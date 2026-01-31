Pruebo y comparo 7 sillas de paseo ligeras

Caracterizadas por su diseño compacto, tanto abiertas como cerradas, pueden utilizarse a partir de los 6 meses del bebé. Las he probado durante dos meses

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Stokke YOYO 3 Bugaboo Butterfly 2 Cybex Orfeo Jané Clap Chicco Goody XPlus Bee Cool Quick Fold Maxi Cosi Leona 2 Valoración Recomendación 9.75 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes busquen un modelo extremadamente compacto que se adapte a múltiples situaciones. Ideal para familias que busquen una silla muy compacta, ligera y de calidad. Para familias que busquen un modelo para terrenos lisos en el que los menores puedan dormir en posición horizontal. Ideal para aquellos que deseen utilizarla durante más tiempo, ya que admite bebés de hasta 26 kilos. Para para aquellos que buscan una silla con la máxima comodidad. Ideal para los que buscan un modelo compacto a un bajo precio. Aquellos que vayan a usar esta silla ligera de paseo desde los 6 meses y deseen llevar al bebé mirando hacia ellos. Por qué lo recomendamos Es muy compacta, tiene múltiples accesorios y se mueve muy fácil. Plegado sencillo, materiales de calidad, comodidad. Plegado, reclinación total, ajuste al cuerpo. Para niños y niñas grandes, espaciosa, ruedas con amortiguación. Asiento amplio, reclinable en cuatro posiciones, plegado fluido. Económica, ligera, conducción cómoda. Silla reversible, conducción sencilla, adaptable a distintos terrenos. Medidas 52 x 44 x 18 cm 44,8 x 24,5 x 55,5 cm 15,5 x 47,5 x 52,5 cm 56 x 51 x 27 cm 28 x 47 x 59 cm 76 x 55 x 26 cm 46 x 31 x 58,5 cm Precio 399 € 479 € 310 € 249 € 269.1 € 159 € 460 €

La mejor silla de paseo ligera La mejor silla de paseo ligera es la Stokke YOYO 3; un modelo caracterizado por su diseño ligero y compacto disponible en múltiples acabados y con todo tipo de accesorios.

Con mis dos bebés me ha pasado lo mismo: después de meses utilizando un carro enorme y pesado que casi no cabía en el maletero, estaba deseando que llegara el momento de sustituirlo por una silla de paseo ligera. Y es que, como su propio nombre indica, se caracterizan por su bajo peso; además, las actuales se pliegan muchísimo, así que resulta mucho más cómodo transportarlas en el coche.

Adecuadas a partir de los seis meses (o cuando el menor tenga suficiente estabilidad para mantenerse sentado por sí mismo), estas sillas pueden acompañarles hasta los cuatro años.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Prácticamente todas las firmas especializadas en productos para bebés tienen su propio modelo de silla ligera. Así que para hacer la selección he consultado a las marcas de referencia en el mercado cuál es el modelo de su catálogo que recomendarían. En base a eso, comencé con las pruebas.

Los cinco modelos de silla de paseo ligera participantes en esta comparativa los he utilizado tanto con un bebé de seis meses que ya es capaz de mantenerse sentado por sí mismo —y por lo tanto puede utilizar este tipo de sillas— como con un niño de tres años. Las he trasladado en el coche, en el transporte público y llevado principalmente por calles asfaltadas, aunque en algunas ocasiones también por césped y tierra en los parques.

¿Qué aspectos he tenido en cuenta a la hora de valorar todos los modelos y recomendaría no perder de vista al elegir uno?

Dimensiones y peso: una silla de paseo ligera debe ser eso, ligera. Por lo tanto, cuanto menos pese, mejor.

Plegado: todos los modelos son plegables, pero lo más importante es que sea muy compacto cerrado, para que se pueda transportar con comodidad cuando no se utilice (y no ocupe el maletero entero). Por suerte, en la actualidad es fácil que cumplan con este requisito. La mayoría incluso puede llevarse como todos los modelos son plegables, pero lo más importante es que sea muy compacto cerrado, para que se pueda transportar con comodidad cuando no se utilice (y no ocupe el maletero entero). Por suerte, en la actualidad es fácil que cumplan con este requisito. La mayoría incluso puede llevarse como equipaje de mano en un avión

Conducción: la estructura, el tamaño de las ruedas, la suspensión… hay múltiples elementos que influyen en que la silla se pueda llevar de forma cómoda, que el bebé vaya a gusto y que se pueda utilizar en distintos tipos de terreno.

Comodidad para el bebé: es esencial el uso de telas transpirables , algún acolchado o que el reposapiés sea adaptable, por ejemplo. También que el respaldo se ajuste en altura (y ya si se pone completamente horizontal, perfecto para cuando se quedan dormidos) y que la capota cubra bien sus cabezas.

