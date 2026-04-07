En cómic: ‘Variaciones sobre Ítaca de Kavafis’

A veces el verdadero viaje es el que permanece en nuestras cabezas. En estas viñetas, Lobito, protagonista de las historias del ilustrador Jota Ele, emprende el regreso a un destino al que solo le acompañan los recuerdos

Las ilustraciones y dibujos (sean de humor o no) se consideran elementos de opinión y, por tanto, responden al criterio de sus autores

El dibujante de cómics Jota Ele, también conocido como Lazlo Kovacks, es el creador del universo Lobito, que lleva seis años construyendo e ilustrando. Sus historias son una visión crítica y sarcástica de la sociedad actual que animan a reflexionar sobre la vida, el amor, la muerte y la felicidad.

Para Jota Ele, los viajes no significan necesariamente descubrir lugares: “Son el recuerdo que te llevas y los bares que visitas”, bromea. Con esta idea en mente, ha dibujado para El Viajero a Lobito en una variación de Ítaca, uno de los poemas del escritor griego Constantino Kavafis. Si la tierra que vio partir a Ulises simboliza el viaje de la vida, el retorno, la que sería la última etapa es en esta viñeta una romantizada escapada a Oporto 15 años después de la última vez, con los recuerdos como únicos compañeros. [“Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado”, Konstantino Kavafis, 1911]

JOTA ELE

JOTA ELE

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