular debe permitir realizar el intercambio sin herramientas y con anclajes firmes que eviten holguras con el uso.

Peso y plegado del chasis: el peso total y el tipo de plegado influyen directamente en la experiencia diaria. Un chasis ligero y con plegado compacto facilita su transporte en coche, almacenamiento en casa y uso en transporte público.

Calidad y homologación del capazo: al tratarse del espacio principal del bebé durante los primeros meses, el capazo debe ser amplio, transpirable, con base rígida y homologación para recién nacidos. La ventilación y el colchón también son elementos clave para el confort.

Suspensión y tipo de ruedas: la suspensión determina la absorción de impactos en aceras irregulares, adoquines o caminos. Así, las ruedas grandes o todoterreno ofrecen mayor estabilidad, mientras que las más compactas priorizan la ligereza y el uso urbano.

Ergonomía y comodidad de uso: aspectos como la altura regulable del manillar, el acceso a la cesta inferior, el reclinado real de la silla y la posibilidad de llevarla en sentido de la marcha o a contramarcha marcan la diferencia en un uso prolongado.

Durabilidad y calidad de materiales: los textiles lavables, las estructuras robustas y los acabados resistentes al uso intensivo garantizan una mayor vida útil, especialmente en carritos pensados para acompañar al bebé durante varios años.

Dimensiones y compatibilidad con el entorno: conviene revisar el ancho del carrito, su maniobrabilidad en espacios estrechos y su compatibilidad con ascensores, puertas estándar y maleteros, algo especialmente relevante en viviendas urbanas.

Otros: características adicionales relacionadas con el almacenaje bajo la silla, funciones extra, accesorios…

¿Por qué puedes confiar en mí? Soy una periodista con casi 20 años de experiencia en el sector tecnológico y, durante este tiempo, he elaborado reportajes y todo tipo de contenidos sobre los más variados aspectos de la tecnología. En los últimos años, me he especializado en el análisis de productos y he tenido la oportunidad de probar y analizar cientos para distintos medios como El País. Mi compromiso con el lector es sencillo: independencia, rigor y utilidad. Porque mis opiniones no están condicionadas por marcas ni intereses comerciales, porque cada producto se prueba en condiciones reales, durante el tiempo necesario para detectar tanto sus virtudes como sus limitaciones y porque el objetivo final no es impresionar con especificaciones, sino ayudar a tomar decisiones informadas.

1) Todo terreno: Bugaboo Fox 5 Renew

Carro para niño Bugaboo Fox 5 Renew. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: familias sin límite de presupuesto que vayan a utilizar el carro en distintos tipos de superficies.

Por qué lo recomendamos: destaca por su calidad de construcción, comodidad para el bebé y facilidad de manejo. Moverlo me ha resultado facilísimo: cuando salgo por la tarde con los niños paso por aceras algo irregulares y zonas con adoquines, y luego entro en un parque con piedras en el camino y arena después. Con sus ruedas grandes y la suspensión en las cuatro ruedas los baches se notan muchísimo menos de lo que esperaba y el carrito sigue avanzando con suavidad. Es el mejor de la comparativa en este aspecto.

La experiencia con el capazo ha sido también una de las mejores de la comparativa. Este complemento es bastante amplio y el colchón PureBreeze tiene doble cara y materiales transpirables que ayudan a regular la temperatura del bebé. Además, la capota es extensible y tiene protección solar UPF 50+; durante los días de pruebas no la he necesitado, ya que ha estado muy nublado, pero será muy útil cuando llegue el calor. La silla, por otro lado, es reversible —puede ir mirando hacia los padres o hacia delante— y tiene tres posiciones de reclinado. Además, tanto el reposapiés como la capota se pueden extender hasta 10 cm para adaptarse al crecimiento del niño, y todo el proceso es muy intuitivo y fluido. En este carro todo funciona a la perfección. De hecho, he probado a llevar a mi hijo mayor durante una excursión de todo el día en la que todavía se cansa, e incluso con él encima (pesa 21 kg) puedes manejarlo incluso con una sola mano. También me resultó muy útil la cesta inferior, con capacidad para unos 10 kg de carga, y que el manillar sea extensible: cuando llevo instalado el patinete para que mi hijo mayor se pueda subir cuando se cansa, puedo extenderlo para andar con total comodidad sin golpearle con los pies (en otros carros tengo que ir con una sola mano y ponerme en un lateral) e, incluso, se puede levantar para ir de pie entre la silla y el manillar.

Sus puntos débiles: aunque se puede plegar con una sola mano y en una sola pieza, el resultado sigue siendo bastante voluminoso y ocupa una buena parte de mi maletero (bastante amplio). Además, la silla tiene una forma muy fija, y durante las siestas la niña no está completamente estirada.

