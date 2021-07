9

'Leader of the pack', Twisted Sister (1985)

En un documental de Netflix, los pintarrajeados Twisted Sister relatan cómo les costó una década entera pasar de tocar en covachas y tabernáculos de medio pelo de Nueva York y alrededores a tener un primer disco en el mercado, lo que ocurrió en 1982. Con su debut no pasó gran cosa. Ni con su segundo. Pero el tercero, 'Stay hungry' (1984) convenció a las hordas metaleras y gracias a singles como 'We're not gonna take it' (que en sus conciertos en países de habla hispana traducen como “huevos con aceite”) o 'I wanna rock', se convirtió en un clásico del glam rock ochentero. ¿Puede tirarse todo eso por la borda por culpa de un single mal escogido? La respuesta es sí. No se comprende cómo Dee Snider, el jerarca de la banda, decidió recrear 'Leader of the pack,' de The Shangri-Las, uno de los muchos grupos de chicas que producía en cadena la industria del pop a comienzos de los sesenta. Y hete aquí a los fieros rockeros, apóstoles de la juerga y los coros cerveceros, adaptando este dramón adolescente en el que una jovencita se enamora del chico malo de la pandilla, con epílogo de accidente de moto mortal. No eran estos los Twisted Sister que los 'heavies' habían comprado. Publicaron todavía un álbum más en los ochenta, y ya no retomaron su carrera discográfica hasta los 2000, en sellos independientes y con giras nostálgicas.