He probado las mejores cunas de viaje y esta es la que me llevaré a mis vacaciones

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Bugaboo Desplegado ultrarrápido: Bugaboo Stardust Maxi-Cosi Plegado facilísimo: Maxi-Cosi Swift Babymoov Sueño y juego seguros: Babymoov Moov & Sleep Stokke Dentro y fuera de casa: Stokke Snoozi Jané Descanso asegurado: Jané Duo Level Toys Chicco Máxima sencillez: Chicco Good Night Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Familias sin límite de presupuesto que necesitan un modelo que se pliega y despliega sin complicaciones y con un buen colchón Quienes busquen un modelo para usar desde el nacimiento que destaque por la calidad de sus acabados y facilidad de plegado Para quienes busquen un modelo para bebés de más de 4 meses y que les dure ‘de por vida’ Quienes quieran aprovechar el mobiliario que ya tengan y busquen una solución cómoda para los bebés de hasta 9 meses tanto dentro como fuera de casa Para los que busquen, sobre todo, una cuna de viaje que usar, precisamente, como cuna Quienes buscan una cuna sencilla y económica Por qué lo recomendamos Sistema de plegado, comodidad, transpirabilidad Materiales de calidad, facilidad de plegado, adaptable a la edad Uso como parque, desenfundable, sin patas Versatilidad, comodidad, calidad de los acabados Colchón grueso, seguridad, instrucciones detalladas Relación calidad-precio, tamaño compacto, seguridad Medidas 64 x 98 x 85 cm 86 x 106 x 76 cm 135 x 70 x 65 cm 59,7 x 76 x 81,1 cm 129 x 71,5 x 77 cm 122 x 70 x 75 cm Precio 259 € 224.99 € 160 € 329 € 109 € 71.99 €

La mejor cuna de viaje Nuestra experta ha elegido la cuna Bugaboo Stardust como la mejor cuna de viaje de la comparativa. Se despliega y pliega fácilmente, y su colchón es uno de los más cómodos entre todos los probados.



Si tienes bebés y vas a hacer una escapada, seguro que te has planteado cómo dormir en el lugar de destino. Con mi primer hijo, con el que hicimos colecho, la respuesta estaba clara: compartía cama con nosotros al igual que lo hacía en casa. Pero con mi hija —que ahora tiene 2 años— la situación ha sido diferente desde el primer día: ¡quiso cuna! Así que necesitábamos también una para irnos a pasar la noche fuera de casa. En la primera ocasión cometimos un error: fiarnos de la que instalaron en el alojamiento que reservamos. Era una cuna de viaje, pero el colchón no era el de ese modelo, quedaba estrecho y a la vez demasiado largo, por lo que no era seguro en absoluto utilizarlo. Por eso, desde ese momento decidimos llevar nuestra propia cuna.

Este tipo de productos se caracterizan porque se pliegan hasta hacerse bastante compactos, así que caben perfectamente en el maletero junto con las maletas, y luego se montan en segundos. Además, y como uso adicional, se pueden utilizar a modo de ‘parque’ en el que dejar al bebé jugar de forma independiente en un entorno controlado.

Cómo hemos elegido y probado las cunas de viaje

A la hora de elegir las cunas de viaje participantes en esta comparativa he consultado con las principales firmas de marcas de productos para bebés, que me han recomendado los modelos más idóneos en cada caso. Lo que siempre buscaría en ellos sería:

Seguridad . Para mí es el aspecto clave, sobre todo cuando se trata de bebés de menos de 6 meses (y casi lo extiendo al año), ya que a estas edades el riesgo de muerte súbita del lactante es mayor y uno de los factores de riesgo es dónde se duerme. Así que en primer lugar deben cumplir con unos mínimos en cuanto al grosor y dureza del colchón, sin dejar espacios libres en los laterales en los que los bebés puedan quedarse atrapados. Y en segundo lugar, que sea estable y todo sea ‘a prueba de niños’.

Alturas . Algunos modelos tienen una única altura (al ras del suelo) y otros también permiten colocar el colchón más arriba pensando en los recién nacidos.

