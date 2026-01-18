Me he pasado al método ‘curly’ y he probado los secadores que necesitas para conseguir unos rizos perfectos

Han sido diseñados pensando en las necesidades del pelo rizado, por lo que en lugar de otro tipo de boquillas, traen difusores que sujetan y secan el rizo sin encrespar

El mejor secador para el pelo rizado Nuestra experta ha elegido el Bellisima Diffon Supreme como el mejor secador para pelo rizado que ha probado. Es fácil de utilizar, no daña el pelo y deja un acabado pulido y sin encrespamiento.

Hace ya algunos meses empezaron a salirme muchos vídeos (y anuncios) en redes relacionados con el método curly. ¡Por fin se daba protagonismo al pelo rizado! Lo cierto es que me causó mucha curiosidad porque, aunque en ese momento yo lo llevaba liso después de muchos años de secador, plancha y tratamientos de alisado, mi cabello ‘original’ es rizado. ¡No me imaginaba que iba a volver a él! Pero tras un desafortunado paso por la peluquería, ‘mágicamente’ los rizos volvieron a aparecer al salir de la ducha. Así que decidí darles una oportunidad: compré algunos productos específicos para mi tipo de pelo y empecé a aplicarlos siguiendo las técnicas que propone Rizadotass en su perfil de Instagram.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Al principio usaba mi secador ‘normal’ con su difusor, pero poco a poco empecé a probar modelos específicamente pensados para el pelo rizado, que integran la cúpula difusora directamente en el cuerpo del aparato, por lo que definen, reducen el frizz y aceleran el secado sin perder la elasticidad. Son los protagonistas de esta comparativa, que he elegido teniendo en cuenta que sean de diferentes marcas; no hay muchas opciones en el mercado, así que estas son las más representativas.

A la hora de ponerlos a prueba siempre he seguido la misma rutina. Tras lavarme el pelo con champú, con él escurrido únicamente con las manos, aplico un ‘leave-in’, reparto bien por el pelo con un cepillo y espero a que deje de gotear (pero siga mojado) para aplicar la espuma. Lo hago abundantemente y, de nuevo, paso el cepillo. En este momento, y con la cabeza boca abajo, procedo a hacer ‘scrunch’ (el gesto de apretar los rizos) por todas partes y, sin levantarla, empiezo a secar por zonas, recogiendo los rizos y sin mover el secador.

¿Qué criterios he tenido en cuenta a la hora de valorarlos?

Difusor : el tamaño de la cúpula, la longitud de los ‘pongs’ (los bultitos que tiene en su interior)…

Potencia : una mayor potencia reduce el tiempo de secado, pero hay que combinarla con ajustes bajos y un difusor bien diseñado para no sobrecalentar el mechón.

Control : posibilidades de ajuste de la temperatura y también las distintas velocidades disponibles. Es importante saber que el calor excesivo rompe la estructura del rizo.

Ergonomía : cómo es el diseño y si facilita el agarre, el peso y el equilibrio.

Otros: si tienen tecnologías de protección del cabello, su nivel de ruido, si incluye accesorios, la facilitad de mantenimiento…

Secado en menos tiempo: Bellisima Diffon Supreme

Secador de pelo Bellisima Diffon Supreme. © Amazon

Para quién es: personas con pelo largo o abundante que quieran secarlo más rápido sin que eso afecte a la definición de sus rizos.

Por qué lo recomendamos: la palabra que vino a mi mente al usarlo por primera vez fue ergonomía: se sujeta muy cómodamente con la mano gracias a su forma, más fina por la zona central, y como a la vez es muy ligero pude usarlo sin tener que hacer descansos ni que se me cansara la mano. Su concha, además, es muy grande, así que coge muchísimo pelo de una sola vez y, por lo tanto, también consigues terminar antes y como tocas menos con las manos, a la vez se reduce el encrespamiento y los rizos quedan siempre perfectamente definidos y sorprendentemente suaves. Según la marca, es porque miden y regulan la temperatura con frecuencia, y a la vez se desprende aceite de argán y carga iónica.

Tiene tres velocidades y dos temperaturas, además de una función Ultra Gentle más suave. He probado todas las combinaciones pero, finalmente, los resultados que más me convencen equilibrando tiempo de secado y resultado son los de la temperatura y velocidad más alta, ya que no molesta nada en el cuero cabelludo. Los botones para los ajustes están en la parte superior, así que no hay manera de tocarlos por error.

Sus puntos débiles: como la cúpula no es desmontable ocupa bastante en un cajón o neceser y es menos práctico para llevar de viaje.

FICHA TÉCNICA Potencia máxima: 770 W Ajustes de secado: 2 niveles de velocidad de aire; 3 niveles de temperatura. Función de aire frío, función Ultra Gentle (temperatura muy suave), función Memory (memoriza la última temperatura seleccionada) Difusor: tamaño XL, 12 ‘dedos’, rejilla perforada Otros: tecnologías Ion Care Technology (generación de iones positivos/negativos) y Cerámica & Argan Oil, cable de 2,5 metros, neceser incluido

Para el día después: Rowenta Curl Harmony

Secador de pelo Rowenta. © EL CORTE INGLÉS

Para quién es: personas que necesiten aportar volumen sobre todo a la zona de las raíces.

Por qué lo recomendamos: lo he usado con potencia y temperatura media y el cono ‘normal’, una combinación con la que he conseguido un flujo de aire suave que seca mis rizos sin encrespamiento. Como tiene buen tamaño, coge bastante cantidad de pelo. En la actualidad no lo tengo muy largo, pero por la profundidad del cono tengo la sensación de que es mejor para largos intermedios que para las melenas más largas.

