Paqui Reyes crio a sus cuatro hijos en el barrio de Las Palmeras. Ella recibe una pensión por discapacidad que completa con lo que saca vendiendo romero en la mezquita de Córdoba más lo poco que su marido logra con la recogida y venta de chatarra. "Me he visto sin agua; sin luz, y la he tenido que enganchar. Es ilegal, pero no me avergüenzo porque yo no iba a dejar a mis niños sin bombillas llorando por la noche. Es la necesidad la que puede. Los he sacado adelante como buenamente he podido". En la imagen, Reyes ojea las solicitudes del ingreso mínimo vital en las dependencias de los servicios sociales del barrio.