Estabilidad . Muy relacionada con la seguridad, pero si se va a utilizar con bebés algo más mayores —suelen estar recomendadas hasta 3 años— y también para jugar, es importante que no vuelquen con los movimientos bruscos.

Limpieza . Que los materiales sean lavables (mejor en lavadora) y todo sea desenfundable.

Accesorios . Pueden traer bolsillos para guardar cosas, puertas laterales, mosquiteras, ruedas…

Diseño. Más allá del aspecto estético, importa la facilidad de plegado, su peso para facilitar el transporte, etcétera.

Desplegado ultrarrápido: Bugaboo Stardust

Cuna de viaje Bugaboo Stardust. Cortesía de El Corte Inglés.

Para quién es: familias sin límite de presupuesto que necesitan un modelo que se pliega y despliega sin complicaciones y con un buen colchón.

Por qué lo recomendamos: se pliega en plano, así que es el modelo que más cómodo me ha resultado guardar e, incluso, llevar en el maletero (debajo de todo). Eso hace además que cuando la he tenido que plegar, no me tenga que ‘pegar’ con las patas y ver cómo colocar cada una: se doblan dos de las barras superiores y ya queda lista para guardar en su funda de transporte con cierres de velcro. Los materiales están también muy cuidados y el colchón es firme y suave, y uno de los más gruesos de entre todos los que he probado. Mi hija ya habla, así que le pregunté si le gustaba dormir en ella y fue la que eligió como la más cómoda.

Todo el tejido es tipo malla muy transpirable (no suda dentro) pero, además, esto me permite verla también sin tener que asomarme. La cuna de viaje siempre la he puesto en la misma habitación en la que he dormido yo, así que me ahorra levantarme cuando la escucho para saber si sigue tumbada o se ha sentado. Yo ya la utilizo en la posición de colchón más baja, pero la altura es ajustable por si tienes bebés más pequeños.

Sus puntos débiles: como tiene patas no me gusta mucho para usar como parque.

Ficha técnica Dimensiones abierta: 64 x 98 x 85 cm Dimensiones plegada: 65 x 14 x 85 cm Dimensiones del colchón: 91 x 51 x 3,5 cm Peso: 6,7 Kg Características del colchón: colchón multicapas, estructura con espuma de~26 mm y capa rígida interna. Se pliega junto a la cuna sin necesidad de desmontarlo Tejidos: paneles de malla ligera, tejidos de alta calidad fáciles de limpiar y lavables a máquina a 30ºC Edad recomendada: desde el nacimiento hasta los 2 años (15 kg en la cuna principal y 9 Kg en el capazo) Otros: se despliega en segundos, bolsa de transporte con cierres de velcro

Plegado facilísimo: Maxi-Cosi Swift

Plegado facilísimo: Maxi-Cosi Swift. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes busquen un modelo para usar desde el nacimiento que destaque por la calidad de sus acabados y facilidad de plegado.

Por qué lo recomendamos: después de la experiencia de plegado con el modelo de Babymoov, desmontar esta cuna de viaje —es la siguiente que probé— fue toda una liberación. Es sencillísimo: tiras de un gancho situado en el centro de su base hacia arriba, doblas los laterales, y listo. Se puede meter fácilmente en su bolsa de viaje y, aunque no es uno de los modelos más ligeros, llevar a cualquier parte. Además, no hay problema con plegarla mientras está montado en su parte superior el moisés, que va colocado con unos ganchos que le dan mucha estabilidad. Evidentemente, si está instalado este complemento no se puede usar como parque. El colchón es el mismo siempre, aunque dividido por una cremallera para adaptarse a las diferentes dimensiones. Es bastante rígido y eso hace que cuando se coloca en el nivel inferior no se noten excesivamente las patas. En cualquier caso, para su uso como parque me gusta más los que están directamente apoyados en el suelo.

Sus puntos débiles: es difícil conseguir sábanas de las dimensiones del colchón, muy cuadrado, más allá de las de la propia firma.

