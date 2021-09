4

El cante de verdad: Milli Vanilli en la MTV (1989)

Timos en los anales del pop ha habido muchos, pero ninguno se ha destapado de un modo tan estrepitoso como el de este dúo francoalemán. En 1989 llegó a los primeros puestos de las listas que con cuatro singles: 'Girl you know it's true', 'Baby don't forget my number', 'Girl I'm gonna miss you' y 'Blame it on the rain'. Ese verano, en la cresta de la ola gracias a esas canciones, Rob Pilatus y Fab Morvan actuaron en un parque temático de Connecticut para un programa de la MTV mientras cantaban el primero de esos éxitos. En mitad de dicho tema, el playback se atascó, y como si fuera un vinilo rayado empezó a repetir: “Girl, you know it's… Girl, you know it's…", una y otra vez. Abochornados, y aún con la ridícula letanía de fondo, Rob y Fab salieron escopetados del escenario. Solucionado el problema, regresaron como si tal cosa. Pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Meses más tarde ganaron un Grammy, que hubieron de devolver cuando en noviembre de 1990 su productor, Frank Farian, desveló que el montaje: Rob y Fab no eran los que cantaban en sus discos. Todo para deshacerse de ellos: al parecer, el éxito se les había subido a la cabeza y querían cantar de verdad en el siguiente álbum. Cuando lo hicieron, ya no había nadie dispuesto a escucharlos.