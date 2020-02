Christian Louboutin convertirá Mónaco en Bollywood

En la peculiar monarquía monegasca la vida social prima en muchas ocasiones por encima de otras cuestiones más importantes. Y es que el Principado sobrevive entre otras cosas por sus fiestas, sus glamur y el deseo de sus habitantes de ser vistos como si la exposición mediática fuera signo de triunfo. Una de las citas más importante del año es el llamado Baile de la Rosa, que se celebra con la llegada de la primavera, en el que Carolina de Mónaco ejerce de anfitriona y al que asiste toda la familia Grimaldi. En los últimos años el gran amigo de la princesa Karl Lagerfeld ha ejercido de director artístico en la cita pero con su fallecimiento, del que este miércoles se cumple un año, se ha producido un relevo obligado. Para sustituirlo, Carolina de Mónaco ha elegido al famoso zapatero Christian Louboutin.

Creado por la princesa Grace de Mónaco en 1954, el Baile de la Rosa es también una cena para recaudar fondos destinados a proyectos solidarios. Este año el evento social tendrá lugar el 21 de marzo en el Salón de las Estrellas del Sporting Montecarlo. Louboutin ha elegido un tema muy específico para esta edición 2020: India. Por lo tanto, toda la noche se celebrará bajo el signo de Bollywood.

La familia monegasca y Karl Lagerfeld siempre han estado muy unidos. Carolina de Mónaco conoció al diseñador con 16 años: "Fue en Saint-Sulpice, en el hermoso apartamento art deco de Karl. Me ha influido y enriquecido. Ha sido fundamental en mi vida, eso es seguro, pero no debo ser la única en decir eso ", dijo en las páginas de la revista Vogue en diciembre de 2016.

Al morir el diseñador, la princesa de Hannover y de Mónaco rompió su habitual silencio en los medios de comunicación para hablar de su amigo. Lo hizo en la revista francesa Point de Vue. "Estábamos muy unidos. Karl era como un miembro más de mi familia. Todos sentimos la muerte de Karl como un luto familiar, a mis hijos les afectó mucho. Le conocían desde que nacieron, él estuvo en casa cuando ellos nacieron", relató. Y añadió: "He pasado más años con él que con muchos miembros de mi familia. Solo mi niñera me conocía igual de bien".

“Es muy difícil describir qué era lo que nos unía, no se puede definir con palabras, se quedan cortas. Teníamos el mismo sentido del humor y nos hacían reír las mismas cosas. Llegamos a conocernos muy bien, incluso desarrollamos nuestros propios códigos", afirmó la princesa.

“En Mónaco, Karl y yo hacíamos muchas actividades. Almuerzos a bordo de un barco, en la playa… Siempre estaba preparado para lo inesperado. Me llamaba y me preguntaba: ‘¿Qué estás haciendo?", recuerda la hija de Rainiero, "y al poco tiempo se presentaba en el lugar en el que yo estuviera".

Carolina de Mónaco desveló también cómo el diseñador la ayudó a crecer personalmente: "Karl me enseñó a no tener miedo de explorar otros territorios y a cuestionarme todo, a no tomarse en serio a uno mismo". En cambio, revela una inesperada curiosidad. "Karl nunca me aconsejó en cuestiones de moda. A veces le preguntaba su opinión sobre un vestido u otro, pero nunca se detenía en eso. Era un hombre del Renacimiento que se proyectaba sin cesar hacia el futuro, que abrazaba la modernidad sin olvidar nada del pasado".

El año pasado, el Baile de la Rosa rindió homenaje a Karl Lagerfeld con una decoración de la Riviera que sumergió a los invitados en la década de 1950. Este año se espera la presencia de 900 invitados en un ambiente de Bollywood.