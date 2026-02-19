Probamos las mejores almohadas de embarazo y cojines de lactancia

Las almohadas de embarazo están diseñadas para abrazarlas tanto con los brazos como con las piernas.

Comparamos cuatro modelos que ayudan a descansar mejor, reducir los dolores de espalda y colocar en una posición perfecta a los bebés mientras toman el pecho

Mejor almohada de embarazo La ganadora es la almohada de Koala Babycare porque está cuidada al detalle y es perfecta para aquellas embarazadas que necesiten mejorar su postura durante la noche y sufran, especialmente, en la zona lumbar.

Cuanto más avanza un embarazo, más difícil es para las futuras madres estar cómodas en la cama y descansar. Por eso, hay almohadas que han sido especialmente diseñadas para facilitar una buena postura y aliviar los dolores en la espalda. Comúnmente, presentan un diseño en forma de U o de C e invitan a dormir de lado (la postura más adecuada, según los especialistas), con la tripa apoyada sobre ellas y abrazada entre las piernas. Así, se favorece una postura más equilibrada de la pelvis y la columna vertebral.

La mayoría de estos modelos, además, están pensados para seguir utilizándose una vez que haya nacido el bebé, colocados alrededor de la cintura como cojines de lactancia. Por todo lo anterior, en EL PAÍS Escaparate nos hemos puesto manos a la obra al comparar cuatro modelos de almohadas de embarazo con los que ayudarte a elegir el más conveniente para la etapa de gestación.

Características Koala Babycare Chicco Chilling Home Niimo Medidas 180 x 60 cm 40 x 30 x 44 cm 140 x 70 cm 200 x 70 cm Relleno Poliéster siliconado Poliéster Algodón Terciopelo Funda Algodón Algodón Terciopelo Algodón Forma C C U U

¿Qué almohadas de embarazo hemos elegido y cómo las hemos probado?

En el mundo de las almohadas de embarazo, la gama es tan amplia como pueden ser las diferentes formas de dormir y las molestias que pueden tener unas mujeres y otras cuando están acostadas. Para intentar encontrar la mejor, en esta comparativa nos hemos enfocado en incluir modelos en forma de C y de U, que son las más comunes. Además, hemos seleccionado diseños de diferentes tamaños, ya que esto también influye en la comodidad de las mismas. A partir de estas consideraciones, los cuatro modelos elegidos son: Koala Babycare, Chicco, Chilling Home y Niimo.

Para llevar a cabo esta comparativa, mis compañeras han probado cada almohada en distintas posiciones habituales durante el embarazo, con el objetivo de comprobar su nivel real de comodidad y apoyo. También se ha evaluado que tanto la almohada como los cojines ofrecieran un tacto suave, pero con la firmeza necesaria para sostener el cuerpo sin deformarse. En el caso de los modelos con función de lactancia, se ha verificado que permitieran un posicionamiento sencillo y estable del bebé. Por último, se ha revisado que los revestimientos fueran fácilmente extraíbles y aptos para lavarse sin complicaciones.

Las mejores almohadas de embarazo y cojines de lactancia Hemos pasado muchas horas abrazando estas almohadas de embarazo para encontrar la mejor. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué almohada de embarazo ha sido la ganadora?

De todos los modelos probados, la almohada de embarazo Koala Babycare es la que más nos ha convencido para dormir de lado gracias a su firmeza, versatilidad de uso y buen soporte lumbar. Eso sí, su gran tamaño juega en contra como cojín de lactancia y puede resultar aparatosa.

Almohada de embarazo Koala Babycare. Cortesía de Amazon

¿Alivia las molestias?

De acuerdo con la experiencia de mis compañeras, en la almohada de embarazada Koala Babycare se ha cuidado cada detalle: el uso de una funda de algodón muy fácilmente desmontable y lavable; un relleno interior de poliéster bastante firme; cordones para colocarla en distintas formas y darle diferentes usos… Y es que está pensada para dormir en posición lateral, con las piernas ligeramente dobladas y abrazando el cojín con ellas y los brazos.

De este modo, la barriga se mantiene elevada, gracias a su soporte lumbar. Esta forma permite sentarse empleando la estructura como soporte cervical o para levantar las piernas, entre otros. Es la que más nos ha gustado para este uso. Además, sirve como cojín de lactancia; aunque, en este caso, a mis compañeras no les ha resultado tan cómodo, puesto que es muy grande y el bebé no queda sujeto de manera firme. De hecho, precisamente sus medidas han sido el principal problema que hemos encontrado.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Gran soporte cervical y elevación de las piernas.

Funda de algodón desmontable.

Relleno firme.

Los cordones permiten darle diferentes formas y usos.

Funciona como cojín de lactancia.

A mejorar:

Puede resultar muy grande para algunas mujeres.

Otras alternativas a la mejor almohada de embarazo

Almohada para embarazada Chicco Boppy Total Body

En este caso, lo que más nos ha gustado de la almohada Chicco Boppy Total Body es su diseño compacto y adaptable, pensado para acompañar las distintas etapas del embarazo. Ofrece buena calidad de materiales y fácil mantenimiento, aunque no es adecuada como cojín de lactancia.

Almohada para embarazada Chicco Boppy Total Body. Cortesía de Amazon

¿Alivia las molestias?

Lo primero que nos ha llamado la atención de la almohada para embarazo Chicco Boppy Total Body es que es mucho más compacta que el modelo ganador. Aun así, a mis compañeras les ha parecido suficientemente cómoda para usarla en diferentes posiciones, tanto durante el embarazo como en la lactancia. La razón es que su diseño está pensado, precisamente, para adaptarse a cada etapa de la gestación, en tres configuraciones distintas.

