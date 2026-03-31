He probado cuatro planchas de pelo profesionales y te cuento lo que más me gusta de cada una

Para esta comparativa, hemos recurrido a cuatro modelos de planchas de pelo de las principales firmas en el mercado.

De marcas como GHD, Corioliss y Dyson, se caracterizan por incorporar lo último en cuidado para el cabello. Consiguen lisos pulidos y rizos duraderos

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Corioliss Corioliss C5 Dyson Dyson Corrale Termix Termix Wild GHD GHD Chronos Valoración Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es personas que busquen una plancha de pelo con la que puedan peinar mechones más gruesos y quieran tener el control absoluto de los ajustes. personas que busquen un modelo con el que puedan peinarse en cualquier lugar sin depender de un enchufe, y valoren la calidad antes que el precio. quienes busquen resultados profesionales sin gastar mucho dinero. personas con el pelo fino o de grosor medio que busquen un modelo con resultados excelentes con el que no tengan que pensar en temperaturas ni ajustes: encender, pasar la plancha y tener buenos resultados. Por qué lo recomendamos Regulación de la temperatura, acabado brillante, resultados en una pasada. Rapidez en el peinado, máximo brillo, con batería interna. Precio ajustado, neceser de viaje, acabado sin frizz. Enchufar y listo, resultado suave, rizos sencillos. Potencia Temperatura de trabajo: de 80 a 235ºC ajustable en pasos de 5ºC 3 ajustes de temperatura: 165, 185 y 210ºC regulable en 5 posiciones desde 150 °C hasta 230 °C aproximadamente 185 °C constante (sin ajuste manual). Precio 269 € 449 € 72.99 € 302.95 €

La mejor plancha de pelo profesional Tras las pruebas, la plancha que ha obtenido mejor puntuación es la Corioliss C5. Con un acabado de gama alta, ofrece un preciso control de la temperatura que hace que se adapte a todos los tipos de cabello, deja el pelo liso en una sola pasada y consigue rizos marcados gracias a sus bordes redondeados.

Hace mucho tiempo que las planchas de pelo profesionales dejaron de ser herramientas exclusivas de salones de belleza y se han convertido en un elemento casi imprescindible en el cuidado personal diario. Además, pueden comprarse online y en multitud de comercios electrónicos. Si bien es cierto que tienen un precio algo superior a los modelos ‘normales’, los resultados hablan por sí mismos: mantienen mejor la temperatura y la distribución del calor es más uniforme, permiten un mayor rango y control de la temperatura, incorporan tecnologías que mejoran el acabado y cuidan la salud del cabello, el peinado es más duradero…

Cómo hemos elegido y probado los productos

Como periodista tecnológica y usuaria habitual de todo tipo de dispositivos de belleza, llevo años probando y analizando herramientas de peinado: rizadores , secadores profesionales , moldeadores … Por supuesto, también planchas de pelo. De hecho, durante muchos años han sido mis compañeras inseparables: cada vez que me lavaba el pelo, me pasaba la plancha para conseguir un acabado liso y pulido, olvidándome de mis rizos naturales. En la actualidad, combino ambos peinados en función de lo que me apetezca en cada momento.

Para la selección de los modelos que han participado en esta comparativa he consultado a algunas de las principales firmas, teniendo en cuenta que el modelo elegido de cada una de ellas se encuentre entre sus últimos lanzamientos y sea posible comprarlas en comercios online (y no solo en tiendas especializadas).

He realizado pruebas con todas ellas, en primer lugar, en mi propio pelo. Lo tengo de grosor medio y muy sano, y actualmente lo llevo por encima de los hombros, con un rizo grueso. Siempre tras usar un protector de calor, me lo he alisado y hecho ondas durante semanas, viendo las diferencias entre unas y otras planchas. Además, también las he puesto a prueba en pelos más finos y gruesos, más largos y solo ondulados y rizados.

Para valorarlas he seguido los mismos criterios que con el resto de comparativas de planchas de pelo que hemos realizado en EL PAÍS Escaparate :

Diseño . Su tamaño y portabilidad, así como su acabado.

