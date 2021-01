Los mejores auriculares inalámbricos con cancelación de ruido activa de 2021: Bose, Sennheiser o JBL

Nuestra experta ha elegido los Bose QuietComfort Earbuds como los mejores auriculares inalámbricos de marca con cancelación de ruido activa de 2021. Su calidad de sonido es muy buena junto a unos graves intensos, su gran autonomía y su ergonomía los hacen superior al resto.

Parece paradójico pero, según los expertos, para escuchar música con calidad el silencio es esencial que no haya un solo ruido que pueda interferir con las melodías y letras. Y cuando se utilizan unos auriculares, la única solución para conseguirlo es que cuenten con alguna tecnología que elimine el ruido ambiental; los denominados auriculares inalámbricos con cancelación de ruido activa.

¿Qué es la cancelación activa?

A grandes rasgos, estos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido activa equipan sistemas —donde emplean uno o varios micrófonos—, capaces de captar estos sonidos no deseados para procesarlos y generar una señal de fase opuesta que los elimina. Son especialmente eficientes cuando se trata de frecuencias bajas (el ruido de un motor, por ejemplo) y, aunque no lo son tanto con las altas, si los auriculares en cuestión tienen buenas almohadillas o puntas de silicona que hagan un aislamiento pasivo, se compensa.

Ya son muchos los modelos de auriculares que integran esta tecnología, y con todo tipo de diseños, incluidos los populares True Wireless: intraurales y completamente inalámbricos.

¿Qué modelos de auriculares inalámbricos hemos elegido?

Son los protagonistas de esta comparativa, aunque para acotar la selección de modelos participantes hemos limitado la búsqueda a las referencias de firmas especializadas en audio (muchísimas de electrónica de consumo y telefonía móvil también tienen sus propuestas). De esta manera, buscamos auriculares bluetooth que destaquen tanto por su calidad de sonido como por el rendimiento de su tecnología de aislamiento de ruido.

Se trata de los mejores auriculares inalámbricos del mercado: cuatro de ellos disponibles en Amazon y uno en El Corte Inglés: Bose QuietComfort Earbuds (ganador con una puntuación media de 8,75), Jabra Elite 85T (8), JBL Live Free NC+ TWS (7,25), Sennheiser Momentum True Wireless 2 (8,25) y Shure Aonic 215 (8).

Durante las pruebas, se han valorado los mismos criterios que empleamos habitualmente en las comparativas de auriculares, añadiendo en este caso su capacidad para bloquear el ruido.

- Diseño. Además de su estética, bastante subjetiva, su resistencia, la posibilidad de adaptarlos a los distintos tamaños de oreja y, por supuesto, la comodidad de uso durante largas jornadas.

- Calidad de sonido. En distintos estilos de música, durante la práctica deportiva, en volúmenes variados...

- Cancelación de ruido. Sus posibilidades, cómo se gestionan, y su rendimiento en distintos entornos y con distintos tipos de música.

- Calidad en las conversaciones. Todos disponen de micrófonos con los que disfrutar de conversaciones en modo manos libres. ¿Qué tal se escuchan?

- Control. Algunos incorporan controles táctiles, otros integran botones, otros se manejan con la voz, etcétera.

- Autonomía. No todos tienen la misma autonomía, ni tampoco se cargan de la misma manera o incorporan indicadores para saber si es el momento de enchufarlos a la corriente.

- Estuche de carga. Todos los auriculares True Wireless vienen junto con un estuche que sirve para guardarlos de forma segura y que también incorpora una batería adicional para recargarlos sobre la marcha.

Así los hemos probado: auriculares inalámbricos Bose, Sennheiser, Jabra, Shure y JBL



Durante las pruebas, cada uno de los auriculares se ha convertido en mi principal dispositivo de audio durante un mínimo de 15 días. Así, los he empleado para escuchar música en distintos entornos (en este caso, no ha sido posible probarlos en el transporte público), así como para ver películas y series desde la tableta o durante las llamadas.

El modelo ganador ha sido los auriculares inalámbricos con cancelación activa Bose QuietComfort Earbuds, con una calidad de sonido estupenda, una buena cancelación de ruido ajustable en tres niveles diferentes y un diseño muy ergonómico.