La desventaja de esta propuesta de diseño es que, por el contrario, no nos ha parecido la almohada más cómoda para utilizar como cojín de lactancia. Sin embargo, en cuestión de calidades también es de las más sobresalientes, gracias a su relleno de poliéster y su funda exterior de algodón. De hecho, este modelo se puede meter tanto a la lavadora como a la secadora sin que se deforme.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Tamaño más compacto.

Tres configuraciones para distintas etapas del embarazo.

Puede meterse a la lavadora y la secadora.

A mejorar:

No funciona como cojín de lactancia.

Almohada de embarazo para dormir de lado Chilling Home

Aunque resulta cómoda tanto para el embarazo como para la lactancia, la almohada Chilling Home nos ha parecido menos versátil que las anteriores, puesto que mantiene una forma fija en U. A cambio, destaca por su funda de terciopelo hipoalergénico de fácil mantenimiento.

Almohada de embarazo para dormir de lado Chilling Home. Cortesía de Amazon

¿Alivia las molestias?

Si bien la almohada de embarazo Chilling Home nos ha parecido bastante cómoda tanto para el embarazo como para la lactancia, en realidad, no llega a ser tan versátil como los dos modelos anteriores. Mientras que aquellas pueden irse configurando de distintas maneras para adaptarlas a las diferentes etapas de la gestación, esta almohada solo tiene una forma de U estática. Debido a lo anterior, la usuaria es quien debe volverla a acomodar en caso de querer dar soporte a una zona diferente del cuerpo, y no al contrario.

Lo que sí le ha gustado a mis compañeras es que la funda de esta almohada está confeccionada en terciopelo hipoalergénico, por lo que es ideal para personas que sufren de alergias o piel sensible. Por supuesto, la funda se puede desmontar para lavarla a máquina y que su mantenimiento sea muy sencillo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Adecuada para embarazo y lactancias.

Funda desmontable y apta para lavadora.

Tejido hipoalergénico para alergias y piel sensible.

A mejorar:

No se puede cambiar su forma ni estructura.

Cojín de embarazada Niimo

La almohada de embarazo Niimo destaca por sus buenos acabados, materiales suaves y una forma en U clásica que resulta muy cómoda como cojín de lactancia. Aunque al principio es firme y poco configurable, va adaptándose con el uso y ofrece una sensación de calidad sólida.

Cojín de embarazada Niimo. Cortesía de Amazon

¿Alivia las molestias?

La almohada de embarazo Niimo es la más vendida en Amazon dentro de su categoría. Con una clásica forma en U, se caracteriza por un buen acabado, en el que se usan cremalleras invisibles, un relleno de fibra de poliéster —100% silicona— y una funda exterior de algodón muy suave. Lo único que hay que tener en cuenta es que al principio es un poco firme, pero se va ablandando con el uso.

No obstante, nos ha llamado la atención que no incluye elementos extras, más allá de un cierre de madera en los extremos que ayuda a usarlo como almohada de lactancia. De hecho, este es el uso que más les ha gustado a mis compañeras; aunque, eso sí, este pequeño elemento puede ser molesto si por accidente te tumbas encima de él.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Buen acabado con cremalleras invisibles.

Cierre de madera para uso como cojín de lactancia.

A mejorar:

Es muy firme al principio.

Puede ser molesto acostarse sobre el cierre de madera.

Preguntas frecuentes sobre almohadas de embarazo

¿Qué tipo de almohada es mejor para embarazadas?

La mejor almohada para embarazadas es la de cuerpo completo, con forma de U o de C. La almohada con forma de U, por un lado, es la más voluminosa; ofrece apoyo simultáneo para la cabeza, el cuello, la espalda, el vientre y las rodillas. A su vez, la almohada con forma de C, aunque menos grande, también proporciona un soporte excelente para la espalda y las caderas. Un factor clave a considerar es el material del relleno, ya que la espuma viscoelástica o las microperlas ajustables brindan una firmeza cómoda y personalizable.

¿Cuándo debe una mujer embarazada comenzar a utilizar una almohada de embarazo?

Una mujer embarazada debe comenzar a utilizar una almohada de embarazo tan pronto como sienta incomodidad al dormir, lo que sucede al inicio del segundo trimestre. A partir de las 20 semanas, el crecimiento del abdomen y los cambios hormonales dificultan mucho encontrar una posición de descanso adecuada. En este sentido, los expertos en obstetricia recomiendan dormir sobre el lado izquierdo para mejorar la circulación sanguínea. La buena noticia es que el uso temprano del cojín ayuda a establecer este hábito postural antes de que el vientre crezca más.

¿Es realmente útil una almohada de embarazo?

Sí, una almohada de embarazo es realmente útil y se considera una compra muy beneficiosa. Su diseño ergonómico ofrece un soporte que las almohadas comunes no alcanzan a brindar. Al alinear la columna y apoyar el peso del vientre, la almohada reduce la presión en la zona lumbar y pélvica. Este descanso de calidad repercute positivamente en el bienestar general de la futura madre. Es un producto que garantiza comodidad en el periodo de gestación, además de ser funcional después del parto para amamantar o sostener al bebé.

¿Cómo poner la almohada estando embarazada?

La forma correcta de poner la almohada estando embarazada es adaptarla a la posición de lado recomendada. Si se utiliza una almohada en forma de C o U, se debe colocar abrazando el cojín, con una parte del relleno bajo la cabeza y el cuello, y la sección central entre las rodillas. Este posicionamiento alinea las caderas, lo que evita la rotación de la pelvis. Hay que asegurarse también de que el apoyo de la almohada se extiende bajo el vientre, para elevarlo ligeramente y aliviar la tensión abdominal.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de febrero de 2026.