Otras características: otras prestaciones a tener en cuenta serían cómo es la cesta de almacenaje que se sitúa debajo del carro, si es posible sustituir la silla por otros elementos (un capazo, la silla del coche), o darle la vuelta para que el bebé pueda mirar a quien conduce en lugar de hacia el frente.

Ultra compacta: Stokke YOYO 3

Silla de paseo ligera de la firma YOYO3. Cortesía de Amazon.

Para quién es: quienes busquen un modelo extremadamente compacto que se adapte a múltiples situaciones: tiene gran variedad de accesorios.

Por qué lo recomendamos: es extremadamente personalizable: se puede elegir el color del chasis entre blanco y negro y el de los textiles entre ocho alternativas. En mi caso, he probado el de chasis negro con tejidos color agua. Pero es que además tiene otros tantos accesorios —que eso sí, se compran por separado—. Yo lo he podido probar con el protector de lluvia —que probé durante las semanas de marzo en las que no dejaba de llover—, reposapiernas, posavasos, sombrilla, manoplas… Me gusta que todo se acopla a la perfección, fácilmente. Por ejemplo, con otros carros ‘me he tenido que pelear’ para colocar bien el protector de lluvia, y en este caso ha sido facilísimo.

Viene desmontado y las instrucciones son bastante claras de cómo ir colocando las piezas y en qué orden. De todas formas, encontré un vídeo publicado en su página web que no deja lugar a dudas. En 10 minutos lo tenía listo para usar. Dicho esto, si hay una razón por la que elegiría este carro sería, sin duda, que es de los más compactos que he visto. Aunque pesa algo más de 6 kg, se maneja perfectamente con una sola mano, se pliega y despliega muy fluido. Para plegarlo, primero se dobla en manillar y luego se pulsa un botón situado bajo el asiento (este paso no lo tienen algunos modelos que he probado); y para desplegarlo se desbloquea el pestillo de plegado y al tirar del manillar, está listo. Y otro aspecto que me ha resultado de gran utilidad: es posible ajustar la altura del mango. Soy alta, y algunos me quedan un poco justos. Pero es que además de esta manera puedo colocar el ‘patinete’ de mi hijo mayor para que se siente si se cansa y puede incluso ir de pie sobre él viendo la calle.

Sus puntos débiles: es un modelo con un precio elevado, y todos los accesorios van por separado. Sobre todo, echo en falta que traiga incluido de serie el reposapiés.

Ficha técnica Tamaño cerrado: 52 x 44 x 18 cm Arnés: 5 puntos Peso máximo: 22 kg Peso del producto: 6,59 kg

Se pliega en 1 segundo: Bugaboo Butterfly 2

Silla de paseo ligera de la firma Bugaboo. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: familias que busquen una silla muy compacta y ligera con acabados de alta calidad.

Por qué lo recomendamos: con mis hijos he sido usuaria de un carro transformable en silla de paseo de Bugaboo —el Cameleon, ya muy antiguo— que, pese a que fue heredado, sigue como nuevo. La misma sensación he tenido al probar esta silla de paseo: la calidad de los materiales y el buen acabado me dan la sensación de que durará muchísimo en el tiempo, incluso con un uso intensivo.

El montaje es muy sencillo, ya que lo único que hay que hacer es poner la base acolchada. Se abre muy rápido y fácil con una sola mano, y se cierra igualmente bien: incluso con mi hija en brazos, he podido abrirla, cerrarla o guardarla en el maletero. Además, me ha encantado la suavidad para ajustar los cinturones. En otros modelos cuesta bastante adaptarlos, pero en este basta con tirar de un extremo para que se haga más pequeño, casi sin esfuerzo.

Dos detalles más. El respaldo es ajustable como suele ser habitual, y con él he conseguido que mi hija vaya sentada cómoda. Es pequeñita, por lo que en otros modelos ‘se perdía’ en la silla y le resultaba incómodo no ir recta; en este no le ha pasado. Además, no he tenido que hacer ningún esfuerzo para empujar la silla, porque ‘parece que va sola’.

Sus puntos débiles: su precio es más elevado que el de otras sillas ligeras, y todos los accesorios se compran por separado.

Ficha técnica Tamaño cerrado: 44,8 x 24,5 x 55,5 cm. Arnés: 5 puntos. Peso máximo: 22 kg. Peso del producto: 7,3 kg.

Ajuste al cuerpo: Cybex Orfeo

Silla de paseo ligera de la firma Cybex. CORTESÍA DE AMAZON

CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: familias que busquen un modelo para terrenos lisos en el que los menores puedan dormir en posición horizontal y que se ajuste bien a su cuerpo.

