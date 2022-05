8

Shazia cuida de una recién nacida llamado Rivan. Bushra, la madre del bebé, dice: "He venido aquí para dar a luz a Rivan. Gracias a Dios porque no hay ningún hospital más cerca de mi casa; tenemos un servicio de urgencias, pero nada más. Es la primera vez que vengo aquí, mis familiares me hablaron de esta maternidad. Rivan es mi primera hija. Pero si tengo otros niños en el futuro, volveré aquí. He llegado hoy a las 9.30 de la mañana, he visto al médico y el parto ha empezado a las 14.00 horas. El proceso ha sido difícil, pero todo ha ido bien, las matronas han ayudado mucho. Me siento feliz de tener a mi bebé. Espero que el futuro sea cada vez más brillante. Y espero traer a otros niños".