Al terminar de secarme el pelo y gracias a la función iónica, tengo que decir que no tenía nada de encrespamiento ni en medios ni en raíces. Los días en los que no me lavo el pelo suelo usar el secador con el difusor con cerdas extra grandes: primero humedezco, luego echo un gel para revivir los grifos y luego lo paso suavemente. Con este difusor llego mejor a las raíces, que es realmente la zona que más aplastada se me queda tras la noche. Los controles son muy básicos, con un interruptor que se desliza para establecer el ajuste y un botón de aire frío.

Sus puntos débiles: además del difusor, viene con un difusor de raíces y un peine de púas anchas que ayuda a alisar; no se en cabellos con otro tipo de rizos, pero personalmente me deshace los mechones y no me lo deja liso, sino abultado y encrespado.

FICHA TÉCNICA Potencia máxima: 700 W Ajustes de secado: 2 niveles de velocidad, 2 niveles de temperatura. Aire frío Difusor: tamaño XL Otros: accesorio para raíces, peine de púas anchas, tecnología iónica, incluye neceser, rejilla extraíble

Para viajar: Batrimber Profesional

Secador de pelo Bartrimber. © Amazon

Para quién es: quienes buscan un modelo económico que puedan llevar de viaje.

Por qué lo recomendamos: es desmontable y compacto, por lo que ocupa menos que otras opciones y me lo llevaría de viaje sin duda. Por lo demás, la calidad de construcción es ajustada pero el funcionamiento es solvente: seca el pelo y consigue rizos definidos. Usarlo es tan fácil como mover un interruptor entre los 3 niveles de ofrece de calor. Aunque lo he probado en los 3, el que más me gusta es el intermedio: con el primero tardo mucho en secarlo, y con el tercero me quema el cuero cabelludo. Tardo un poco más en secarme el pelo que con los modelos de Bellisima y Rowenta (unos 4 minutos más que el primero y 3 que el segundo), pero su buen funcionamiento hace que sea un modelo ideal para quien no desea gastarse mucho.

Viene también con un accesorio tipo peine que sirve para levantar las raíces y darles más volumen, pero tengo que confesar que no se usarlo bien y no he conseguido nada.

Sus puntos débiles: es ruidoso, no controla la temperatura en tiempo real y la calidad del acabado no iguala a los rizos conseguidos con el modelo de Bellisima.

FICHA TÉCNICA Potencia máxima: 1.700 – 2.000 W Ajustes de secado: 3 niveles de temperatura Difusor: con función icónica; boquilla adicional para concentrar aire Otros: filtro trasero extraíble, protección contra sobrecalentamiento

Económico: Jenmayt difusor de pelo rizado

Secador de pelo Jenmayt. © Amazon

Para quién es: quienes quieran un secador de pelo barato.

Por qué lo recomendamos: es un modelo muy económico, lo que se nota por ejemplo en la calidad de los materiales y en sus acabados. Tiene un tamaño adecuado para sujetarlo durante unos minutos sin que se haga pesado, y me pareció que su superficie como con rayas facilita bastante el agarre. Su modo de funcionamiento y prestaciones son muy similares a los que propone el secador de Batrimber también participante en esta comparativa. Hay un interruptor en la base con tres posiciones para elegir entre distintas temperaturas/velocidades combinadas. Durante las pruebas elegí el intermedio, a alta velocidad y baja temperatura, para que secara el pelo algo más rápido pero sin deshacer los rizos. El difusor, por su parte, no tiene nada destacable, y el acabado es acorde con el precio. Normalmente, para que quede sin frizz cuando lo uso, aplico al pelo una crema de peinado cuando ya lo tengo seco, eliminando los pelitos descolocados que han podido quedar.

Sus puntos débiles: no tiene demasiados ajustes y además deja más frizz que otras opciones.

FICHA TÉCNICA Potencia máxima: 800 W Ajustes de secado: 3 niveles: baja velocidad y baja temperatura; alta velocidad y baja temperatura; alta velocidad y baja temperatura Difusor: de silicona Otros: 600 gramos de peso

Otros modelo de secador para pelo rizado interesante

Si estás buscando un secador tradicional

Secador de pelo Dyson. © Dyson

Dyson Supersonic r está disponible en una versión para pelo rizado que incluye un difusor. Tiene tres ajustes de temperatura y de flujo de aire, y los accesorios se colocan magnéticamente. Tienen chips RFID integrados, así que recuerdan con qué ajustes los utilizaste y se selecciona automáticamente al instalarlos.

Preguntas frecuentes

¿Es imprescindible usar difusor si tengo el pelo rizado?

Sí. Secar rizos con un secador normal (boquilla concentradora) suele provocar encrespamiento, pérdida de forma del rizo y daños por calor. Un difusor distribuye el aire de forma más suave y uniforme, lo que ayuda a preservar la forma natural del rizo, mantener la humedad y reducir el frizz.

¿Con qué configuración de temperatura y velocidad hay que secar los rizos?

Se recomienda usar temperatura baja o media y velocidad de aire baja o media. Un ajuste alto puede dañar la fibra capilar, provocar encrespamiento o dejar los rizos rígidos.

¿Es cierto que no hay que tocar el pelo mientras se seca?

Correcto. Manipular, separar o peinar los rizos mientras se secan altera su forma natural, provoca frizz y puede arruinar el patrón de rizo. Lo ideal es dejar que el difusor haga su trabajo sin tocar el cabello. Solo cuando esté casi seco (o seco) puedes hacer ‘scrunch’ suavemente para dar forma.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de enero de 2026.