Placas. Tamaño, material (titanio, cerámica), si son basculantes o no, cómo se deslizan por el cabello…

Temperatura de funcionamiento. No todos los modelos tienen regulador y tampoco todos funcionan a la misma temperatura.

Capacidad de alisado. Si alisan de una sola pasada, el brillo y la suavidad que dejan en el pelo, la durabilidad del peinado, entre otros.

Capacidad para rizar. El diseño de las planchas puede influir mucho en su capacidad para realizar rizos y ondas. ¿Qué acabado dejan y cuánto dura el peinado?

Características adicionales. Tecnologías para proteger el cabello, accesorios incluidos…

Máximo brillo: Corioliss C5

Pese a tener las placas bastante largas, la plancha de pelo Corioliss C5 se siente ligera en la mano y no cansa nada utilizarla.

Para quién es: personas que busquen una plancha de pelo con la que puedan peinar mechones más gruesos y quieran tener el control absoluto de los ajustes.

Por qué lo recomendamos: durante muchísimo tiempo he utilizado la plancha Corioliss C3 de forma habitual y, cuando recibí la Corioliss C5 para probarla, tenía muchas expectativas puestas en ver qué conseguía con este modelo. Ya, desde el primer vistazo, se percibe que estás frente a un modelo premium: es muy bonito, el acabado es espectacular y el toque gomoso de toda la superficie es muy agradable. Pese a tener las placas bastante largas, se siente ligera en la mano, y no cansa nada utilizarla. Además, ese tamaño me ha ayudado a no dividir el pelo en tantos mechones, por lo que termino antes de plancharme el pelo. Desliza muy bien y no da ni un solo tirón, tampoco al hacer ondas.

Estas placas son basculantes y de titanio, y lo he notado especialmente en el brillo que consigo con ella. A 195ºC me basta una única pasada para conseguir un liso muy pulido, sin nada de encrespamiento, y es una sensación que he tenido en todos los tipos de pelo con los que la he usado, a los que se adapta muy bien porque puedes regular la temperatura de 80 a 235ºC de cinco en cinco grados. El control táctil es intuitivo después de unos usos, aunque al principio hay que acostumbrarse a navegar entre los grados y a interpretar los niveles en el display.

Sus puntos débiles: su precio la posiciona en la gama más alta, por lo que hay que hacer una inversión importante para comprarla.

FICHA TÉCNICA Placas: de titanio, basculantes, son superficie de 2,4 x 10 cm Temperatura de trabajo: de 80 a 235ºC ajustable en pasos de 5ºC Otros: control digital táctil, diseño ergonómico, generador de iones negativos, nanotecnología que elimina el 99,9% de las bacterias, apagado automático programable, voltaje dual, cable de 3 metros con base giratoria, funda de viaje y protector de silicona

Sin cables: Dyson Corrale

Las placas de la Dyson Corrale no son rígidas, sino que se curvan alrededor del cabello.

Cortesía de Amazon

Para quién es: personas que busquen un modelo con el que puedan peinarse en cualquier lugar sin depender de un enchufe, y valoren la calidad antes que el precio.

Por qué lo recomendamos: es la plancha que más uso cuando salgo de viaje porque funciona sin cables y de esta forma me aseguro de que siempre podré peinarme delante de un espejo, aunque no haya enchufe. Basta con sujetarla por primera vez para darte cuenta de que es diferente a todas las demás, y no solo por su funcionamiento inalámbrico. En primer lugar, pesa muchísimo más que el resto, y eso se nota cuando la utilizas en pelos muy largos y abundantes. Por otro lado, las placas están fabricadas con una aleación de cobre y manganeso y no son rígidas, sino que se curvan alrededor del cabello. La diferencia se nota, por ejemplo, al deslizar por el pelo: lo retiene más, y al principio la sensación es un poco rara, como que cuesta deslizarla, y hay que acostumbrarse. Por el contrario, como el pelo desliza menos, se sale también menos de la plancha cuando la estás pasando por un mechón, y las pasadas son más efectivas. En general, en mi pelo ha sido suficiente una única pasada lenta a 185ºC. También tiene la opción de usarla a 210ºC y a 165ºC: no es mucha variedad, pero sí cubre bien los distintos tipos de pelo. Tras pasarla noto sobre todo más suavidad que con otros modelos y el peinado queda bien fijado. A la hora de hacer rizos, eso sí, me cuesta más: el barril es grande, pesa…

Pese a tener batería interna, si te quedas sin ella puedes usarla también enchufada a la corriente. Normalmente tengo para un par de usos antes de tener que volver a cargarla (tiene una autonomía de unos 30 minutos) y su cable es magnético y muy largo, y no se suelta a menos que te enganches. La pantalla OLED es un añadido práctico: indica claramente la temperatura y el nivel de batería, y eso ayuda especialmente cuando estás moviéndote de ubicación o retocando sobre la marcha.