Tabla: Por qué lo recomendamos. Plegado, reclinación total, ajuste al cuerpo.

Por qué lo recomendamos: la primera vez que la utilizamos fue para hacer un viaje corto en metro hasta el centro de Madrid —que estaba repleto de gente por la Navidad— y tuvimos que plegarlo para entrar en el vagón. Me resultó súper sencillo ya que pude hacerlo con una sola mano, con la niña en el otro brazo y sin mirar las instrucciones. Se queda bastante compacto teniendo en cuenta que el respaldo se reclina del todo (y no suele ser habitual). De hecho, en las especificaciones dice que cumple con las dimensiones del equipaje de mano en los aviones, aunque no he tenido la oportunidad de probarlo en estas semanas. Un detalle más del plegado: viene con una correa para que te lo puedas colgar. Pesa un poco, pero puede resultar útil.

La he utilizado principalmente con mi hija de 2 años, aunque en alguna ocasión también se ha subido mi hijo mayor, de 4, y en ambos casos la silla se desplaza de forma fluida por terrenos llanos, y ofrece buena manejabilidad: fue sencillo ir esquivando a la gente sin pillarle los pies.

El tejido es suave y tiene una capota bastante amplia. Aunque durante las semanas que la he probado no ha hecho demasiado sol, sí que nos ha pillado algo de lluvia y extendiéndola cubría prácticamente entera a mi hija. Me ha gustado mucho además su arnés, porque es muy parecido al de las sillas de seguridad del coche. Lo cierras y lo ajustas tirando de una única correa. Mi hija es muy delgadita, así que nos ha funcionado perfecto.

Sus puntos débiles: no se desplaza tan fluida por suelos con adoquines o empedrados como otros modelos, y se quedaba algo encajada sobre todo cuando iba mi hijo (que pesa 20 kilos) encima.

FICHA TÉCNICA Tamaño cerrado: 15,5 x 47,5 x 52,5 cm. Arnés: 5 puntos. Peso máximo: 22 kg. Peso del producto: 6,3 kg.

Mayor vida útil: silla de paseo Jané Clap

Silla de paseo ligera de la firma Jané.

Para quién es: para aquellos que deseen utilizarla durante más tiempo, ya que admite bebés de hasta 26 kilos.

Por qué lo recomendamos: mientras la mayoría de las sillas de paseo ligeras del mercado están homologadas hasta los 22 kg de peso, en el modelo de Jané pueden viajar menores de hasta 26 kg, por lo que su vida útil se extiende más allá de los cuatro años en caso necesario.

Pese a ello, no es más grande que la competencia. De hecho, una de las cosas que más me ha gustado es que resulta muy espaciosa —mi hija podía llevar muchos juguetes a su lado sin que se cayeran— pero a la vez es una de las más compactas una vez plegada.

Todos los tejidos empleados en su fabricación cuentan con protección UPF50+ y, además, son impermeables. Con ruedas amplias con amortiguación, es una de las más cómodas de conducir que hemos probado, y quizá también una de las que mejor se desplaza por la tierra de los parques.

Sus puntos débiles: el respaldo de la silla de paseo ligera Jané Clap es ajustable entre 105 y 155º, por lo que no se tumba completamente ni se coloca totalmente en vertical.

Ficha técnica Tamaño cerrado: 56 x 51 x 27 cm. Arnés: 5 puntos. Peso máximo: 26 kg. Peso del producto: 7,9 kg.

Acolchado: silla de paseo Chicco Goody XPlus

Silla de paseo ligera de la marca Chicco.

Para quién es: para aquellos que buscan una silla con la máxima comodidad para su bebé.

Por qué lo recomendamos: su amplio asiento está muy acolchado (es uno de los más acolchados de la comparativa), y aparentemente es también el más cómodo para el bebé. El asiento, además, es totalmente reclinable y regulable en cuatro posiciones, y la capota protege de los rayos UV (tiene protección UV50+ y WR).

Este complemento me ha gustado sobre todo porque al extenderse lo hace más hacia abajo que hacia la parte frontal, protegiendo mucho mejor la cabeza del sol cuando no está muy alto. El sistema de plegado de la silla de paseo ligera Chicco Goody XPlus es muy fluido —es fácil cerrarlo y abrirlo con una sola mano— y luego se utiliza la barra como asa para llevarlo de un sitio a otro. Incluye un plástico para la lluvia.

Sus puntos débiles: al ser tan acolchado da un poco de calor en los días más cálidos; quizá fue coincidencia porque la temperatura durante los días de prueba se acercaba a los 30 grados, pero mi bebé sudó bastante en las zonas de contacto.

