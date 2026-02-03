Probamos los mejores despertadores con luz de amanecer para levantarse tranquilo

Hemos dormido durante un mes con cada despertador para probar su eficacia a la hora de levantarnos.

Despertar cada mañana puede ser más agradable con estos relojes que simulan la salida del sol para abrir los ojos con más calma

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Philips Philips Wake-up Light HF3531/01 ARTINABS Artinabs Despertador Luz Cadrim Cadrim Wake Up Light Dekala Dekala Despertador Vollbild Valoración Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para personas con problemas de sueño o que quieren despertarse de forma natural Para personas con sueño ligero o que se despiertan mal con alarmas bruscas Para quien quiere un despertador completo sin gastar demasiado Para quien busca un despertador de luz económico y sencillo Por qué lo recomendamos La luz y los sonidos son muy naturales, máxima calidad y fiabilidad Buen equilibrio entre precio y funciones, con app y sonidos agradables Funciones muy similares a modelos superiores, aunque sin app Tiene buenas funciones básicas, aunque es menos duradero que otros Medidas 14,6f. x 19,9an. x 19,2al. cm 9,2f. x 17,8an. x 3,8al. cm 16,5f. x 10an. x 16,5al. cm 8,8 x 15 x 21 cm Precio 129.99 € 42.65 € 37.99 € 39.99 €

Mejor despertador con luz de amanecer Hemos elegido el despertador con luz de amanecer Philips Wake-up Light como el mejor de la comparativa, gracias a sus funciones completas, su aplicación y su diseño premium.

Nadie diría que amanecer con el sonido estridente de un despertador, temprano en la mañana, es lo ideal. De hecho, si ya nos cuesta hacerlo, más si es un lunes o un día lluvioso, ¿por qué no hacer de la experiencia de salir del sueño algo más placentero y relajante? Un aparato que presume de darte esta opción es el despertador de amanecer, que utiliza una luz que va aumentando gradualmente su brillo y cambiando de color para simular la salida del sol. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos para recomendarte el mejor.

Características Philips Artinabs Cadrim Dekala Alarmas Múltiples 2 2 2 Tonos 5 7 7 7 Colores Múltiples 11 Múltiples Múltiples Brillo 20 niveles 20 niveles 20 niveles 20 niveles Aplicación Sí Sí No Sí

¿Qué despertadores con luz de amanecer hemos elegido y cómo los hemos probado?

La mayoría de los despertadores con luz de amanecer que hemos encontrado en nuestra búsqueda cuentan con características muy similares: varias alarmas programables, distintos sonidos y colores, brillos ajustables y más. Por lo tanto, en la selección de modelos nos hemos dejado guiar por aquellos con más y mejores valoraciones de los usuarios de Amazon. Los despertadores elegidos son: Philips, Artinabs, Cadrim y Dekala.

Para evaluar estos despertadores con luz de amanecer, los hemos utilizado de forma continuada durante un mes como alarma principal. Durante este periodo, hemos verificado si mantenían un funcionamiento estable tras un uso constante y si la hora seguía siendo precisa incluso después de cortes de energía. También hemos probado su eficacia en distintas condiciones de luz ambiental —desde habitaciones completamente oscuras hasta estancias con luz natural— para comprobar si el amanecer artificial seguía siendo perceptible. Por último, hemos prestado atención a si la intensidad y la progresión de la luz se mantenían constantes con el paso del tiempo, sin pérdida apreciable de efectividad.

Los mejores despertadores con luz de amanecer Foto: EL PAÍS ESCAPARATE | Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué despertador con luz de amanecer ha sido el ganador?

De todos los modelos, el que mejor sensación de despertar me ha dejado es el Philips Wake-up Light. La combinación de luz progresiva muy natural, sonidos agradables y función de atardecer marca la diferencia. Está muy bien construido y es altamente personalizable, aunque su principal desventaja es un precio claramente más alto que el resto.

Philips Wake-up Light. Cortesía de Amazon

¿Ayuda a despertar mejor?