Ficha técnica Dimensiones abierta: 86 x 106 x 76 cm. Dimensiones plegada: 25 x 25 x 83 cm. Dimensiones del colchón: 78 x 97 cm. Peso: 6,85 kg. Características del colchón: 3 cm de espesor. Tejidos: tejidos sostenibles diseñados con Eco Care: la funda está compuesta por tejidos 100% reciclados. Edad recomendada: 0 a 3,5 años. Otros: moisés desmontable, rejilla por los cuatro lados.

Sueño y juego seguros: Babymoov Moov & Sleep

Babymoov Moov & Sleep.

Para quién es: para quienes busquen un modelo para bebés de más de 4 meses y que les dure ‘de por vida’.

Por qué lo recomendamos: cuando saqué la cuna de viaje de su caja, y luego de su bolsa de transporte, lo primero que pensé fue: qué fácil es todo. En segundos estaba montada y lista para usar. A mis hijos les encantó meterse dentro a jugar y yo, desde fuera, pude verlos en todo momento porque su lateral es de tipo rejilla. Con el uso fui dándome cuenta de otros detalles. Por ejemplo, todo es desenfundarle para poder lavarlo cómodamente en la lavadora, y es totalmente imposible para los niños abrir sus cremalleras: no tienen zona para agarrar y tirar, y resulta difícil hasta para los adultos. El colchón tiene unas medidas de 114 x 60 cm y aunque es fino (2,5 cm), su densidad es de 25 kg/m3: aunque aprietes con el dedo no notas el suelo. Está además sujeto con total seguridad a la cuna gracias a unos corchetes y sus patas, abiertas, hacen que sea muy estable incluso cuando juegan dentro. Luego, se pliega y guarda en una bolsa de transporte muy práctica que se puede colocar tanto en el hombro como a modo de mochila. Al registrar el producto en la web del fabricante se obtiene garantía de por vida.

Sus puntos débiles: la bolsa de transporte tiene impresas unas ilustraciones con instrucciones sobre cómo desplegarla y plegarla. Para lo primero no son necesarias, pero el plegado es ‘otro cantar’. Es cierto que también hay manual de instrucciones, pero tampoco son nada detalladas. Por ejemplo, en ninguna parte pone que hay que pulsar unos botones ocultos para poder cerrarla. Yo, personalmente, no he conseguido que vuelva a caber en su bolsa de transporte, ya que las patas se me quedan abiertas.

Ficha técnica Dimensiones abierta: 135 x 70 x 65 cm. Dimensiones plegada: 70 x 28 x 25 cm. Dimensiones del colchón: 60 x 114 cm. Peso: 5 kg. Características del colchón: 2,5 cm de espesor y una densidad de 25 kg/m3. Tejidos: funda 100% poliéster reciclado: arte superior 94% poliéster reciclado y 6% elastano; saco 100% poliéster reciclado; tejido cebra 100% Lyocell; malla 3D 100% poliéster reciclado; espuma de poliuretano. Edad recomendada: 0 a 4 años. Otros: armazón desmontable y lavable a mano, funda de colchón lavable a máquina a 30°C.

Dentro y fuera de casa: Stokke Snoozi

Dentro y fuera de casa: Stokke Snoozi. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes quieran aprovechar el mobiliario que ya tengan y busquen una solución cómoda para los bebés de hasta 9 meses tanto dentro como fuera de casa.

Por qué lo recomendamos: no es una cuna de viaje al uso: es realmente una minicuna para bebés de hasta 9 meses pensada para utilizar en casa, pero su montaje es tan sencillo y se pliega tanto, que no es necesario tener una cuna de viaje adicional. No es un modelo barato, y eso lo noté desde el primer momento: materiales de alta calidad, un diseño estilo escandinavo característico de la marca, un acabado en colores neutros que se integra en cualquier habitación… La monté yo sola en minutos: es sencillísimo, no necesitas herramientas y solo hay que ir encajando los elementos principales y sujetar el colchón. En este sentido, se puede elegir entre dos alturas: la más alta cuando son bebés recién nacidos, y la más baja cuando ya son capaces de sentarse, para que no se caigan por accidente. Una cosa muy útil es que como tiene las patas altas, no tuve que agacharme hasta límites imposibles para coger o dejar a mi hija —en otras tienes que llegar hasta el suelo—. Los tejidos son transpirables y cómodos, con tacto suave. Mi hija es extremadamente calurosa, y ha dormido en ella siempre cómodamente.

