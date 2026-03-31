Así es lo nuevo de Disneyland Paris: el reino de ‘Frozen’ abre sus puertas en un parque que cambia de nombre y ya trabaja en más novedades

La recreación del pueblo de Arendelle y las dos nuevas atracciones abiertas al público el pasado domingo colapsaron de gente World of Frozen, la nueva zona de Disney Adventure World. Este es el inicio de una nueva era, que tendrá la primera zona temática del mundo dedicada a ‘El Rey León’

Jennifer Lee cuenta que se le han escapado varias lágrimas de emoción desde que se ha adentrado en World of Frozen, el nuevo espacio dedicado al reino de las princesas Anna y Elsa en Disneyland Paris. Pero Lee no es una apasionada más del universo Disney: ella es la guionista y directora de la primera entrega de la exitosa historia (con la que se llevó el Oscar a mejor película de animación en 2014), y también de la segunda y de la tercera, que codirige con Trent Correy, quien tampoco se ha querido perder la inauguración en París. A Lee también se le escaparán las lágrimas cuando durante la ceremonia de inauguración escuche cantar a la artista francoestadounidense Santa algunos de los grandes éxitos musicales de Frozen frente a Adventure Bay, tres hectáreas de lago que son el centro sobre el que gira el reino de Arendelle. Una ansiada novedad que, desde que se abrió al público este domingo, acumula colas tanto para entrar a la zona como para acceder a Frozen Ever After, una nueva atracción con esperas de hasta 240 minutos.

Fue a finales de 2019 cuando Disneyland Paris anunció que estaba planeando su nueva área temática basada en Frozen en su segundo parque, parte de un plan de inversión de 2.000 millones de euros anunciado en 2018 con el que, cuando termine, habrán casi duplicado su superficie y reimaginado más del 90% de la oferta desde su debut en 2002. Tal es su apuesta que, con la apertura del domingo de World of Frozen, ha habido incluso cambio de nombre del parque: Walt Disney Studios ahora es Disney Adventure World. “Con este paso, estamos llevando a cabo la transformación más ambiciosa en la historia de nuestro resort, ampliando los límites de la imaginación e invitando a los visitantes a vivir sus propias aventuras en los extraordinarios mundos de Disney Animation, Pixar y Marvel. Esto marca una nueva era para el primer destino turístico europeo, llena de historias profundas, emociones intensas y momentos inolvidables”, dijo orgullosa Natacha Rafalski, presidenta de Disneyland Paris, en la ceremonia de inauguración del sábado.

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“Es muy emocionante y abrumador. Para mí el sentimiento es de gratitud, que la gente quiera venir, que Disney haya decidido que esta es su nueva tierra. Es todo lo que amo en un solo lugar. Es un sentimiento de gratitud hacia la increíble gente que lo ha creado”, asegura Lee, quien recuerda que de pequeña estaba obsesionada con Mickey y Cenicienta, en conversación con EL PAÍS —que ha sido invitado por la compañía a la inauguración—. Según destaca Trent, la colaboración con los Imagineers (una combinación de las palabras imaginación e ingeniería, pues su trabajo fusiona ambas), responsables de levantar este proyecto, ha sido absoluta. Todas sus elecciones para las películas, incluso los detalles más pequeños (como un papel pintado), están reflejados aquí.

Una de las escenas de Frozen Ever After, la nueva atracción inspirada en la película del parque Disney Adventure World, en París. Aurore Marechal (Getty Images)

Se puede pasear por el pueblo de Arendell entre sus casas de inspiración nórdica —por supuesto, cuenta con una réplica de la fuente de la amistad de la película—; en el paisaje destacan la Montaña del Norte —con una altura de 36 metros y coronada por el castillo de hielo de Elsa— y el castillo de Arendelle —donde se puede conocer a Anna y Elsa—, diseñado por Walt Disney Imagineering y llevado a la vida por UK Loco, una empresa británica especializada en decoración inmersiva. World of Frozen, cómo no, también tiene dos tiendas de souvenirs en las que los niños (y no tan niños) salen contentos con sus nuevas adquisiciones o de morros por no haber conseguido convencer a sus padres de la necesidad de llevarse a casa a Rúna, un bebé troll convertido en juguete interactivo. Y hay dos nuevos restaurantes (uno de servicio rápido, Nordic Crowns Tavern, donde las albóndigas de pavo y el salmón son las estrellas; y The Regal View Restaurant & Lounge, más refinado y caro y con vistas al lago, aunque los niños no miran por las ventanas, sino por los pasillos por donde van apareciendo princesas Disney). Otra novedad: Regal View Lounge es el primer bar situado dentro de los dos parques de Disneyland Paris (con licores desde los 11 euros y cócteles a 18).

