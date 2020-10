Así se reinventa 40 años después el reloj que cambió las normas

En 1980, Carlo Crocco tuvo una visión para la firma relojera que acababa de fundar, Hublot. En un mundo tradicionalmente apegado a la tradición y el clasicismo, él quería insuflar nuevos aires a sus creaciones. Combinar el saber hacer, la fiabilidad y la nobleza de los materiales de la alta relojería suiza con un espíritu más contemporáneo y rompedor. Con ese punto de vista dio forma al 1980 Classic Original, uno de esos modelos que cambian el curso de los acontecimientos y que funcionan como una declaración de intenciones. Con él, Hublot se convirtió en la primera marca relojera que se atrevía a unir un material lujoso como el oro con otro tan versátil y moderno como el caucho, una mezcla de elementos que rompió las normas establecidas en ese momento y marcó la pauta de una firma que apuesta por la innovación y el atrevimiento.

1980 Classic Original: con él empezó todo.

Desde ese momento han pasado 40 años y muchos otros modelos con los que Hublot ha cimentado una filosofía que se resume en el lema Be first, different and unique. Un aniversario como ese es digno de ser celebrado, razón por la cual la firma ha decidido reinterpretar aquel modelo y aportarle de nuevo una visión contemporánea y audaz. Classic Fusion 40 years anniversary recoge el concepto que Crocco buscaba hace cuatro décadas, crear un reloj práctico, resistente y apto para cualquier circunstancia, pero que no renunciase a lo mejor de la alta relojería, y lo actualiza con un diseño sobrio y limpio en el que los pequeños detalles marcan la diferencia.

Classic Fusion 40 years anniversary en sus tres modelos: oro, titanio y cerámica.

Su esfera negra lacada y pulida transmite minimalismo y pureza, mientras que sus agujas facetadas y los logotipos H y Hublot en aplique aportan un sello característico de elegancia. La caja de 45 mm de oro 3N, titanio o cerámica le otorgan una personalidad rotunda y sólida, remachada con los reconocibles tornillos que se han convertido en una de las insignias de la marca para crear un conjunto inmutable y robusto. Como en su predecesor, la correa de caucho permite que su ajuste sea sencillo y cómodo, gracias a su triple cierre desplegable, haciendo que sea un reloj versátil que nos puede acompañar en cualquier contexto y situación.

En sus tres modelos en oro, titanio y cerámica, Classic Fusion 40 years anniversary es tanto una edición especial conmemorativa que seduce a los coleccionistas como una pieza para aquellos que buscan un reloj que imprima carácter y que sobreviva al paso del tiempo. Un clásico que sigue siendo contemporáneo cuatro décadas después.

