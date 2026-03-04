Ir al contenido
El Viajero
El festival Holi en India, en imágenes
20 fotos
India

El festival Holi, en imágenes: polvos de colores, agua y bailes por las calles de la India

Esta tradición centenaria hindú, que este año se celebra los días 3 y 4 de marzo, marca la victoria del bien sobre el mal y también el final del invierno

El Viajero
