Bajo el sol de Parliament Square (Londres) había miles de pancartas: "Los niños están bien", "¿Dónde coño está el Gobierno?", "Esto es la democracia". Ivy, una de las estudiantes, declaraba: "Estoy aquí porque no creo que tenga sentido tener una educación si no hay futuro. Me frustra mucho saber que las únicas personas que de verdad se preocupan son las que no pueden votar". Londres, 22 de mayo de 2019.