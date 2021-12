9

Antonio Gulene Banke, es el líder comunitario de la aldea de Namiteve, en la frontera con Quissanga. Tiene 58 años y 7 hijos. El 27 de abril a las 4.30 de la madrugada vio como los insurgentes invadieron su aldea, arrasaron y quemaron todo. “En el momento en el que entraron a la aldea mataron a una persona. A mi me golpearon y me retuvieron junto a varias mujeres durante unas horas. Luego nos pusieron a caminar durante varios kilómetros y pararon y mataron a cinco personas más. Finalmente, me liberaron junto a la mayoría de las mujeres, excepto las mas jóvenes, a las que retuvieron algunos días más”.