La pasarela 080 pierde tejido

La pasarela 080 Barcelona Fashion pierde tejido, es decir, diseñadores y marcas, y su programación ha quedado reducida en esta edición a 24 firmas. Además, al menos cinco de ellas participan en el llamado Capsules Day, una nueva fórmula para dar cabida a aquellos diseñadores que no hacen dos colecciones anuales, sino que trabajan por colecciones cápsulas, más reducidas y atemporales, que se ponen a la venta inmediatamente después de su presentación. Es una tendencia generalizada de las semanas de la moda, apunta la directora de la 080, Marta Coca, que defiende que todas las pasarelas están disminuyendo su programación. Hasta el jueves, la pasarela de Barcelona se celebra en el Recinto Modernista de Sant Pau.

Esta es una edición, la 25ª, con ausencias destacadas, como las de Brain & Beast o Mans, que desfilaron la semana pasada en Madrid; o la de Miriam Ponsa, que es la segunda edición que se monta un desfile a parte, contraprogramando el día de apertura con un show con modelos no profesionales en la Antigua Fábrica Estrella Damm. También se ha echado de menos a Krizia Robustella o a Antonio Miró, además de a Sita Murt, que sí participa, sin embargo, en el showroom profesional. Quién no falla desde hace años es Custo Barcelona, que triplica presentaciones porque asiste a las pasarelas de Madrid y Nueva York. Fue el desfile destacado de la primera noche, que recordaba más a la edición de verano a juzgar por las cálidas temperaturas de estos días y por la propuesta de Custo Dalmau, Wet Paint, la colección para primavera-verano 2020 presentada en septiembre en la pasarela de Nueva York. El primer día también desfilaron marcas como Maite by Lola Casademunt y Naulover, o nuevos proyectos como los de Lera Mamba, que propone diseños personalizables y bajo demanda, o Designers Society, una marca de diseño contemporáneo inspirado en Los Ángeles que cuenta con diferentes creativos liderados por Pep Generó.

Una de las apuestas potentes, en palabras de Coca, de esta edición es la presencia de Boris Bidjan Saberi, un diseñador de origen alemán afincado en Barcelona, que hace ropa casual de lujo para hombre. Desde su taller del barrio del Poblenou, Saberi vende sus prendas, de estilo urbano y experimental, hechas de forma artesanal, a un público fiel de todo el mundo. En la pasarela presentó ayer una retrospectiva de la última década que ha pasado desfilando en París.

El desfile de Designers Society, en Barcelona. MASSIMILIANO MINOCRI EL PAÍS

La firma sudafricana Chulaap, presente por segunda vez en la 080, puso estampados y color a la primera jornada. Pero no es la única firma de fuera, sino que la pasarela cuenta con otros invitados para llamar la atención de la prensa internacional, según Coca. Es el caso de Esaú Yori, que desfiló ayer, y Love Binetti o Yiorgos Eleftheriades, que desfilan hoy.

En el plano local, el evento volvió a contar con diseñadores como Sonia Carrasco, ganadora del premio al mejor diseño emergente en la anterior edición, unos galardones que esta vez no se van a entregar. También con nombres habituales como Txell Miras, Oscarleon o Pablo Erroz. Esta edición también recupera a Joaquin Verdú, diseñador emblemático del género de punto, que presenta una nueva línea, Vú Barcelona. Contaba a este diario que ha conseguido unir en esta historia a un fabricante de Igualada y a un financiador y ya cuentan con distribuidores internacionales. Aunque la firma se diseña y fábrica aquí, su público estará en los países nórdicos y Estados Unidos, avanza. “El punto es muy difícil de hacer y de entender, aquí está valorado como un complemento”, señala, sin obviar que es una postura que le desespera. “Se pueden hacer prendas de máxima calidad con punto”, añade.

El ultimo día está reservado a las colecciones cápsula. Con este formato, que da más libertad en el modo de presentación, participarán Juanjo Villalba, Laagam, Las Antonias o Alled-Martinez. También el popular creador Juan Avellaneda, conocido por vestir celebrities y participar en programas de televisión. Serán sus esmóquines los que cerrarán una nueva edición de la pasarela catalana, dónde también se dará a conocer la colección cápsula que Delpozo ha creado para Anthropologie, con un evento en la tienda de la firma en paseo de Gràcia.