Ficha técnica Tamaño cerrado: 28 x 47 x 59 cm. Arnés: 5 puntos. Peso máximo: 22 kg. Peso del producto: 7,5 kg.

Económica: silla de paseo Be Cool Quick Fold

Silla de paseo ligera de la firma Be Cool. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: para los que buscan un modelo compacto a un bajo precio.

Por qué lo recomendamos: sus características son similares a las de la competencia: asiento reclinable multiposición, chasis ligero, plegado automático muy compacto, capota extensible con ventana superior, arnés de cinco puntos, reposapiés regulable, ruedas con amortiguación… pero su precio es, en algunos casos, sustancialmente inferior.

¿Dónde está el truco? Principalmente la diferencia se nota en el acabado, con una tela a priori menos resistente, terminaciones de peor calidad… No es algo que afecte para nada a su funcionamiento, por lo que se trata de un modelo recomendable para los que no tengan problema en prescindir de la parte estética en favor de un precio más reducido. Por lo demás, poco que destacar. Durante las pruebas mi hija ha ido razonablemente cómoda, la conducción es suave…

Sus puntos débiles: la cestilla portaobjetos de la silla de paseo ligera Be Cool Quick Fold está muy abierta, por lo que es fácil perder algún objeto (el primer día de las pruebas extravié unas gafas de sol con su funda).

Ficha técnica Tamaño cerrado: 76 x 55 x 26 cm. Arnés: 5 puntos. Peso máximo: 22 kg. Peso del producto: 7 kg.

Para adelante o para atrás: silla de paseo Maxi Cosi Leona 2

Silla de paseo ligera de la firma Maxi Cosi. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: para aquellos que vayan a usar esta silla ligera de paseo desde los seis meses y deseen llevar al bebé mirando hacia ellos.

Por qué lo recomendamos: la silla es reversible, por lo que puede colocarse tanto mirando hacia la persona que lo conduce como hacia adelante. Esto es ideal para llevar a bebés desde que estén preparados a utilizar una silla de este tipo (aproximadamente a los seis meses) y luego adaptarla a cuando sean más mayores. A mi hija, por ejemplo, le encantó este cambio con respecto a otros modelos.

El sistema, además, permite utilizar la misma estructura del carro para poner un capazo o silla de coche compatible. Sus ruedas son bastante grandes, por lo que la conducción es más sencilla incluso en terrenos con piedras y arena (pude entrar con él sin problemas en los parques), la altura del respaldo es regulable y su sistema de plegado se combina con una correa y asa de transporte. La capota extensible de la silla de paseo ligera Maxi Cosi Leona 2 tiene una protección solar UPF 50+.

Sus puntos débiles: la parte superior del cinturón, las dos partes que salen del respaldo, están a una altura un tanto comprometida y no se puede cambiar. A mi bebé le queda justo a la altura de las orejas.

Ficha técnica Tamaño cerrado: 46 x 31 x 58,5 cm. Arnés: 5 puntos. Peso máximo: 22 kg. Peso del producto: 8,84 kg.

Otros modelos de sillas ligeras de paseo interesantes

Si estás buscando un modelo con arnés ajustable en altura: Inglesina Quid2 permite colocar el cinturón a dos alturas diferentes en el respaldo.

Silla de paseo ligera de la firma Inglesina. CORTESÍA DE AMAZON

Si estás buscando un modelo con una amplia cesta inferior: la silla ligera Bebé Comfort Sunlite incorpora una con 5 Kg de capacidad. Su parachoques y el manillar están acabados en cuero.

Silla de paseo ligera de la firma Bebeconfort. Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una silla de paseo ligera?

Es un tipo de carrito diseñado para ser más liviano, compacto y fácil de manejar que una silla de paseo tradicional. Suelen plegarse con una mano y ocupar poco espacio, lo que las hace ideales para ciudad y viajes.

¿A partir de qué edad se puede usar una silla ligera?

La mayoría están recomendadas a partir de los 6 meses, cuando el bebé ya sostiene bien la cabeza.

¿Cuánto pesan normalmente?

La mayoría están entre 5 y 8 kg, aunque hay ultraligeras por debajo de 5 kg y otras más completas que llegan a 9 kg.

¿Son aptas para viajar en avión?

Muchos modelos sí: hay sillas que cumplen medidas de equipaje de mano y pueden guardarse en el compartimento superior de la cabina. Siempre conviene comprobar las medidas y la política de la aerolínea.

¿Qué peso máximo soportan?

Lo habitual es entre 15 y 22 kg, dependiendo del modelo. Esto puede equivaler hasta los 4–5 años de edad.

¿Se pueden lavar los tejidos?

La mayoría sí: suelen tener fundas desmontables y lavables a máquina. Conviene consultar las indicaciones del fabricante.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.