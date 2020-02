‘Juego de Tronos’ y uno más: Sophie Turner y Joe Jonas esperan su primer hijo

Sophie Turner, protagonista de la serie Juego de Tronos, y Joe Jonas, músico e integrante de la banda The Jonas Brothers, están esperando su primer hijo juntos. Así lo han dado a conocer a través de fuentes cercanas a la pareja diversos medios estadounidenses como Us Weekly, E! News o Just Jared, que aseguran que ya están informando a su familia y amigos y que están muy emocionados. Por el momento, los representantes de la pareja no se han pronunciado al respecto.

La última vez que se vio en público a Turner, que cumplirá 24 años la semana que viene, y Jonas, de 30, fue a finales del pasado enero en la entrega de los premios Grammy, celebrada en Los Ángeles y en cuya alfombra roja posaron para los medios.

La pareja comenzó a salir en el año 2016, poco después de que varios amigos comunes les presentaran. Se comprometieron en octubre de 2017 y, aunque su boda tardó en llegar, fue por todo lo grande. Primero se casaron en mayo de 2019 en Las Vegas, en una divertida ceremonia en la se intercambiaron unos anillos de caramelo y posaron ante un Cadillac de color rosa de los años cincuenta.

Pero su gran momento llegó un par de meses después. El último fin de semana de junio, la pareja contrajo matrimonio en una gran ceremonia celebrada en un castillo en el sur de Francia, el chateau de Ventoux. Primero organizaron una cena previa para amigos y familiares y después se casaron, en una ceremonia de la que apenas trascendieron imágenes. Entre los muchos invitados estuvieron la modelo Ashley Graham o la actriz Maisie Williams, así como los hermanos del novio, integrantes de la banda The Jonas Brothers, acompañados por sus esposas: Danielle, la de Kevin, y la actriz Priyanka Chopra, la de Nick. Después, la pareja se marchó de luna de miel a las Maldivas, donde disfrutaron de paseos en barco y playas de ensueño en un lujoso resort.

El pasado mes de abril, Sophie Turner —que ha interpretado a Sansa Stark en Juego de Tronos— dio a conocer a través de una entrevista en un podcast que llevaba cinco años padeciendo una depresión y cuánto le habían afectado los comentarios negativos y "el escrutinio de las redes sociales", en la que algunos usuarios la insultaron por haber ganado peso. La ayudó la terapia, pero también su relación con Joe Jonas. "Ahora me quiero a mí misma, o más que antes, creo. No pienso que me quiera mucho, pero estoy con alguien que me ayuda a darme cuenta de que tengo ciertas cualidades positivas, supongo", explicaba. "Cuando alguien te dice cada día que te quiere, te hace pensar los motivos por los que te quiere y también quererte un poco más a ti misma. Así que sí, me quiero".

En la misma entrevista también contó que, tras la serie que la lanzó a la fama, pretendía tomarse un largo período de descanso.