FICHA TÉCNICA Edad recomendada: desde el nacimiento hasta aproximadamente los 4 años Peso máximo del niño: 22 kg en la silla Peso máximo: silla 22 kg; capazo 9 Kg Dimensiones plegado: 45 × 60 × 90 cm Almacenamiento: cesta inferior con capacidad de hasta 10 kg

2) Ultra compacto: Stokke YOYO³

Carro para niño Stokke YOYO³. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: familias que viajen y se muevan mucho, y que lo vayan a utilizar sobre todo en entornos urbanos.

Por qué lo recomendamos: si hay una palabra que define la experiencia de usar el YOYO³ esa es compacto. No es solo un carrito pequeño; es uno de esos productos diseñados claramente para quienes viven en ciudades, usan transporte público o tienen poco espacio en casa, como yo. Mi prueba empezó con el capazo y me llamó la atención lo ligero que resulta todo el conjunto, incluso con este complemento instalado (pesa alrededor de 3 kg y el cochecito completo con chasis se queda en unos 8 kg). Tiene asas de transporte integradas, lo que permite sacarlo del chasis y llevarlo directamente en la mano; algo útil por ejemplo para entrar a casa con el bebé dormido. También me gustaron el doble colchón transpirable de 4,5 cm, que hace que el interior sea bastante acogedor, y la capota ventilada con protección solar UPF 50+. Otro detalle: el capazo queda situado unos 52 cm por encima del suelo, una altura ligeramente superior a la del pack de recién nacido de la propia marca, lo que hace que el bebé quede un poco más cerca del adulto.

Cuando pasé a la configuración de silla, el YOYO³ empezó a mostrar su verdadero potencial. El principal motivo es su plegado ultracompacto: La primera vez que lo probé fue al entrar en un ascensor pequeño de metro: plegué el carrito en segundos y lo llevé colgado al hombro con su correa, como si fuera una bolsa grande. Otro punto positivo es la maniobrabilidad: las ruedas cuentan con suspensión en las cuatro ruedas con tecnología elastómera y sistema Soft Drive, lo que suaviza bastante el paseo incluso en aceras irregulares. En mi barrio hay bastantes baldosas levantadas y bordillos, y mientras con otros carritos ligeros se nota mucho el traqueteo, aquí la suspensión ayuda bastante a suavizarlo.

Su cesta inferior tiene capacidad para hasta 10 kg, y normalmente he llegado juegues, bolsas de la compra… y cabía perfecto. También me resulta útil la ventana en la capota, que permite mirar al bebé sin detenerse.

Sus puntos débiles: las ruedas son pequeñas y por ejemplo para entrar en los parques, con caminos de tierra o césped, se queda bastante enganchado. También me hubiera gustado que el capazo se plegara con el chasis.

FICHA TÉCNICA Edad recomendada: desde nacimiento hasta los 4 años Peso máximo del niño: 22 kg Peso máximo: a consultar Dimensiones plegado: 52 x 44 x 18 cm Almacenamiento: cesta inferior con capacidad de hasta 10 kg, bolsillo trasero con cremallera para objetos pequeños

3) Con ayuda para subir cuestas: CYBEX e-GAZELLE S

Carro para niño CYBEX e-GAZELLE S. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: familias que vivan en zonas con muchos desniveles o lleven el carrito bastante cargado habitualmente.

Por qué lo recomendamos: cuando probé este carrito por primera vez tuve la sensación de que era bastante diferente a lo que había probado hasta el momento. No tanto por el diseño —que sigue la línea elegante y robusta típica de la marca— sino por su enfoque tecnológico: un sistema de asistencia eléctrica pensado para ayudarte cuando empujas el carrito, especialmente en cuestas o cuando va muy cargado. Y después de varias semanas usándolo, puedo decir que es una de esas funciones que, cuando la pruebas, cuesta volver atrás. Mi hija no pesa mucho, pero si la llevo junto con algunas bolsas de la compra y a mi hijo de 5 años subido en el patinete que suelo colocar en el carro, subir las cuestas supone un esfuerzo. Y gracias a este carro ha sido como ir en llano. La batería se coloca en la parte inferior, cerca de la cesta, y desde el manillar puedes activar la asistencia con una pequeña palanca. El sistema tiene varios niveles de ayuda y, en mi experiencia, el nivel medio es el más útil; el máximo es tan potente que en llano incluso me obligaba a caminar más rápido de lo normal para seguir el ritmo.

