Aitor Esteban (PNV): “Caos jurídico”. El portavoz nacionalista ironizó sobre la posición del Gobierno ante las concentraciones de jóvenes en distintas ciudades tras el fin del toque de queda: “Ay, ay, ay, que no esperábamos esta reacción”, dijo Esteban, que lleva meses pidiendo al Ejecutivo una legislación que permita a las comunidades aplicar restricciones por motivos sanitarios y que estas no queden al albur de los tribunales. El PNV cree que ahora el Gobierno debería aprobar un estado de alarma de dos meses en toda España para facilitar, con la mayor llegada de vacunas, un mapa más completo de inmunidad en el país. El partido no acepta que sean las comunidades las que, como contempla la ley, soliciten al Gobierno la declaración de estado de alarma en sus territorios. Aitor Esteban corroboró así que el Ejecutivo central “ha cometido un error” y ha provocado un “caos jurídico innecesariamente”.