World of Frozen reproduce el pueblo de Arendelle. GEOFFROY VAN DER HASSELT (AFP / GETTY IMAGES)

Por supuesto, además de las atracciones (la otra novedad está inspirada en la película Enredados) y de la ambientación, a Disney también le importa el entretenimiento. Y para ello han montado dos espectáculos nuevos. Varias veces al día, Elsa, Anna, Olaf, Kristoff y lugareños de Arendelle participan en el Snowflower Festival a bordo de tres barcos vikingos. El matrimonio de compositores formado por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez —Oscar a mejor canción original por la pegadiza Let It Go— ha compuesto nueva música para el espectáculo, en el que lo más llamativo es ver a Olaf. Se trata de un personaje robótico de última generación que emplea una versión más sofisticada de la animatrónica clásica de Disney, potenciada con inteligencia artificial para responder directamente a preguntas e interactuar con parte de su entorno (también hará a partir de ahora apariciones especiales en el World of Frozen de Hong Kong Disneyland Resort, el primer lugar del mundo donde Arendelle fue una realidad).

Tangled Spin, inspirada en la película de Disney 'Enredados', es la nueva atracción en Disney Adventure World, el segundo parque de Disneyland Paris. © Raphael Metivet (DISNEY)

Trent lleva animando al divertido muñeco de nieve unos nueve años (en apenas 20 segundos es capaz de dibujarlo con boli), y cuando vio esta creación asegura que se quedó deslumbrado. “Le dije al Imagineer: ‘No tengo notas, es perfecto”. “La autenticidad para nosotros es importante. Hablamos de cada detalle. Y ellos se mantienen fieles a ello de una manera muy respetuosa y lo elevan para una audiencia distinta”, confirma Lee, quien inicialmente quiso eliminar a Olaf de la historia y ahora asegura que es la parte que más le divierte escribir —de la tercera entrega de Frozen, prevista para el otoño de 2027, no puede desvelar absolutamente nada—.

El día en Disney Adventure World termina con Disney Cascade of Lights, un espectáculo nocturno que resume varias de las películas de Disney, Pixar y el mundo Marvel y combina agua, fuego, pirotecnia y coreografías creadas con unos 380 drones aéreos y acuáticos. “Por primera vez tendrás que hacer una elección entre los dos parques para ver el espectáculo por la noche”, aseguraba orgulloso en rueda de prensa Michel den Dulk, vicepresidente y responsable creativo del portfolio Imagineering de Disneyland Paris. "Frozen, por supuesto, tiene sus raíces en la narración europea. Está muy vagamente basado en Hans Christian Andersen. Así que tener un encantador pueblecito de madera del norte de Europa aquí en Disneyland París... simplemente tenía sentido". “Se trata de ampliar el parque y añadir nueva magia. Y no ha terminado”, anticipó.

Disney Cascade of Lights es el nuevo espectáculo nocturno de Disney Adventure World; una combinación de drones, luces y fuegos artificiales. © DISNEY

Lo que está por llegar

Dana Harrell, vicepresidenta de Disney Live Entertainment, adelantó después que en verano habrá en la nueva zona del parque una cabalgata de Moana y en los próximos meses “un momento Miguel”, en referencia al protagonista de Coco. En el futuro próximo también está prevista la inauguración de una atracción para toda la familia inspirada en la película Up: un carrusel volador —ya se ven las obras cuando uno pasea por la avenida Adventure Way—.

Durante su visita el pasado viernes, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que esta expansión creará 1.000 empleos directos adicionales. Disneyland Paris ha recibido más de 445 millones de visitantes desde su inauguración en 1992, la mayoría de los cuales son turistas internacionales. Sus ingresos anuales, que el pasado ejercicio superaron los 2.000 millones de euros, suponen en torno al 6% de todos los ingresos procedentes del turismo en Francia. Josh D’Amaro, quien asumió el cargo de director ejecutivo de Walt Disney Company el 18 de marzo después de casi tres décadas en la división de parques temáticos de la empresa, calificó el sábado la apertura de World of Frozen como “un momento transformador”. Se trata de la mayor ampliación en los 34 años de historia de Disneyland París, pero la cosa no ha terminado.

Detalle de Elsa y Anna en la Torre del Reloj de World of Frozen, el lugar donde espera la atracción inspirada en la historia de Disney. GEOFFROY VAN DER HASSELT (AFP / GETTY IMAGES)

De camino a Arendelle se ven más grúas tras una valla que deja intuir qué es lo que ocurre detrás: es el lugar donde se está levantando la primera área temática del mundo dedicada a El Rey León, cuya construcción comenzó en otoño de 2025. Ya lo dijo Walt Disney: “Disneyland nunca estará terminado. Seguirá creciendo mientras quede imaginación”.