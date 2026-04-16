Probamos los dispositivos con los que dirás adiós al escozor de las picaduras de mosquito

En esta comparativa, hemos probado cuatro modelos en distintas partes del cuerpo y con personas de diferentes edades.

Analizamos cuatro modelos que utilizan vibraciones y calor para aliviar la sensación de picor y quemazón de las molestas picaduras de estos insectos

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Heat It Dispositivo térmico móvil Heat It MyCarbon Lápiz térmico MyCarbon Veroval Lápiz térmico Hartmann Bug Bite Thing Succionador manual Bug Bite Thing Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quien quiere lo más avanzado Quien quiere equilibrio Quien busca algo simple Quien busca lo más barato Por qué lo recomendamos Preciso y sin pilas Buen precio y eficaz Fácil y fiable Muy simple y económico Medidas 1,7 x 3,8 x 0,8 cm 9,6 x 9,5 x 3,4 cm 11,5 x 3 x 2,6 cm ‎12,7 x 7,62 x 2,54 cm Precio 29.95 € 19.99 € 26.99 € 14.95 €

Mejor dispositivo para picaduras de mosquitos Hemos elegido el dispositivo para picaduras de mosquitos Heat It como el mejor de la comparativa, gracias a su capacidad de aliviar el picor casi al instante con un sistema preciso, ajustable y sin necesidad de pilas.

Dice el dicho popular que “la primavera, la sangre altera”. Pero no sólo las hormonas salen a pasear durante esta época en la que los días se alargan y las temperaturas van subiendo poco a poco, sino que también entran en escena los mosquitos. Y es que estos molestos insectos se empiezan a hacer presentes a mitad de la primavera y principios del verano, gracias a las altas temperaturas y a las lluvias que caracterizan esta época.

Por ello, es importante protegerse, con el uso de sprays repelentes, mosquiteras o trampas eléctricas. Pero si los mosquitos ya han hecho de las suyas y comienzan a aparecer las molestas picaduras, es posible recurrir a dispositivos que ayudan a aliviar el picor y la quemazón. En esta comparativa hemos probado varios de ellos para descubrir cuál es el mejor.

Los mejores dispositivos para picaduras de mosquitos Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué dispositivos para las picaduras de mosquitos hemos elegido y cómo los hemos probado?

A la hora de elegir los dispositivos, hemos buscado modelos que representaran las dos tecnologías principales: calor y succión, así como opciones con pilas y sin ellas. La única condición que hemos elegido para hacer una comparación equilibrada es que ninguno de los utilizara químicos en su funcionamiento. A partir de esas consideraciones, las cuatro marcas seleccionadas son: Heat It, MyCarbon, Hartmann y Bug Bite Thing.

Durante las pruebas, hemos evaluado el tiempo de respuesta tras una picadura, la efectividad en distintas zonas del cuerpo y su uso en personas de diferentes edades. Además, hemos comprobado aspectos como la facilidad de uso, la seguridad, la resistencia a golpes o agua y la durabilidad general del dispositivo. Todo ello con un objetivo claro: comprobar cuál funciona mejor cuando realmente lo necesitas.

¿Por qué puedes confiar en mí? Alejandro Mendoza Soy periodista especializado en análisis de productos y, en los últimos años, he probado y comparado decenas de dispositivos y accesorios para medios como El País. Mi forma de evaluar parte de algo muy concreto: entender qué ofrece realmente un producto en relación con lo que cuesta. No sólo en pruebas puntuales, sino también en un uso cotidiano, porque es ahí donde se perciben los detalles que marcan la diferencia. Más allá de las especificaciones, me interesa cómo responde en la práctica, qué tan consistente es con el paso del tiempo y qué limitaciones aparecen cuando lo integras en tu rutina. Porque, al final, un buen producto no es el más llamativo, sino el que mejor justifica su precio en el día a día. Ese es el criterio con el que construyo cada recomendación.

¿Qué dispositivo para las picaduras de mosquitos ha sido el ganador?

De funcionamiento térmico, el dispositivo para picaduras de mosquitos Heat It se conecta directamente al smartphone y aplica calor concentrado de hasta 51 grados. Permite ajustar la intensidad mediante una app con distintos modos, incluidos perfiles para piel sensible o niños. No necesita pilas y destaca por su rapidez, precisión y versatilidad, aunque su precio es más elevado.

El efecto del dispositivo para las picaduras de mosquitos Heat It es inmediato. Escaparate El País

¿Alivia las picaduras?

