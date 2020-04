Hace unos días, Miquel Roca aseguraba en una entrevista que en los Pactos de la Moncloa todos los participantes salieron perdiendo. Perdieron ante muchos de sus votantes, perdieron la oportunidad de aprovechar un momento complicado de rivales políticos, pero decidieron sacrificarse por el bien común.

Y en los tiempos de mayor sacrificio mundial, ¿no son posibles unos nuevos pactos como los de la Moncloa? Me temo que no. Tenemos una clase política que no está dispuesta a perder la oportunidad de desgaste del contrario. Esta crisis es sanitaria, pero también lo es de valores en nuestros dirigentes. José Martí, escritor y pensador cubano, dijo: “El que no tenga el valor de sacrificarse, por lo menos debe tener el pudor de callarse ante los que se sacrifican”.

Juan José Martín Beses. Valencia

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.