El montaje inicial me llevó un poco más de lo que esperaba. No es especialmente complicado, pero el manual no ayuda demasiado y tuve que recurrir a algún vídeo online para aclarar ciertos pasos. Una vez conseguido, el capazo me pareció amplio y cómodo. Las ruedas son grandes y la suspensión ayuda a absorber baches y bordillos. Algo que me gustó bastante es lo fácil que resulta cambiar configuraciones, simplemente apretando dos botones: este modelo permite más de veinte combinaciones diferentes entre capazo, silla de paseo y cesta adicional, algo pensado para familias que puedan tener más de un hijo o que necesiten adaptar el carrito según el momento. En el formato silla el respaldo se reclina hasta una posición casi horizontal, lo que permite que mi hija pueda dormir durante el paseo sin problema.

Hablemos de dos detalles más. El arnés se tensa tirando de una sola correa en lugar de tener que ajustar cada lado por separado. Y tiene un modo de balanceo automático que hace que el carrito se mueva suavemente hacia delante y atrás para ayudar a dormir al bebé: en la velocidad más baja funciona de forma aceptable, pero en niveles más altos el movimiento puede resultar algo brusco.

Sus puntos débiles: con algo más de 14 kg, es más pesado que muchos carritos tradicionales, algo lógico teniendo en cuenta el motor y la batería.

Esto se nota especialmente al meterlo en el maletero del coche o subirlo por unas escaleras. Y el plegado tampoco es el más intuitivo, porque hay que pulsar varios botones.

FICHA TÉCNICA Edad recomendada: desde nacimiento hasta aprox. 4 años Peso máximo del niño: 22 kg Peso máximo: 44 kg Dimensiones plegado: 36 x 56,5 x 77,5 cm Almacenamiento: cesta inferior + cesta shopper desmontable, hasta 23 kg de carga

4) Fácil de plegar: Chicco Bellagio 2.0

Carro para niño Chicco Bellagio 2.0. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: quienes busquen una alternativa de gama media práctica para ir por la ciudad y en suelos irregulares. .

Por qué lo recomendamos: es un carrito muy práctico, y uno de los detalles que más útiles me han resultado en el día a día durante las pruebas es su sistema de cierre, que permite plegarlo con un solo gesto desde el respaldo. En la práctica, esto significa que presionas el mecanismo y el cochecito se pliega solo, quedándose además de pie una vez cerrado. No hace falta soltar al bebé para hacerlo, porque puedes sujetarlo con la otra mano perfectamente. Además, una vez plegado ocupa relativamente poco espacio y tiene un asa para transportarlo, lo que me ha ayudado por ejemplo a meterlo en el maletero o subirlo por unas escaleras.

La conducción es, en general, muy cómoda en entornos urbanos con adoquines y bordillos bajos, y la sensación es que la vibración es menor que en modelos más ligeros, y pude seguir conduciéndolo con una sola mano sin que se me fuera para los lados.

El conjunto que he probado incluye el capazo Flexi, que puede plegarse cuando no se utiliza, lo que facilita mucho ya no solo guardarlo en casa, sino meterlo en el maletero y tener espacio para otras cosas. En cuanto al confort, el interior utiliza tejidos con fibras naturales de bambú y cuenta con ventilación mediante aberturas de malla. Además, incluye una solapa cortavientos extraíble que protege mejor en invierno. También me gustó que el capazo se fija al chasis sin adaptadores y se libera con botones de memoria, algo que simplifica bastante el cambio entre capazo y silla.

La silla de paseo, por otro lado, es reversible —para que el bebé mire de frente o hacia ti— y el respaldo puede reclinarse completamente en ambas orientaciones, con cuatro posiciones diferentes que se ajustan con una sola mano. Me resultó muy útil durante las siestas y el asiento está bastante acolchado y es amplio. Incorpora una hebilla magnética para el arnés, un detalle pequeño pero práctico porque me permitió abrocharlo rápido cuando la niña estaba inquieta y se negaba a sentarse.

Sus puntos débiles: me hubiera gustado es que el plegado fuera igual de sencillo con el capazo montado: si usas el capazo necesitas desmontarlo antes de plegar el chasis, algo que rompe un poco la fluidez del sistema OneTouch.

FICHA TÉCNICA Edad recomendada: desde el nacimiento hasta aproximadamente 4 años Peso máximo del niño: 22 kg Peso máximo: a consultar Dimensiones plegado: 36 x 55 x 68 cm Almacenamiento: cesta inferior amplia y accesible para transportar objetos o bolsas

5) Fácil montaje: Jané Muum 5

Carro para niño Jané Muum 5. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: usuarios que busquen un modelo con una buena relación calidad-precio y con un montaje facilísimo.

