El festival Holi, en imágenes: polvos de colores, agua y bailes por las calles de la India

El día antes de que los polvos de colores y el agua lo impregnen todo es el Holika Dahan, cuando se enciende una pira al crepúsculo, alrededor de la cual se baila y se tocan tambores. Según la mitología hindú, había un rey demonio llamado Hiranyakashipu, el cual, al tener poderes divinos, creyó que era invencible, por lo que decidió que todos debían adorarlo a él en lugar de al resto de dioses. Su hijo Prahlad era un fiel devoto del dios Vishnu, algo que no le gustó mucho a su padre. Hiranyakashipu intentó hacer que su hijo renunciara a la fe y, en uno de sus intentos, le ordenó a su hermana Holika, la cual tenía la habilidad de no poder quemarse, que lo sentara en su regazo mientras ella se sentaba en una hoguera. Gracias a la protección de Vishnu, fue Holika la que acabó siendo consumida por las llamas. En la imagen, una mujer participa en el Holika Dahan de Bombai.

DIVYAKANT SOLANKI (EFE)