Sus puntos débiles: su tiempo de uso es mucho más limitado que el de otros modelos, ya que únicamente se recomienda utilizarla hasta que los bebés tengan 9 meses. A partir de ahí, hay que buscar otras alternativas para llevar de viaje (y para casa).

Ficha técnica Dimensiones abierta: 59,7 x 76 x 81,1 cm Dimensiones plegada: no especificado Dimensiones del colchón: 45 x 81 x 3 cm Peso: 7,3 Kg Características del colchón: transpirable, plano y firme. Estructura acolchada, cubierto con funda lavable Tejidos: 100 % poliéster reciclado, lavables en máquina a 40 °C, diseñados para buena circulación de aire y facilidad de limpieza Edad recomendada: 0-9 meses (peso máximo 15 Kg) Otros: patas de madera de haya certificada, estructura de aluminio anodizado, colchón ajustable en dos alturas

Descanso asegurado: Jané Duo Level Toys

Jané Duo Level Toys. Cortesía de El Corte Inglés

Para quién es: para los que busquen, sobre todo, una cuna de viaje que usar, precisamente, como cuna.

Por qué lo recomendamos: ha sido pensada como cuna, por lo que es amplia y su colchón es el más grueso de todos, con 5 centímetros —desconozco su densidad, ya que no aparece especificada—, cumpliendo a priori con los requerimientos de sueño seguro en cuanto a rigidez y elementos móviles. De hecho, queda además fijado con velcro a la base, por lo que es totalmente seguro. También se puede elegir colocarlo en un nivel superior cuando son bebés recién nacidos y aunque no es extremadamente fácil, las instrucciones son super detalladas y con ellas no me quedó ninguna duda a la hora de hacerlo. Viene con un arco desmontable con tres peluches para atraer la atención de los bebés, en su lateral tiene un gran bolsillo que me ha venido genial para guardar una sábana y una manta y tenerlas siempre a mano e incorpora dos ruedas para moverla entre habitaciones cuando está desplegada. Hubiera sido genial que también ayudaran cuando está plegada, porque la verdad es que es bastante pesada.

Sus puntos débiles: es el modelo más pesado, por lo que llevarlo en las escapadas no es tan cómodo como otras opciones.

Ficha técnica Dimensiones abierta: 129 x 71,5 x 77 cm. Dimensiones plegada: 84 x 46 x 24 cm. Dimensiones del colchón: 60 x 120,5 cm. Peso: 10,5 kg. Características del colchón: 5 cm de espesor. Tejidos: a consultar. Edad recomendada: 0 a 3 años. Otros: barra con peluches, gran bolsillo lateral, ruedas.

Máxima sencillez: Chicco Good Night

Chicco Good Night.

Para quién es: quienes buscan una cuna sencilla y económica.

Por qué lo recomendamos: como cuna de viaje económica que se vaya a utilizar en ocasiones puntuales es la mejor opción. Ya no solo por el precio, sino porque cumple con los mínimos para este tipo de uso. Es compacta (aunque pesada comparada con otras), se lleva cómodamente en la bolsa de viaje y se monta de forma rápida y sencilla. El plegado no es el más fácil y las instrucciones me han parecido mejorables, pero se consigue. El colchón, por su parte, es amplio y suficientemente cómodo como digo, para usos ocasionales. Desconozco sus especificaciones, ya que no vienen detalladas por ninguna parte, pero la firma sí que sugiere la posibilidad de adquirir uno mejor por separado.

Es, por lo demás, uno de los más interesantes en cuanto a seguridad. Tiene un doble dispositivo para evitar el cierre accidental, esquinas redondeadas y pies estables. Es decir, aunque mi hijo mayor (3 años) puede arrastrarla perfectamente, en ningún momento he sentido riesgo de que volcara ni nada similar.