Por qué lo recomendamos: es uno de esos carritos que se ven mucho por la calle y me ha gustado especialmente por lo ligero que se siente, así que subir bordillos o girar con una sola mano me ha resultado bastante sencillo. En mi caso, muchas veces llevo a mi hijo mayor de la mano, así que esta característica me resulta muy práctica. Cuando vamos a entrar en alguna zona no asfaltada (en un parque o por algún camino) e, incluso, si las aceras están en mal estado, siempre bloqueo las ruedas delanteras, lo que hace ganar bastante en estabilidad.

Colocar el capazo en el chasis es muy fácil, y para engancharlo y desengancharlo no he tenido que pelearme con botones ocultos ni adaptadores. Una vez pasas a la configuración de silla de paseo, el Muum 5 gana bastante versatilidad: la silla es reversible, así que puedes llevar al bebé mirando hacia ti o hacia el exterior. El respaldo tiene tres posiciones de reclinado, desde unos 105° hasta 165°; no se reclina por completo, aunque a mi hija no ha parecido importarle y ha dormido igual.

Uno de los elementos más curiosos es el arnés magnético que hace que, en lugar de tener que encajar varias piezas manualmente, el cierre se acerca y se fija con bastante facilidad. Y la cesta es muy amplia y he podido llevar de todo: la bolsa con los pañales, juguetes, algo de compra… Además, es uno de los pocos con el manillar extensible.

Sus puntos débiles: el plegado es algo más complejo que en otros modelos (nada de usar una sola mano) y tampoco es tan compacto.

FICHA TÉCNICA Edad recomendada: desde el nacimiento hasta aproximadamente 4 años Peso máximo del niño: 22 kg Peso máximo: a consultar Dimensiones plegado: 68 x 30 x 57 cm Almacenamiento: cestilla inferior XXL de 22 litros de capacidad, soporta hasta 4 kg de carga

Otros modelos de carritos para niños interesantes

Si estás buscando un modelo con capazo plegable

Carro para niño Stokke. © Amazon

Stokke tiene un pack para recién nacido en el que el capazo se pliega con el chasis, y por dimensiones y peso se considera equipaje de cabina así que puedes subirlo al avión sin facturar.

Si estás buscando con gran almacenaje

Carro para niño Bugaboo Dragonfly. © EL CORTE INGLÉS

La cestilla de compras XL del Bugaboo Dragonfly puede soportar hasta 10 kg, mientras que el bolsillo trasero expandible se puede mover dónde más lo necesites: atrás, adelante o en el manillar.

Preguntas frecuentes sobre carros para niños

¿Hasta qué edad se puede usar un carrito dúo? La mayoría de los carritos dúo están diseñados para utilizarse desde el nacimiento (con capazo) hasta aproximadamente los 3 o 4 años, dependiendo del peso máximo soportado por la silla, que suele situarse entre los 15 y 22 kg.

¿Cuándo hay que pasar del capazo a la silla? El cambio suele recomendarse alrededor de los 6 meses, cuando el bebé empieza a sostener la cabeza y el tronco por sí mismo. No obstante, más que la edad exacta, lo importante es observar el desarrollo del bebé y seguir las recomendaciones del fabricante respecto a la posición de uso y la homologación del asiento.

¿Es mejor un carrito dúo o comprar capazo y silla por separado? El carrito dúo suele ser más práctico y económico a medio plazo, ya que garantiza compatibilidad total entre piezas y evita tener que adquirir accesorios adicionales. Además, el diseño del chasis está optimizado para ambos usos, lo que mejora la estabilidad y la ergonomía frente a combinaciones de productos independientes.

¿Ocupan mucho espacio en casa o en el coche? Depende del modelo y del tipo de plegado. Los sistemas dúo suelen ser más voluminosos que las sillas ligeras, especialmente cuando se añade el capazo, pero muchos modelos actuales ofrecen plegados compactos y chasis desmontables que facilitan su transporte en maleteros de tamaño medio y su almacenamiento doméstico.

¿Se puede usar con silla de coche? Muchos carritos dúo son compatibles con sillas de coche del grupo 0+ mediante adaptadores, convirtiéndose en un sistema de viaje. Esto permite pasar del coche al carrito sin despertar al bebé, aunque conviene comprobar la compatibilidad específica entre marcas y modelos.

¿Qué diferencia hay entre una silla reversible y una fija? La silla reversible permite colocar al niño mirando hacia los padres o hacia la marcha. Durante los primeros meses tras dejar el capazo, suele recomendarse la posición a contramarcha por motivos de seguridad y vínculo visual, mientras que la orientación hacia la marcha resulta más habitual a partir del año, cuando el niño muestra mayor curiosidad por el entorno.

¿Son adecuados para uso urbano o también para terrenos irregulares? Existen modelos pensados específicamente para ciudad, con ruedas compactas y gran maniobrabilidad, y otros con ruedas grandes y mejor suspensión para terrenos irregulares.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de abril de 2026.

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