En cómic: ‘Variaciones sobre Ítaca de Kavafis’
A veces el verdadero viaje es el que permanece en nuestras cabezas. En estas viñetas, Lobito, protagonista de las historias del ilustrador Jota Ele, emprende el regreso a un destino al que solo le acompañan los recuerdos
El dibujante de cómics Jota Ele, también conocido como Lazlo Kovacks, es el creador del universo Lobito, que lleva seis años construyendo e ilustrando. Sus historias son una visión crítica y sarcástica de la sociedad actual que animan a reflexionar sobre la vida, el amor, la muerte y la felicidad.
Para Jota Ele, los viajes no significan necesariamente descubrir lugares: “Son el recuerdo que te llevas y los bares que visitas”, bromea. Con esta idea en mente, ha dibujado para El Viajero a Lobito en una variación de Ítaca, uno de los poemas del escritor griego Constantino Kavafis. Si la tierra que vio partir a Ulises simboliza el viaje de la vida, el retorno, la que sería la última etapa es en esta viñeta una romantizada escapada a Oporto 15 años después de la última vez, con los recuerdos como únicos compañeros. [“Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado”, Konstantino Kavafis, 1911]