Lo que más me ha convencido del dispositivo para picaduras de mosquitos Heat It durante las pruebas es la rapidez con la que elimina el picor, prácticamente al instante. En la práctica, basta con conectarlo al móvil y aplicar el calor sobre la picadura durante unos segundos para notar cómo la molestia disminuye de forma clara. Este efecto se debe a la hipertermia controlada —alrededor de 51 grados—, que actúa directamente sobre la reacción cutánea, y lo hace de manera muy precisa gracias a los ajustes disponibles en la aplicación.

Además, el hecho de que funcione a través del smartphone supone una ventaja clara frente a otros modelos. No depende de pilas ni requiere mantenimiento, lo que lo hace especialmente cómodo para llevar siempre encima. Durante las pruebas, también me ha parecido muy útil poder elegir entre distintos modos según la sensibilidad de la piel, algo que no ofrecen todos los dispositivos. Esto se traduce en un uso más adaptable y seguro, especialmente en niños o personas con piel delicada.

Sin embargo, no todo es perfecto. En este caso, su principal inconveniente es el precio, que es el más alto de la comparativa. También he notado que, en determinadas zonas del cuerpo, puede resultar algo incómodo de colocar con precisión. Aun así, estas limitaciones quedan en un segundo plano frente a su eficacia general. De hecho, es el modelo que mejor combina tecnología, rapidez y facilidad de uso, lo que lo convierte en la opción más completa del análisis.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Alivia casi instantáneamente de picaduras de mosquitos y otros insectos.

Se enchufa al móvil, por lo que no requiere pilas.

Adecuado para toda la familia.

Libre de químicos.

No requiere reemplazos.

A mejorar:

Es el más caro.

Puede ser difícil de colocar en algunas zonas del cuerpo.

Puede causar algunas reacciones en la piel.

Otras alternativas al mejor dispositivo para picaduras de mosquitos

Dispositivo para aliviar picaduras de mosquitos MyCarbon

El dispositivo MyCarbon es una pluma térmica compacta que aplica calor para neutralizar la picadura. Ofrece un alivio rápido, es segura para diferentes edades y funciona sin químicos. Destaca por su equilibrio entre eficacia y precio, aunque depende de pilas y es menos avanzada que otras opciones.

El dispositivo para las picaduras de mosquitas MyCarbon es pequeño, ligero y fácil de transportar. Escaparate El País

¿Alivia las picaduras?

Durante las pruebas, el dispositivo para picaduras de mosquitos MyCarbon ha demostrado ser una opción muy fiable en el uso diario. Lo primero que me ha llamado la atención es que el alivio del picor es prácticamente inmediato, algo que se repite en distintas zonas del cuerpo. El sistema de calor actúa de forma eficaz y, en este caso, lo hace sin riesgo de quemaduras, lo que aporta una sensación de seguridad bastante clara.

Además, su diseño tipo bolígrafo facilita mucho el uso. Es pequeño, ligero y fácil de transportar, lo que lo convierte en un dispositivo práctico para llevar en el bolso o en una mochila. En este sentido, cumple bien con lo que se espera de este tipo de productos: rapidez, simplicidad y eficacia. También me ha parecido destacable que sea apto para diferentes edades, lo que amplía su utilidad en entornos familiares.

Ahora bien, frente al modelo anterior, se queda un paso por detrás en varios aspectos. El primero es que depende de pilas AAA, lo que implica mantenimiento y posibles recambios. El segundo es que no ofrece el mismo nivel de personalización ni precisión en el tratamiento. Aun así, en conjunto, es un dispositivo muy equilibrado que funciona bien en la práctica y que puede ser suficiente para la mayoría de usuarios.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Alivio casi instantáneo.

Efectivo en todas las áreas del cuerpo.

Seguro para diferentes edades.

Libre de químicos.

A mejorar:

Requiere pilas AAA.

Puede causar algunas reacciones en la piel.

Dispositivo para picaduras de insectos Hartmann

Equipado con tres programas ajustables y modo sensible para zonas delicadas, el dispositivo para picaduras Hartmann es una opción a considerar. Funciona con pilas y destaca por su iluminación integrada, que facilita el uso en condiciones de poca luz. Es eficaz y seguro, aunque más básico en prestaciones y menos resistente que otros modelos.

El dispositivo para picaduras de Hartmann permite ajustar la intensidad. Cortesía de Amazon

¿Alivia las picaduras?

