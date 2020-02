La reacción de Bernabe al recibir la sorpresa. En vídeo, la entrega del regalo. tiktok

Andi Bernabe cumplía 18 años en un día laborable. Al salir de casa este lunes, no se esperaba lo que estaba a punto de suceder. Sus compañeros le dieron una sorpresa: estaban todos reunidos en la clase y lo felicitaron al llegar. Andi es trans y salió del armario hace dos años. "Tenemos un regalo para ti, ya que eres un adulto. Hemos conseguido el dinero que necesitas para cambiarte de nombre", le dijo su amiga. El joven se emocionó tanto con la noticia que se puso a llorar de rodillas. En Texas, donde reside el joven, el cambio de nombre cuesta algo más de 270 euros. "Me hicieron feliz. No podía creérmelo", afirmó Bernabe a Yahoo.