Sin duda, con el despertador con luz de amanecer Philips Wake-up Light es con el que me he levantado de mejor ánimo en esta comparativa. Y es que tanto los sonidos que reproduce —cinco diferentes: pájaros en el bosque, buda, yoga, olas del mar o cuencos de Nepal— como la luz que irradia son muy agradables y con una sensación muy natural. Como complemento, me ha gustado que dispone también de una función de atardecer, que disminuye la luz gradualmente para ayudar a conciliar el sueño.

Desde luego, como cualquier despertador, ofrece la opción de configurar varias alarmas. La ventaja es que este modelo cuenta con una aplicación oficial de Philips, desde donde se pueden establecer todos los avisos, aunque también es posible hacerlo directamente en el reloj. Asimismo, permite posponer durante nueve minutos las alarmas si se toca suavemente cualquier parte del despertador cuando suena la notificación.

El proceso de despertar, como decía, me ha resultado muy agradable. En total, la luz tarda 30 minutos en aumentar gradualmente, tanto en brillo como el color, ya que comienza en un rojo suave hasta llegar a un amarillo resplandeciente. Por supuesto, la intensidad de estas luces se puede personalizar en un rango de hasta 300 lux, al igual que se puede cambiar el color, lo que puede mejorar aún más la experiencia.

Más allá de su funcionamiento, la construcción de este despertador también me ha parecido la mejor. A pesar de estar fabricado en plástico, todas sus partes se sienten de buena calidad y bien acabadas. La percepción que he tenido, por lo tanto, es que ofrece muy buen durabilidad. Solamente hay que tener en cuenta que hay que pagar un precio alto por este producto, ya que se trata del más caro de la comparativa con diferencia.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Luz y sonidos muy agradables.

Función de atardecer.

Configuración completa en la app o en el despertador.

Construcción de calidad.

A mejorar:

Mucho más caro que el resto de modelos.

Otras alternativas al mejor despertador con luz de amanecer

Despertador de luz Artinabs

En este caso, lo que más me ha convencido del Artinabs es que ofrece una experiencia de despertar muy cercana a la del modelo ganador, con simulación de amanecer y atardecer, muchos sonidos y una app completa. No alcanza la sensación premium del Philips, pero compensa con un precio bastante más contenido.

Despertador de luz Artinabs. Cortesía de Amazon

¿Ayuda a despertar mejor?

En realidad, el despertador con luz de amanecer Artinabs me ha gustado casi tanto como el modelo ganador de la comparativa. En este caso, también cuenta con ambas funciones de simulación de amanecer y de atardecer, que aumentan o disminuyen la luz, respectivamente, para recrear la salida y la puesta del sol. Por lo tanto, me ha resultado igualmente agradable despertar, sumado a sus siete sonidos naturales: canto de pájaros, olas del mar, corrientes, pitidos, campanas de viento, música suave y música de piano.

El otro apartado en el que destaca este despertador es que, al igual que el modelo ganador, cuenta con una aplicación para el móvil, desde donde se pueden configurar las dos alarmas de las que dispone. Además, es posible elegir entre 20 opciones de brillo y 11 colores distintos, con el fin de personalizar la experiencia por completo.

Así como ocurre con todos los despertadores, este también incorpora la opción de snooze, es decir, de posponer la alarma para que vuelva a sonar nueve minutos después; aunque tiene un máximo de cinco repeticiones. También está construido en plástico, pero sus partes se sienten de buena calidad. Si bien es cierto que no llega a dar la experiencia premium del modelo ganador, su precio es considerablemente más bajo.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Luz y sonidos muy agradables.

Función de atardecer.

Configuración completa en la app o en el despertador.

Precio más bajo que el modelo ganador.

A mejorar:

No tiene la sensación premium del ganador de la comparativa.

Despertador simulador del amanecer Cadrim

La propuesta del despertador Cadrim me ha parecido correcta porque cumple bien con lo esencial: simulación de amanecer y atardecer, varios sonidos naturales y amplias opciones de brillo y color. Sin embargo, la ausencia de una aplicación lo hace menos práctico frente a los modelos mejor posicionados, aunque sigue siendo una opción funcional.

Despertador simulador del amanecer Cadrim. Cortesía de Amazon

¿Ayuda a despertar mejor?

