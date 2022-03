2

Dos bomberos trabajan en un edificio residencial atacado este miércoles en Kiev. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha dicho esta mañana que el diálogo “no es fácil”, aunque hay “esperanza para el compromiso”. A pesar de ello, las tropas rusas han vuelto a bombardear Kiev, donde se han oído al menos tres fuertes explosiones y dos edificios de doce y nueve plantas, respectivamente, han sido atacados.