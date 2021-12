7

Noelia sufrió una pérdida gestacional, y al drama particular se le unió el posterior, el de atravesar la lactancia en periodo de duelo. Ella no pudo donar la leche, porque no se lo ofrecieron, y por eso hoy, esta psicóloga de profesión ayuda a otras madres que pasan por el mismo trance para que ellas sí puedan hacerlo y ayudar así a otras familias.