Bose QuietComfort Earbuds: nuestra elección

Con un diseño cuidado en el que destacan unas suaves almohadillas de silicona que se adaptan muy bien a la forma de la oreja (vienen en tres tamaños diferentes) y garantizan que no se caigan aunque el movimiento sea intenso, cumplen las expectativas con respecto a su sonido: graves profundos, agudos definidos, medios equilibrados… Es un rendimiento que se mantiene con cualquier tipo de música e, incluso, a los volúmenes más altos, ya que los propios auriculares se ecualizan automáticamente en función de lo alta que esté la música.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 3,9 x 2,6 x 2,7 cm. Peso: 8,5 gramos cada uno. Estuche de carga: 3,17 x 8,9 x 5,08 cm, en plástico duro. Cable USB: 30,5 cm. Punta de auriculares: silicona, tres tamaños. Batería: duración hasta 6 h (hasta 18 en el estuche de carga), carga rápida. Micrófonos: cuatro en total. Otros: Bluetooth 5.1, Códec SBC y AAC, controles táctiles, resistente al sudor y salpicaduras de agua.

Para la cancelación de ruido activa recurre a la tecnología Bose Acoustic Noise Cancelling, que permite ajustar el nivel de aislamiento entre tres opciones diferentes: quitar todos los ruidos, elegir un nivel intermedio o dejarlos pasar completamente (lo ideal para andar por la calle, por seguridad). Para seleccionar uno de estos tres niveles solo hay que dar dos suaves toques en el auricular izquierdo. Este sistema también es el empleado para acceder al asistente de voz o gestionar la reproducción y las llamadas. También es posible emplear para ello la aplicación Bose Music.

Por lo demás, los auriculares inalámbricos QuietComfort Earbuds se pueden emplear para hacer deporte ya que son resistentes al agua y al sudor y ofrecen una autonomía de seis horas. Gracias a su estuche de carga (excesivamente grande para nuestro gusto) multiplican esa autonomía por tres. Además, ofrecen un sistema de carga rápida que garantiza dos horas de reproducción de música tras 15 minutos en este estuche.

Lo mejor: ofrecen una calidad de sonido a la altura de lo que se espera de la marca, son cómodos y cuentan con una amplia autonomía. Lo peor: su estuche de carga es bastante voluminoso, dificultando su transporte. Conclusión: cómodos y bonitos, consiguen un audio nítido y claro, además de unos graves intensos y profundos; y todo ello sobre un fondo de silencio virtual.

Sennheiser Momentum True Wireless 2: la alternativa

Son la actualización del modelo ganador de la comparativa de mejores auriculares True Wireless que publicamos en mayo de 2019 en los que, según la firma, se ha mejorado la cancelación de ruido, la ergonomía y la autonomía.

Su diseño es muy similar, con un contorno redondeado y acabado metálico. Son resistentes al agua (tienen certificación IPX4) y, en líneas generales, la experiencia al utilizarlos es muy parecida a la que tuvimos con el modelo anterior: ajustan bastante bien al oído y son realmente cómodos de llevar (vienen con cuatro tamaños distintos de almohadilla), aunque tienden a salirse con los movimientos fuertes de la cabeza.

Con una estupenda calidad de sonido, en la que percibimos un audio limpio y nítido, a un buen volumen, equilibrado y sin latencia cuando se visualizan contenidos multimedia, permiten realizar algunos ajustes de ecualización a través de su app, que también es la indicada para personalizar la configuración de la interfaz táctil (qué hacen los auriculares cuando se toca sobre su superficie) y la función Transparent Hearing: cuando está activado el sistema de cancelación de ruido, bastante solvente, basta con tocar uno de los auriculares para activar esta función, que deja pasar el ruido ambiente.

Los auriculares inalámbricos Sennheiser Momentum True Wireless 2 ofrecen hasta siete horas de reproducción ampliables a 28 horas con el estuche de carga y son uno de los mejores modelos para hacer y realizar llamadas, ya que con ellos conseguimos comunicaciones libres de ruidos e interferencias.

