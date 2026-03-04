El festival Holi, en imágenes: polvos de colores, agua y bailes por las calles de la India

20 fotosIndiaEl festival Holi, en imágenes: polvos de colores, agua y bailes por las calles de la IndiaEsta tradición centenaria hindú, que este año se celebra los días 3 y 4 de marzo, marca la victoria del bien sobre el mal y también el final del inviernoEl Viajero04 mar 2026 - 11:44CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosMillones de personas están celebrando en la India el festival Holi, conocido también como el festival de los colores (por motivos obvios). En la imagen, una de las batallas de polvo de colores y agua en Loknath Prayagraj.Rajesh Kumar Singh (AP)Este festival celebra, según el hinduismo, la victoria del bien sobre el mal y también el fin del invierno. En la imagen, un hombre lanza polvo de colores en el templo Kalupur Swaminarayan, en Ahmedabad.Ajit Solanki (AP)Centenares de personas se reunieron en el templo Kalupur Swaminarayan, en Ahmedabad, para celebrar el Holi.Ajit Solanki (AP)Además del polvo de colores y el agua, las flores también son protagonistas de una jornada dedicada también a olvidar los errores del pasado y perdonar deudas. En la imagen, la celebración dentro de un templo en Ahmedabad.Amit Dave (REUTERS)La religiosa hindú también está repleta de cantos y bailes. Una tradición que, según los estudiosos y sin que haya datos que lo puedan acreditar, se remonta muchos siglos atrás; incluso hay poemas del siglo IV donde ya se citan estas celebraciones. En la imagen, el festival Holi en un templo de Ahmedabad.Amit Dave (REUTERS)Esta es una festividad que rinde culto al dios hindú Visnú, pero a menudo el significado religioso queda en un segundo plano por detrás de la diversión. Las calles y las personas se tiñen de rojos, verdes, amarillos, rosas o azules. En la imagen, una mujer participa en el festival Holi en la ciudad india de Hyderabad.Mahesh Kumar A. (AP)El festival suele celebrarse entre finales de febrero y mediados de marzo. No tiene una fecha concreta, pues esta la marca la última Luna llena del mes lunar hindú Phalguna, el undécimo de su calendario (por eso este 2026 se celebra el 3 y 4 de marzo). En la imagen, participantes del Holi Festival en Hyderabad.Mahesh Kumar A. (AP)Lo más habitual es que los pigmentos de colores que se utilizan estén hechos de una mezcla de harina de maíz y colorantes llamada ‘gulal’. En la imagen, un participante en la celebración del festival Holi en Bombai.DIVYAKANT SOLANKI (EFE)Varias de las participantes en el festival Holi de Bombai se toman un selfi impregnadas de colores —lo aportan pigmentos orgánicos, como flores de caléndula, rosas, hibisco azul y rojo, cúrcuma e incluso hojas de espinaca—.DIVYAKANT SOLANKI (EFE)El Holi es uno de los festivales más vibrantes en el calendario cultural de la India, y en él se rompen también las barreras sociales entre ricos y pobres o entre hombres y mujeres. En la imagen, la celebración en Bombai. DIVYAKANT SOLANKI (EFE)La gastronomía también tiene su lugar, pues es habitual que se intercambien dulces en casas, parques y calles. En la imagen, varios participantes en la celebración del Holi en Bombai.DIVYAKANT SOLANKI (EFE)Un grupo de chicas lanza polvos de colores mientras posa para los fotógrafos durante el Holi en Bombai.Rafiq Maqbool (AP)Celebración del Holi en la ciudad india de Jammu.Channi Anand (AP)Un grupo de devotos hindúes recogen bendiciones de un sacerdote durante la celebración del Holi en Calcuta.DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)Los bailes también son parte de esta tradición religiosa hindú. En la imagen, varias estudiantes de un colegio de Calcuta actúan durante la fiesta en una de las calles de la ciudad.PIYAL ADHIKARY (EFE)Una de las leyendas sobre el origen de esta tradición hace referencia a la historia de amor de Radha y Krishna y explica el uso de los colores. Krishna preguntó a su madre, Yashoda, a qué era debido que Radha tuviera la piel blanca y la suya, en cambio, fuera tan oscura. Y Yashoda le contestó que para no sentir celos del color de Radha, y que ambos fueran iguales, una solución podía ser pintarle el rostro con colores oscuros. En la imagen, la celebración en Calcuta.PIYAL ADHIKARY (EFE)Personas transgénero danzan durante la celebración del Holi en el templo Shri Krishna Janmabhoomi Temple en Mathura.Manish Swarup (AP)El día antes de que los polvos de colores y el agua lo impregnen todo es el Holika Dahan, cuando se enciende una pira al crepúsculo, alrededor de la cual se baila y se tocan tambores. Según la mitología hindú, había un rey demonio llamado Hiranyakashipu, el cual, al tener poderes divinos, creyó que era invencible, por lo que decidió que todos debían adorarlo a él en lugar de al resto de dioses. Su hijo Prahlad era un fiel devoto del dios Vishnu, algo que no le gustó mucho a su padre. Hiranyakashipu intentó hacer que su hijo renunciara a la fe y, en uno de sus intentos, le ordenó a su hermana Holika, la cual tenía la habilidad de no poder quemarse, que lo sentara en su regazo mientras ella se sentaba en una hoguera. Gracias a la protección de Vishnu, fue Holika la que acabó siendo consumida por las llamas. En la imagen, una mujer participa en el Holika Dahan de Bombai.DIVYAKANT SOLANKI (EFE)Mujeres de la comunidad Koli visten sus trajes tradicionales para participar en la procesión de Holika Dahan en Bombai.DIVYAKANT SOLANKI (EFE)Varias mujeres de la comunidad Koli de Bombai participan en la procesión del Holika Dahan, que da el pistoletazo de salida al festival Holi, hoy convertido también en motivo de viaje muchos.DIVYAKANT SOLANKI (EFE)