Sus puntos débiles: es pesada, y cuando llevas 10 minutos usándola ya notas que la mano y el brazo se empiezan a cansar.

FICHA TÉCNICA Placas: flexibles de aleación de manganeso y cobre Temperatura de trabajo: 3 ajustes de temperatura: 165, 185 y 210ºC Otros: batería con 30 minutos de autonomía; carga al 90% en 40 minutos (carga completa en 70 minutos), pantalla OLED, apagado automático, cable magnético rotatorio, iones negativos, 560 gramos de peso

Calidad-precio: Termix Wild

Esta plancha de pelo ofrece resultados profesionales a un precio muy ajustado. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes busquen resultados profesionales sin gastar mucho dinero.

Por qué lo recomendamos: es, sin duda, el modelo de plancha que recomendaría para los presupuestos ajustados: me ha sorprendido gratamente por su equilibrio entre versatilidad, comodidad y resultados profesionales. Así, en primer lugar, destaca la posibilidad de regular la temperatura entre varias opciones predefinidas: vas pulsando el botón de encendido y va subiendo en el rango. Normalmente la he utilizado a 190ºC, aunque cuando la he probado para rizar he preferido subir a 210ºC, ya que solo doy una pasada y me gusta que las ondas queden bien marcadas para que duren más. Un detalle que me ponía un poco nerviosa al usarla relacionado con esto es que, como hay un único botón, si te pasas de la temperatura no puedes ir ‘hacia atrás’, sino que tienes que seguir pulsando hasta volver a la que querías.

Por otro lado, su cuerpo es ligero, con un tacto cómodo, y sus placas combinan cerámica y turmalina iónica con las que el calor se distribuye de forma bastante uniforme y se consigue un acabado suave y brillante. Por lo general, con un par de pasadas he conseguido muy buenos resultados de alisado en distintos tipos de pelo (adaptando siempre la temperatura). Además, he notado una importante reducción del encrespado, incluso en los días de lluvia —las pruebas coincidieron con las semanas que no dejaba de llover en Madrid—.

Me gustó también que venga con un neceser térmico de pelo y un protector de placas incluidos. Esto es útil si viajas con frecuencia o tienes poco tiempo para esperar a que la plancha se enfríe antes de guardarla: puedes hacerlo cuando aún está caliente sin preocuparte de dañar nada.

Sus puntos débiles: se calienta más que el resto cuando lleva un rato encendida.

FICHA TÉCNICA Placas: cerámica + turmalina iónica, basculantes con acabado que facilita el deslizamiento, 27 mm de ancho Temperatura de trabajo: regulable en 5 posiciones desde 150 °C hasta 230 °C Otros: cable giratorio de 360°, apagado automático tras 60 min, neceser térmico “Teddy” y protector de placas incluidos

Temperatura predefinida: GHD Chronos

La plancha de pelo GHD tiene un diseño compacto y elegante pensado para el uso diario. Cortesía de Amazon

Para quién es: personas con el pelo fino o de grosor medio que busquen un modelo con resultados excelentes con el que no tengan que pensar en temperaturas ni ajustes: encender, pasar la plancha y tener buenos resultados.

Por qué lo recomendamos: llama la atención por su diseño compacto y elegante, claramente pensado para uso diario y que también me ha resultado muy cómodo para llevar en la maleta en una escapada de fin de semana. Desde el primer momento, comparándola con otras planchas que he probado, se siente ligera en la mano y equilibrada: no pesa más de un lado que de otro y se desliza suavemente con el cabello. Como en todas las planchas GHD, la temperatura es fija, y no se puede variar: 185º. Y es que, para el fabricante, esta temperatura es el punto óptimo que ofrece estilo duradero minimizando daño por calor excesivo.

