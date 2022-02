Un paseo sonoro por Madrid

Es curioso cómo, en ocasiones, los lugares más cercanos son los que menos conocemos. Yo vivo oficialmente en Madrid desde hace más de 30 años, aunque paso más de dos terceras partes del año fuera. Quizá por eso sea la capital del mundo de la que menos me siento parte, de la que menos he escrito siempre. Ese desapego que en mí produce la cercanía no es normal, lo reconozco, más no es un caso aislado. Nos pasa a quienes hemos hecho de la no rutina una necesidad. Alejo Carpentier, en El amor a la ciudad, decía que pese a tener sus raíces en La Habana únicamente la había llegado a entender sintiéndola y contándola como viajero.