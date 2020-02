Desde finales de los noventa ha habido un gran incremento en el número de máquinas dotadas de inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. Mucha gente las considera una amenaza, pues piensan que van a acabar ocupando sus puestos de trabajo. Aunque es verdad que la gran parte de las máquinas van a acabar sustituyéndonos en el trabajo, no por ello significa que no haya una creación de nuevos empleos —alguien tendrá que revisar y reparar esas máquinas—. También, gran parte de los trabajos que habrá en el futuro son impensables hoy día, por lo que creo que no tenemos que tener miedo de estas máquinas.

Joaquín Ramiro Aguilar. Madrid