Sus puntos débiles: la cuna no se puede desenfundar, por lo que hay que limpiar con una bayeta a mano; el colchón sí, aunque no admite lavado a máquina.

Ficha técnica Dimensiones abierta: 122 x 70 x 75 cm. Dimensiones plegada: 79 x 26 x 26 cm. Dimensiones del colchón: a consultar. Peso: 9,6 kg. Características del colchón: a consultar. Tejidos: 100% poliéster; forro 100% polipropileno; acolchado 100% poliéster; colchón con tejido exterior 100% poliéster, forro 100% polipropileno y relleno 100% poliuretano; base fabricada con panel de madera MDF. Edad recomendada: 0 a 4 años. Otros: posibilidad de comprar colchón con mejores características.

Otros modelos de cunas de viaje interesantes

Si estás buscando una para niños más mayores Stokke cuenta con una versión estilo cama que es adecuada para menores a partir de 2 años. Es hinchable, pero no es necesario utilizar ningún accesorio para llenarla de aire: trae su propia bomba integrada, que ayuda a tenerla lista en un minuto. Disponible con dos acabados diferentes, incorpora una sábana bajera de malla ajustada transpirable y protecciones laterales para evitar que se caigan al dar vueltas dormidos. Se guarda y transporta cómodamente en una funda con asas de tamaño muy inferior al de las cunas de viaje más tradicionales.

Si estás buscando una muy económica La cuna de viaje Hauck Dream N Play es adecuada para bebés de hasta 15 kg de peso. Es una de las más vendidas en Amazon.

Si estás buscando una con múltiples usos El modelo 3 en 1 de Kidiz incorpora una capota para quitar luz ambiente, mosquitera, un cambiador, peluches, música, bolsillos muy amplios para guardar de todo…

Preguntas frecuentes sobre cunas de viaje

¿Qué es una cuna de viaje?

Una cuna de viaje es una cuna portátil y plegable diseñada para que el bebé pueda dormir de forma segura fuera de casa, ya sea en vacaciones, visitas a familiares o escapadas de fin de semana.

¿Desde qué edad se puede usar una cuna de viaje?

La mayoría de las cunas de viaje pueden usarse desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años, o hasta que el niño alcance el peso o la altura máxima indicada por el fabricante.

¿Son seguras las cunas de viaje para dormir por la noche?

Sí, siempre que cumplan con la normativa de seguridad vigente y se utilicen correctamente, sin añadir colchones, cojines o accesorios no homologados.

¿Incluyen colchón?

Normalmente incluyen una base acolchada básica. En algunos modelos se puede añadir un colchón específico para cunas de viaje, siempre que sea compatible y recomendado por el fabricante.

¿Son fáciles de montar y desmontar?

Las cunas de viaje están pensadas para montarse y plegarse rápidamente, generalmente en pocos minutos y sin necesidad de herramientas.

¿Ocupan mucho espacio una vez plegadas?

No. Una de sus principales ventajas es que se pliegan de forma compacta y suelen incluir una bolsa de transporte para facilitar su almacenamiento y traslado.

¿Se pueden transportar en avión o coche?

Sí. Son ideales para viajar en coche y, en muchos casos, también pueden facturarse o transportarse en avión gracias a su diseño ligero y plegable.

¿La cuna de viaje puede usarse como parque de juegos?

Muchos modelos permiten un uso dual como cuna y parque, ofreciendo un espacio seguro donde el bebé puede jugar durante el día.

¿Cómo se limpia una cuna de viaje?

La mayoría de las cunas de viaje se limpian fácilmente con un paño húmedo. Algunos tejidos son desmontables o lavables según indicaciones del fabricante.

¿Cumplen con normativas de seguridad?

Las cunas de viaje deben cumplir con normativas europeas o internacionales (como la normativa EN 716). Es importante verificar esta información antes de la compra.

¿Es cómoda para el bebé?

Están diseñadas para ofrecer un descanso seguro y adecuado durante viajes o estancias temporales. Para un uso prolongado, conviene elegir modelos con mejor acolchado o accesorios compatibles.