Jabra Elite 85T

Disponen de un doble sistema de cancelación de ruido activo que la firma diferencia como estándar y avanzado: el primero se realiza ecualizando los sonidos con algoritmos mientras el segundo emplea un chip específico. Con ello, consigue cancelar también los ruidos de frecuencias más altas de lo habitual y ajustar el efecto de forma dinámica en cuatro niveles distintos. También se pueden seleccionar de forma manual desde la aplicación Jabra Sound+, que incluye opciones para personalizar el sonido en función de nuestros oídos, realizar ecualización o consultar consejos para sacarle todo el partido al dispositivo.

Su diseño es semi abierto, es decir, que dejan pasar algo de aire al canal auditivo y la sensación al tenerlos puestos no es de ajuste al vacío. Tiene cosas buenas, como que por ejemplo no te escuchas al masticar si los llevas puestos; pero también negativas: la cancelación de ruido es algo menos efectiva que con otros modelos.

Con una buena calidad de sonido, los auriculares inalámbricos Jabra Elite 85T no tienen controles táctiles. En su lugar, optan por incluir un botón en cada uno de los auriculares que sirven para controlar tanto la reproducción como las llamadas de voz en función de si se pulsan una, dos veces, o de forma continuada. Es interesante que pueden conectarse a dos dispositivos a la vez (un ordenador para la música y el móvil para las llamadas, por ejemplo) y ofrecen una autonomía de cinco horas y media con una sola carga que se extienden a 25 horas con el estuche de transporte, compatible con el estándar Qi.

Shure Aonic 215

Su diseño es diferente al de todos los demás. Y es que aunque son inalámbricos y en formato intraaural, cuentan con una especie de gancho que rodea la oreja (no se puede quitar) y que ha sido diseñado pensando en que queden bien sujetos. Es cómodo, aunque al principio hay que cogerle el truco al ajuste para que queden colocados correctamente. Es precisamente en estos ganchos donde se localizan los botones de control, uno en cada uno. Según los pulses, podrás controlar la reproducción. Un detalle importante es que se puede encender uno sí y otro no, y para usarlos hay que repetir el proceso con ambos.

Los auriculares inalámbricos Shure Aonic 215 son compatibles con múltiples códecs de música, incluyendo Qualcomm aptX, AAC y SBC, e integran la tecnología Sound Isolating para reducir el ruido exterior. Esta función se ajusta desde la aplicación ShurePlus PLAY, compatible con dispositivos iOS y Android, que además ayuda a personalizar el Modo Ambiente (para dejar pasar los ruidos en un momento determinado), a ecualizar el sonido (incluye varios modos predefinidos), crear y organizar playlist en función de distintos parámetros, etcétera.

Tanto la calidad de sonido como la cancelación de ruido son muy buenas, aunque algo por debajo del ganador de la comparativa, sobre todo en lo que a las frecuencias bajas se refiere. Ofrecen ocho horas de autonomía por sí mismos, y hasta 32 horas gracias a su estuche de carga.

JBL Live Free NC+ TWS: mejor relación calidad-precio

Antes de colocárselos hay que elegir dos elementos: la almohadilla, como en todos los demás modelos, seleccionando entre tres opciones, y la funda de gel, entre dos. Hay que tener especial cuidado con las segundas, porque si son demasiado grandes tienden a doler las orejas tras un rato de uso. Son además resistentes al agua y al sudor.

Una vez hecha la primera conexión con el móvil a través de Bluetooth, se puede elegir entre usar ambos en modo estéreo o uno solo. Los controles son táctiles y permiten realizar todas las tareas; incluso activar los asistentes inteligentes (Google y Alexa). Eso sí, para elegir entre uno y otro primero hay que seleccionarlo desde la aplicación My JBL Headphones. Del mismo modo, esta herramienta es la adecuada para elegir la ecualización, configurar los gestos táctiles, etc.

En cuanto a su calidad de sonido, es adecuada a su gama, sin grandes alardes. Las mismas sensaciones tenemos con su sistema de cancelación de ruido, que incluye un par de funciones para dejar pasar los sonidos a la hora de tener conversaciones o andar por la calle con seguridad. Los auriculares inalámbricos JBL Live Free NC+ TWS ofrecen siete horas de autonomía (14 horas adicionales en el estuche) y son compatibles con la carga inalámbrica Qi.

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido ELPAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores…