Para comenzar con los aspectos positivos, el despertador con luz de amanecer Cadrim me ha gustado porque también incorpora las funciones de salida y puesta de sol, que me han ayudado a despertar y a dormir con mayor tranquilidad. Para ello, han sido de gran ayuda igualmente sus siete sonidos naturales: canto de pájaros, océano, pitido, música suave y piano, entre otros. Además, es posible establecer dos alarmas distintas y, desde luego, posponerlas nueve minutos al sonar.

Sumado a lo anterior, este despertador permite ajustar el brillo de la luz en 20 niveles distintos, así como elegir entre diferentes colores de luz para personalizar la experiencia al gusto de cada usuario. Al igual que los modelos anteriores, está construido en plástico de buena calidad. La única diferencia con ellos es que no dispone de una aplicación para el móvil, por lo que debe configurarse por completo en el aparato y, por lo tanto, resulta un poco menos práctico.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Luz y sonidos muy agradables.

Función de atardecer.

A mejorar:

No cuenta con aplicación para configurar sus funciones.

Despertador de amanecer Dekala

Aquí lo que menos me ha convencido del Dekala es la sensación de construcción, claramente inferior a la del resto, lo que genera dudas sobre su durabilidad. Funcionalmente cumple —amanecer, atardecer, sonidos y app—, pero esa menor calidad percibida pesa mucho y explica que quede en último lugar pese a ser completo sobre el papel.

Despertador de amanecer Dekala. Cortesía de Amazon

¿Ayuda a despertar mejor?

Si bien el despertador con luz de amanecer Dekala cumple correctamente con las funciones que se esperan de él, el principal problema que he encontrado es que la calidad de su construcción se siente por debajo de la del resto de modelos. Esto me ha hecho pensar que su durabilidad puede también ser menor. Más allá de eso, me ha gustado que tenga modos de amanecer y atardecer, siete sonidos naturales —canto de pájaros, olas del mar, lluvia, piano…— y función de snooze de nueve minutos.

Además, este despertador permite establecer la luz en 20 niveles de brillo diferentes, así como seleccionar entre varios colores. Lo mejor es que, en este caso, sí hay disponible una aplicación oficial para configurar todas sus opciones, incluidas las dos alarmas que puede almacenar su memoria.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Luz y sonidos muy agradables.

Función de atardecer.

Configuración completa en la app o en el despertador.

A mejorar:

Construcción de menor calidad.

Preguntas frecuentes sobre despertadores con luz de amanecer

¿Qué es un despertador amanecer?

Este dispositivo electrónico simula la salida del sol dentro del dormitorio para ofrecer una transición gradual desde el sueño profundo hasta la vigilia. El aparato incrementa la intensidad de su bombilla LED de manera progresiva, desde tonos rojizos tenues hasta un blanco brillante y cálido. Este proceso suele durar entre treinta y sesenta minutos antes de la hora programada para levantarse. Al contrario que los sistemas sonoros tradicionales, este equipo utiliza la luz como estímulo biológico principal, lo cual respeta los ritmos circadianos naturales del organismo humano.

¿Puedo usar mi teléfono como alarma de amanecer?

Aunque existen aplicaciones diseñadas para este fin, la efectividad del smartphone resulta limitada por el hardware de su pantalla. Los paneles de los móviles carecen de la potencia lumínica necesaria para traspasar los párpados cerrados y suprimir la producción de melatonina de forma eficaz. Además, la luz azul que emiten estos terminales suele ser contraproducente para el descanso nocturno. Por tanto, un dispositivo dedicado ofrece una superficie de iluminación mucho mayor y más uniforme, que son características esenciales para lograr un efecto fisiológico real y satisfactorio cada mañana.

¿Realmente ayudan las alarmas de amanecer?

La evidencia científica y la experiencia de los usuarios confirman que estas herramientas mejoran notablemente el estado de ánimo matutino. Al despertar con claridad simulada, el cuerpo inicia la liberación de cortisol de manera pausada, hecho que reduce la inercia del sueño y la sensación de aturdimiento. Resultan especialmente beneficiosas durante los meses de invierno, cuando la oscuridad persiste hasta bien entrada la mañana. Este método disminuye el estrés cardiovascular que provocan los pitidos estridentes, lo cual garantiza un comienzo del día mucho más equilibrado, enérgico y placentero.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de febrero de 2026.

