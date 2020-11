Las cinco noticias clave del 30 de noviembre

Entrevista a Juan Carlos Campo: “Sin la sentencia del ‘procés’ no revisaríamos la sedición”. El ministro de Justicia asegura en una entrevista con EL PAÍS que el rey emérito no está huido. “Si se produjera un llamamiento, no tardaría en absoluto en venir”, señala.

La Policía pone bajo sospecha obras del segundo Gobierno de Aznar por 600 millones. La UDEF propone al juez del ‘caso Bárcenas’ investigar 23 expedientes de cinco ministerios, Adif y Renfe adjudicados a un constructor donante del partido.

La difícil decisión de a quién se vacunará primero. La llegada a cuentagotas del fármaco y la complejidad logística de su distribución influyen al priorizar. El objetivo a corto plazo es salvar vidas.

Enferma y expedientada por no llevar a su hijo al colegio. El caso de Graciela, investigada por absentismo escolar, ilustra el drama de las familias con miembros en riesgo por la covid.

A la caza del contribuyente que simula vivir en Madrid. Las administraciones tributarias investigan a los ciudadanos que fingen mover su domicilio a otra comunidad con impuestos más bajos.