Pruebo cuatro dispositivos antirronquidos y elijo el más eficaz

Analizo las siguientes propuestas con el objetivo de descubrir si son capaces de minimizar los ronquidos en intensidad y frecuencia

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Air Max Dilatador nasal contra la congestión y los ronquidos Derila Almohada viscoelástica 'Memory Foam' RONFLESS Cinturón antirronquidos ONIRIS Férula antirronquidos Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Recomendación 7 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para los que buscan un dispositivo eficaz y económico Para los que buscan un dispositivo no invasivo Para los que buscan cambiar de postura para evitar los ronquidos Para aquellos que están acostumbrados a utilizar férulas en la boca Por qué lo recomendamos Fácil de utilizar, limpieza sencilla, no es molesto Cómoda, adaptable, no invasiva Elástico, adaptable, fácil de usar Dos tallas, varios espaciadores, flexible Medidas 8 x 2 x 5 centímetros 50,04 x 30 x 0,1 centímetros 24,1 x 18,7 x 9,1 centímetros 15,2 x 8,6 x 5,2 centímetros Precio 13.75 € 60.99 € 53.68 € 127.97 €

El mejor dispositivo antirronquidos Nuestra experta ha elegido Airmax, un dilatador nasal que resulta efectivo para evitar los ronquidos por la noche y es muy sencillo de utilizar y de limpiar.

¿Roncas por la noche? Existen diversas causas asociadas a los ronquidos: sobrepeso, presencia de problemas nasales, la propia anatomía de las vías respiratorias, la posición que la persona adopta al dormir o el consumo de alcohol, entre otros factores. Como consecuencia de ello, las personas que roncan emiten un sonido bronco y fuerte que resulta molesto para aquellos que duermen a su lado.

Para resolver esta problemática existen dispositivos antirronquidos como los que se proponen en esta comparativa. Eso sí, en caso de duda o si estos ronquidos van asociados a otros síntomas se debe acudir al médico para que realice una evaluación y determine qué tratamiento es el más adecuado.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Mi pareja, que ronca bastante, ha sido la persona encargada de probar cada uno de estos dispositivos que son diferentes entre sí y se utilizan de forma distinta. Así, al analizar y valorar cada uno de ellos, estos son los aspectos que he tenido en cuenta:

Diseño: desde el punto de vista de su construcción, acabado y calidad de los materiales utilizados para garantizar la mejor durabilidad posible.

Ergonomía: si garantizan la comodidad de la persona mientras duerme.

Relación calidad-precio: ¿es acertada?

Experiencia: si el producto cumple con lo prometido y la frecuencia y el volumen de los ronquidos disminuyen cuando la persona que ronca lo utiliza.

Dos tallas: Airmax

Dilatador nasal contra la congestión y los ronquidos. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan un dispositivo eficaz y económico.

Por qué lo recomendamos: se trata de un dilatador nasal que ensancha la parte más estrecha de la nariz lo que mejora el flujo de aire tanto en la inspiración como en la espiración. Viene en dos tamaños (mediano y pequeño) por lo que sirve para todo tipo de personas y formas de nariz. En el caso de mi pareja, como tiene los orificios de la nariz bastante pequeños, con el de menor tamaño fue suficiente para hacer las pruebas. Está fabricado en silicona de uso médico, con un diseño flexible y que al tacto produce una agradable sensación, así que no le resultó nada molesto colocárselo en la nariz ni tenerlo puesto durante toda la noche.

Durante las pruebas realizadas los resultados sorprendieron bastante a mi pareja. Suele roncar al principio de la noche y cuando se coloca bocarriba. Sin embargo, los días que lo tuvo puesto no roncó en toda la noche. Es cierto que no elimina por completo los ronquidos y en algunos momentos roncaba un poco, pero en pocos segundos dejaba de hacerlo. Para no perderlos cuando se los quitaba por la mañana, el fabricante incluye una pequeña y práctica caja de almacenaje. En cuanto a su limpieza es bastante sencilla: con un poco de agua es más que suficiente.

Sus puntos débiles: aunque resulta cómodo de poner y llevar puesto, hay que elegir bien el tamaño para que no moleste.

Ficha técnica Material: silicona médica Dimensiones y peso: 8 x 2 x 5 centímetros, 6 gramos Tallas: 2 Otros: caja de almacenaje, tallas diferenciadas por colores

Viscoelástica: Derila

Almohada viscoelástica 'Memory Foam'. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan un dispositivo no invasivo.

Por qué lo recomendamos: similar a una almohada convencional, su diseño presenta una ligera elevación que hace que tanto el cuello como la cabeza se levanten para abrir las vías respiratorias y que el paso del aire no se obstruya. En el caso de mi pareja le pareció bien poder utilizar una almohada para dejar de roncar ya que es una opción menos invasiva que otras, como los dilatadores nasales o las férulas, por ejemplo. La almohada, que es viscoelástica, tiene forma de alas de mariposa y sobre todo sirve para dormir bocarriba o de lado.

