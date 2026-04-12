Piel de porcelana: la tendencia ‘beauty’ que triunfa en primavera (y cómo conseguirla)

Cosméticos con sello coreano que cuidan el cutis desde dentro para un acabado saludable, uniforme y radiante

Entre las últimas tendencias beauty, pocas han generado tanta conversación como la piel de porcelana. Este concepto, originario de Corea, define un cutis que parece un filtro: radiante, suave, hidratado, saludable y libre de imperfecciones.

Inspirado en la envidiada piel impecable de los países asiáticos, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado cinco cosméticos con sello k-beauty que ayudan a conseguir ese acabado impecable.

¿Cómo tener piel de porcelana? La filosofía del cuidado coreano prioriza tratar la piel desde el interior, con fórmulas innovadoras que van más allá de disimular impurezas. Con estos requisitos, la lista incluye desde sérums y cremas hasta mascarillas de marcas de referencia muy deseadas y con miles de valoraciones:

Aceite desmaquillante SKIN1004

4,6 estrellas sobre 5

Más de 11.000 reviews

La base de una piel saludable radica en una buena limpieza. Este aceite desmaquillante coreano se caracteriza por una textura ligera y acuosa que elimina maquillaje e impurezas mientras hidrata, calma y ayuda a regenerar la piel.

Su fórmula combina centella asiática con un complejo de seis aceites vegetales. Además, arrasa entre quienes lo prueban: obtiene una puntuación perfecta por parte del 80% de los usuarios.

Centella Light Cleansing Oil, de Skin1004. AMAZON

Sérum con PDRN Medicube

4,7 estrellas sobre 5

Más de 11.000 reviews

Si un producto combina una de las marcas más virales del momento (que incluso Hailey Bieber tiene en su rutina) con el ingrediente del que todo el mundo habla, el éxito está asegurado. Nos referimos a uno de los sérums más deseados dentro de los cosméticos Medicube con PDRN.

El antes y el después de la piel es lo que lo hace especial. Con una triple acción reparadora, regeneradora e hidratante, tiene el poder de mejorar la elasticidad, reducir imperfecciones, revitalizar los tonos apagados y reforzar la barrera cutánea.

13% de descuento, ahorra 2,60 euros.

Medicube PDRN Pink Peptide Serum​. AMAZON

Mascarilla coreana TOSOWOONG

4,4 estrellas sobre 5

Más de 3.000 reviews

Esta mascarilla coreana promete hasta 100 horas de hidratación gracias al colágeno hidrolizado y la centella asiática. Aporta efecto tensor, mejora la elasticidad y suaviza las líneas de expresión. Además, su formato peel-off ayuda a eliminar impurezas y células muertas para una piel más lisa y uniforme.

Mascarilla coreana de colágeno hidrolizado, de Tosowoong. AMAZON

Crema con colágeno Medicube

4,4 estrellas sobre 5

Más de 10.000 reviews

Otro de los cosméticos más codiciados de la marca en tendencia que ha conquistado los algoritmos de las redes sociales y todo el mundo quiere probar.

Se trata de una crema que combina colágeno hidrolizado liofilizado, niacinamida y elastina, un trío que potencia la luminosidad de la piel, hidrata en profundidad, mejora la firmeza y suaviza la textura. Además, se distingue por una textura tipo gelatina que deja una sensación muy agradable.

14% de descuento, ahorra 2,40 euros.

Medicube Jelly Cream. AMAZON

Protector solar Beauty of Joseon

4,7 estrellas sobre 5

Más de 5.000 reviews

Este protector solar facial coreano es un fenómeno viral que suele agotarse con frecuencia: quien pasa horas deslizando vídeos en su “para ti”, ha oído hablar de él. Si no, es el momento de colocarlo en tu radar de fichajes de belleza.

¿Cuál es la clave de su éxito? Ofrece protección de amplio espectro SPF 50, hidratación y propiedades iluminadoras. ¿Quiénes son los responsables? Cuatro activos principales, entre los que se encuentran: extractos de arroz, complejo de probióticos, niacinamida y antioxidantes.

Ahora con un 8% de descuento.

Protector solar facial coreano Beauty of Joseon. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre cómo tener piel de porcelana

¿Qué ingredientes ayudan a conseguir una piel de porcelana?

Entre los más importantes destacan el ácido hialurónico, clave para ese efecto jugoso; la centella asiática, que mejora la textura y calma la piel; y activos como la vitamina C o la niacinamida, que ayudan a unificar el tono e iluminar. Además de otros ingredientes en tendencia como el PDRN o el colágeno, que potencian la elasticidad y favorecen un acabado renovado.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de abril de 2026.

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