Personalmente, es una temperatura que se ajusta muy bien a mi tipo de pelo. En un par de pasadas lentas consigo un acabado liso muy pulido. Pero al probarla con un pelo muy rizado me he encontrado con que hay que insistir demasiado, y cuesta alcanzar el efecto ‘tabla’. ¿Cosas que me han gustado? El pelo queda muy brillante, la plancha se calienta en muy poco tiempo (es enchufarla y pita antes de que termine de colocar las pinzas para hacer las particiones) y sus bordes redondeados me han facilitado mucho hacer ondas.

Sus puntos débiles: no tiene control de temperatura, lo que limita mucho su versatilidad: la temperatura puede ser alta para un pelo muy fino, e insuficiente para uno grueso y rizado.

FICHA TÉCNICA Placas: ancho de 26 mm, revestimiento cerámico ultrabrillante de alto rendimiento, flotantes. Temperatura de trabajo: aproximadamente 185 °C constante (sin ajuste manual). Otros: calentamiento rápido, suspensión automática tras 10 minutos de inactividad, cable de 2,7 m con giro 360º, indicadores LED para estado.

Otros modelos de planchas de pelo profesionales interesantes

Si estás buscando una plancha sencilla La Cloud Nine Touch Iron es una plancha pensada para quienes buscan rapidez y sencillez en el peinado diario. Su principal particularidad es el sistema Touch Technology, que se activa al juntar las placas y se apaga al separarlas, eliminando botones y haciendo el uso más intuitivo. Ofrece dos niveles de temperatura (165 °C y 195 °C) y sus placas con recubrimiento mineral ayudan a deslizar el mechón con suavidad, reduciendo tirones y encrespamiento.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia a una plancha profesional de una convencional?

Principalmente, la calidad de los materiales, la precisión térmica y la durabilidad. Las profesionales suelen incorporar placas de cerámica avanzada, titanio o turmalina, ofrecen control exacto de temperatura (en intervalos pequeños) y mantienen el calor estable durante todo el peinado. Están diseñadas para un uso intensivo —como en salones—, lo que se traduce en mejor rendimiento y mayor vida útil.

¿Dañan menos el cabello las planchas profesionales?

No es que “no dañen”, porque cualquier herramienta térmica puede afectar a la fibra capilar por su alta temperatura de funcionamiento. Sin embargo, una plancha profesional bien ajustada al tipo de cabello reduce el riesgo de daño gracias a una temperatura más estable, menos pasadas necesarias y tecnologías que ayudan a sellar la cutícula y controlar el encrespamiento. En cualquier caso, el uso de protector térmico sigue siendo imprescindible.

¿Qué temperatura debo usar según mi tipo de cabello?

Es importante utilizar la temperatura mínima eficaz que permita conseguir el resultado deseado en pocas pasadas. En cabello fino o dañado se recomienda un rango entre 120–160°C; en cabello normal o teñido 160–180°C, y en cabello grueso o muy rizado 180–210°C.

¿Es mejor cerámica o titanio?

Depende del tipo de cabello y del uso. Con la cerámica se consigue una distribución uniforme del calor, y es recomendable para uso frecuente o cabello fino/normal. El titanio, por otro lado, alcanza altas temperaturas rápidamente y las mantiene estables; suele ser la opción preferida en peluquería profesional y para cabello grueso o difícil de alisar.

¿Cuánto debería durar una plancha profesional?

Con un uso adecuado y mantenimiento básico (limpieza de placas y almacenamiento correcto), una plancha profesional puede durar varios años, incluso con uso frecuente.

¿Sirven también para hacer rizos y ondas?

Sí, la mayoría de las planchas profesionales permiten crear rizos, ondas y acabados pulidos gracias a bordes redondeados y buen deslizamiento de las placas.

¿Cada cuánto tiempo debo limpiar la plancha?

Se recomienda limpiar las placas cuando estén frías, cada pocas semanas si el uso es regular. La acumulación de productos (protector térmico, lacas, aceites) puede afectar al deslizamiento y al rendimiento térmico.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de marzo de 2026.

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