Los perfumes Lattafa más exitosos para regalar por Reyes

El Día de Reyes está a la vuelta de la esquina y, si todavía no has encontrado el regalo perfecto, toma nota: un perfume nunca falla por su versatilidad y utilidad. Tanto para quienes son fieles a una sola fragancia como para quienes disfrutan explorando nuevos aromas, Lattafa se ha convertido en uno de los sellos más deseados del momento.

Esta casa de perfumes destaca por sus fragancias árabes de alta calidad. La perfumería es todo un universo sensorial y, en los últimos años, los perfumes árabes han conquistado a miles de adeptos gracias a su intensidad, duración y personalidad.

A continuación, desde EL PAÍS Escaparate, recopilamos los perfumes Lattafa unisex que acumulan miles de valoraciones positivas y se posicionan como auténticos superventas. Opciones que prometen triunfar el próximo 6 de enero.

Estos son los perfumes Lattafa para hombre y mujer que arrasan en ventas de Amazon

Para él y ella: Vintage Radio

4,5 estrellas sobre 5

Más de 1.700 valoraciones

Con un acorde amaderado, este perfume unisex ofrece un aroma nostálgico y cálido que envuelve el ambiente y transporta a épocas pasadas. Las notas de salida combinan lavanda, salvia y bergamota; el corazón mezcla ciruela y pimienta negra; y el fondo se apoya en sándalo y ámbar.

El 76% de quienes lo han probado le otorgan cinco estrellas. Además, es una opción muy acertada para regalar gracias a su diseño y estética: el frasco se convierte en un objeto decorativo incluso una vez terminado.

Para él: Fakhar Black Eau De Parfum

4,5 estrellas sobre 5

Más de 4.600 valoraciones

Ideal para los hombres que quieren oler a un verano constante durante todo el año. Aromático y fresco especiado como los acordes principales. En su apertura destacan la bergamota y el jengibre, seguido de violeta y el ámbar. El fondo, con musgo de roble y pachulí como protagonistas, deja una estela sofisticada y duradera.

Además, se posiciona como uno de los favoritos de su categoría, donde el 70% de quienes lo han incluido en su tocador, le puntúan con la máxima calificación.

Para él y ella: Khamrah Dukhan

4,6 estrellas sobre 5

Más de 1.000 valoraciones

Se caracteriza por una familia olfativa, cálida y especiada. ¿Qué aromas se sienten al aplicarlo? Las notas de salida son mandarina, pimiento y especias ahumadas; las de corazón van desde flor de naranja hasta incienso; las de fondo, praliné, tabaco y ámbar.

¿Qué opinan quienes lo han probado? El 80% de ellos le otorgan cinco estrellas sobre cinco.

Para él y ella: Qaed Al Fursan Eau De Parfum

4,2 estrellas sobre 5

Más de 4.400 valoraciones

Es uno de los más deseados entre los compradores de Amazon. Fuerza, elegancia y frescor son los adjetivos que definen a este aroma. Su composición oriental se abre con piña y azafrán, sigue con un aroma de jazmín y resina de abeto y se completa con madera de cedro y ámbar.

Preguntas frecuentes sobre los perfumes Lattafa para mujer y hombre

¿Llegan a tiempo como regalo navideño?

Sí. Si eres cliente Prime, estos perfumes cuentan con entrega a tiempo, perfecta para triunfar el Día de Reyes.

