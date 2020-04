Romper el granito con arte

Raymond Keene (Londres, 1948) es más una institución (aún muy activa) que una persona. Gran maestro, árbitro internacional, organizador de varios Campeonatos del Mundo y torneos de élite (no solo en ajedrez, también en otros juegos o deportes mentales), autor de unos 140 libros, especialista en ajedrez de The Times (1985-2019) y otros medios de comunicación (actualmente en The Article), recibió la Orden del Imperio Británico en 1985 “por sus servicios al ajedrez”. Posteriormente se convirtió también en un personaje controvertido, acusado varias veces de plagiarse a sí mismo o a otros.

Como jugador fue un paradigma del estilo hipermoderno, pero, como demuestra la memorable partida de este vídeo, no le hacía ascos al ataque en tromba cuando lo veía fundamentado. La demolición fulgurante y bellísima del enroque de Tony Miles en el tradicional torneo de Hastings (1975-76) no podía faltar en esta colección de partidas inmortales.