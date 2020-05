6

"Era todo un campeón, un fotógrafo de gran talento que si no fue más conocido, fue por su proverbial alergia a los homenajes. Nuestra charla de mosqueteros para él era suficiente, aparte de sus pinitos con la música y su incondicional amor por una Evita que lo cuidó hasta el último momento. Fotografía, amigos y 'rock and roll'. Uno de los últimos regalos que me hizo fue un disco del grupo Yenga, en el que tocaba la guitarra. Se llamaba: 'Nunca es demasiado tarde para hacer lo que quieras". Escribió el lunes su amigo Tino Soriano en su página web. En la imagen: 'Centro comercial Plaza Rio 2, avenida del Manzanares'.