En este caso, el dispositivo para picaduras de mosquitos Hartmann cumple correctamente en lo esencial: el alivio del picor es rápido y efectivo, y el sistema de calor funciona de manera fiable en distintas partes del cuerpo. Durante las pruebas, me ha resultado especialmente útil el hecho de poder ajustar la intensidad mediante distintos programas, lo que permite adaptar el uso según la sensibilidad de la zona.

Otro aspecto positivo es que incorpora un detalle interesante como la iluminación en forma de anillo, que facilita localizar la picadura en condiciones de poca luz. Esto, en la práctica, marca cierta diferencia cuando se utiliza en exteriores o por la noche. También es un dispositivo compacto, fácil de transportar y apto para niños a partir de tres años, lo que suma puntos en términos de versatilidad.

Sin embargo, es un modelo más básico en comparación con los anteriores. Depende de pilas, tiene menor resistencia a golpes y no ofrece el mismo nivel de ajuste o innovación. A esto se suma un precio relativamente elevado para lo que ofrece, lo que hace que pierda competitividad frente a opciones más completas.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Alivio casi instantáneo.

Efectivo en todas las áreas del cuerpo.

Seguro para niños desde tres años.

Libre de químicos.

A mejorar:

Precio más elevado que otras opciones.

Requiere pilas AAA.

Puede causar algunas reacciones en la piel.

Sanador de picaduras de insectos Bug Bite Thing

El dispositivo para picaduras Bug Bite Thing funciona con succión manual que elimina el veneno o la saliva del insecto sin utilizar calor ni químicos. No requiere pilas y es apto para todas las edades. Es fácil de usar y portátil, aunque su eficacia es inferior a la de los modelos térmicos.

La efectividad del dispositivo Bug Bite Thing es menor que en los modelos que emiten calor. Escaparate El País

¿Alivia las picaduras?

Lo primero que hay que tener en cuenta con el dispositivo para picaduras de mosquitos Bug Bite Thing es que su principal limitación es su menor eficacia frente a los dispositivos térmicos. Durante las pruebas, el alivio es inmediato en algunos casos, pero no resulta tan consistente ni duradero como en los modelos que aplican calor. Esto se debe a que su sistema se basa en la succión, que extrae parte del agente irritante, pero no actúa sobre la reacción de la piel de la misma forma.

Aun así, tiene aspectos interesantes. No necesita pilas, es completamente mecánico y muy fácil de usar, lo que lo convierte en una opción práctica para actividades al aire libre o como complemento en un botiquín. Además, es seguro para todas las edades y puede utilizarse también para otros usos, como extraer aguijones o pequeñas astillas.

En la práctica, funciona, pero con resultados más limitados. Por lo tanto, es una alternativa válida si se busca algo sencillo y sin mantenimiento, pero queda claramente por detrás en eficacia frente a los dispositivos térmicos.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Alivio casi instantáneo por succión.

Efectivo en todas las áreas del cuerpo.

No requiere pilas.

Seguro para niños desde tres años.

Libre de químicos.

A mejorar:

Menos efectivo que los dispositivos térmicos.

Preguntas frecuentes sobre dispositivos para aliviar picaduras de mosquitos

¿Cómo bajar la inflamación de una picadura de mosquito?

La reducción del edema requiere la aplicación inmediata de frío local para contraer los vasos sanguíneos y limitar la expansión de la saliva del insecto. El uso de un dispositivo de calor cerámico representa una alternativa tecnológica muy eficaz, ya que el choque térmico controlado desnaturaliza las proteínas que causan la hinchazón. Si prefieres métodos tradicionales, una compresa con agua fría o hielo envuelto en tela ofrece un alivio rápido de la quemazón interna. Es vital evitar el rascado constante de la zona afectada, pues la fricción mecánica rompe la barrera dérmica y agrava el bulto de forma notable.

¿Cómo quitar el picor de una picadura de mosquito?

La eliminación del prurito depende de la neutralización de la histamina liberada por el sistema inmunitario tras el pinchazo. Los lápices electrónicos que emiten pulsos de calor concentrado son herramientas muy populares debido a su rapidez y ausencia de productos químicos. Estos aparatos actúan sobre los receptores nerviosos de la dermis y bloquean la señal de picazón que llega al cerebro de manera casi instantánea. Asimismo, la aplicación de un gel de calamina o extracto de aloe vera puro calma la irritación y aporta una sensación de frescura duradera. Esta combinación de tecnología y fitoterapia garantiza una recuperación cutánea óptima sin riesgo de infecciones secundarias por heridas abiertas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de abril de 2026.

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