En las pruebas, mi pareja comentó que la cabeza se acopló bastante bien a la hendidura de la parte central y aunque al principio notaba bastante firmeza, a medida que pasaron los días se fue adaptando y amoldando a la cabeza. Los días que durmió con esta almohada sí dejó de roncar, sobre todo bocarriba, ya que de lado suele roncar menos sin hacer uso de ningún tipo de dispositivo para los ronquidos. También le pareció cómodo porque no tuvo que colocarse nada en la nariz o en la boca y además se la puede llevar a cualquier parte.

Sus puntos débiles: tiene un precio un poco elevado.

Ficha técnica Material: espuma viscoelástica Dimensiones y peso: ‎50,04 x 30 x 0,1 centímetros; 700 gramos Tallas: única Otros: funda extraíble, forma de mariposa

Cierre autoadhesivo: RONFLESS

Cinturón antirronquidos. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan cambiar de postura para evitar los ronquidos.

Por qué lo recomendamos: es un cinturón elástico con una especie de pelota para evitar dormir bocarriba, que es la posición en la que más se suele roncar. Es de talla única y es muy fácil de colocar: la parte en la que se encuentra la pelota se sitúa en la espalda y se cierra debajo de las axilas (en los hombres) con un cierre autoadhesivo. De esta forma, es imposible dormir con comodidad bocarriba por lo es necesario cambiar la postura durmiendo de lado o bocabajo.

A mi pareja los primeros días le pareció incómodo porque a él le gusta dormir bocarriba y le costó cambiar la postura. Pasados unos días, lo hacía por instinto y lo cierto es que los ronquidos se rebajaron bastante. Sin embargo, hubo noches que se lo quitaba porque se encontraba un poco molesto. El tejido elástico es de bastante buena calidad y no da de sí fácilmente, se adapta muy bien a cualquier tipo de cuerpo.

Sus puntos débiles: cuesta acostumbrarse al cinturón y no es para las personas que cogen el sueño durmiendo bocarriba únicamente.

Ficha técnica Material: tejido de poliamida Dimensiones y peso: ‎24,1 x 18,7 x 9,1 centímetros; 160 gramos Tallas: única Otros: pelota en la espalda, cierre autoadhesivo

9 espaciadores: Oniris

Férula antirronquidos. Cortesía de Amazon

Para quién es: para aquellos que están acostumbrados a utilizar férulas en la boca.

Por qué lo recomendamos: este es el dispositivo que lleva algo más de trabajo, sobre todo para prepararlo. Se trata de una férula que se coloca dentro de la boca, en la parte superior e inferior, que evita la obstrucción del aire y los ronquidos. Y lo hace manteniendo la mandíbula inferior ligeramente adelantada. No obstante, antes de utilizarla hay que leer bien las instrucciones (vienen en francés, pero se pueden traducir y cuentan con el apoyo de imágenes que se entienden bastante bien). Cuenta con dos tallas (estándar y grande) y posee una serie de espaciadores del número 0 al 8 (que se colocan entre las dos férulas) para poder adaptarla a la boca de cada persona. Al principio hay que colocar los del número 0, introducirla en la boca y con agua hirviendo fijar la forma de los dientes. Después, hay que cambiarlos por el espaciador 1 y comprobar si así se está cómodo.

Al principio resulta bastante molesto porque es un dispositivo externo al que la boca no está acostumbrado, pero hay que aguantar un par de días para adaptarse. Mi pareja tuvo que utilizar varios espaciadores más para adaptarla a la forma de su boca. Con el paso de los días, roncaba menos, pero fue el dispositivo de toda la comparativa que más incómodo le pareció. Eso sí, es importante tener la nariz bien despejada y no estar constipado porque entonces es imposible aguantarlo por la noche.

Sus puntos débiles: al principio es bastante molesto si no se está acostumbrado a llevar férulas.

Ficha técnica Material: material médico flexible Dimensiones y peso:‎ 15,2 x 8,6 x 5,2 centímetros; 210 gramos Tallas: dos Otros: caja de almacenamiento, 9 espaciadores

Otros dispositivos antirronquidos interesantes

Si estás buscando una tira para mantener la boca cerrada CMR Global son unas cintas que se colocan en la boca para evitar que se abra y se ronque.

Si estás buscando tiras nasales magnéticas Haslom se coloca en la nariz e incluye unos parches magnéticos para adherirse a la piel y no moverse.

Preguntas frecuentes sobre los dispositivos antirronquidos

¿Son efectivos?

Sí, especialmente en casos de ronquidos leves a moderados. Su eficacia depende de la causa del ronquido y de un uso correcto y constante.

¿Son cómodos?

Puede haber un periodo de adaptación. Al principio algunos usuarios sienten presión dental o salivación excesiva si se usan dentro de la boca, pero suele desaparecer en pocos días.

¿Son seguros?

En general sí, pero se recomienda consultar a un dentista o médico, sobre todo si hay problemas en la mandíbula o se usa ortodoncia.

¿Cuánto duran?

Con buen mantenimiento, entre 6 meses y 2 años, según el material y la frecuencia de uso.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.