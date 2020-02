Ashton Kutcher habla por primera vez tras la publicación del libro de Demi Moore

Hasta ahora, Ashton Kutcher había guardado silencio sobre las polémicas declaraciones que hizo su expareja Demi Moore en su libro de memorias Inside Out. Mi historia. El actor por fin ha hablado y ha declarado que su relación fue buena y que estuvo muy unido a las hijas de la también actriz, Scout, Tallulah y Rumer Willis: "Las quiero y nunca dejaré de quererlas. No voy a dejar de respetarlas y de apoyarlas en lo que estén haciendo".

Durante una entrevista en el podcast WTF de Marc Maron, Kutcher ha recordado que estuvo con Moore durante ocho años y que convivió con las hijas que la actriz tuvo con Bruce Willis cuando estas eran unas niñas: "Tallulah tenía ocho o nueve años, era la más joven. Rumer tenía 12 o 13 cuando empezamos a salir. Cuando nos divorciamos, Tallulah se estaba graduando en Secundaria". El actor ha explicado que las crio durante su adolescencia pero nunca pretendió sustituir a su padre, al que ha descrito como "un ser humano brillante" y "un hombre maravilloso": "No soy su padre ni nunca intenté serlo, así que no las voy a forzar a hablar conmigo si no quieren". No obstante, Kutcher ha asegurado que afortunadamente mantiene el contacto con las tres.

Sobre la relación con Moore, el actor se ha limitado a decir que "todo está bien", aunque ya no quedan. Los actores, con una diferencia de edad de 16 años, estuvieron casados entre 2005 y 2011, cuando anunciaron su separación. Kutcher le fue infiel a su entonces esposa con una joven de 22 años llamada Sara Leal el mismo día en que la pareja celebraba su sexto aniversario de boda. Pero no fue la primera vez. En 2010, otra joven de la misma edad, Brittney Jones, aseguró haber mantenido relaciones sexuales con el intérprete. Moore, tras varios intentos fallidos para restablecer su relación —con terapias y viajes—, decidió comunicar el final de su matrimonio: "Como mujer, como madre y como esposa hay ciertos valores y votos que son sagrados, y es por eso por lo que he optado por seguir adelante con mi vida".

Ashton Kutcher y Demi Moore, en Los Angeles (EE UU), en 2010. Bauer Griffin Gtresonline

El pasado mes de septiembre, Moore publicó sus memorias, en las que describe las dificultades que ha vivido: traumas infantiles, adicciones y trastornos alimentarios. También habla de los años que vivió junto a Kutcher. En el libro la actriz reniega de la relación abierta que mantenían. Según Moore, él quería probar cosas nuevas y ella accedió a hacer tríos. "Lo hice en dos ocasiones, pero lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y la excusa perfecta que utilizó Kutcher para mantener relaciones sexuales con otras mujeres", afirma. "A mí me inundó la vergüenza, no podía evitar sentir que todo era culpa mía", dice la artista.

También le hace responsable indirectamente de su recaída en el alcoholismo. "Ashton estaba disfrutando de una copa de buen vino y dijo: 'No sé si el alcoholismo es algo real, creo que se trata de una cuestión de moderación". Unas palabras que, según su versión, provocaron en ella una reacción que la volvió a arrojar en una adicción que creía superada: "Quería ser esa chica que podía tomarse una copa de vino en la cena o un tequila en una fiesta. En mi mente, Ashton también quería eso. Así que traté de convertirme en esa chica normal y divertida", escribe.

Ashton Kutcher, que se casó en secreto en julio de 2015 con la actriz Mila Kunis, con quien tiene dos hijos, ha preferido guardar silencio al respecto hasta esta semana. No obstante, el actor afirmó en su cuenta de Twitter que había escrito un mensaje, pero que decidió no publicarlo por el bien de su familia. "Estaba a punto de presionar el botón [para enviar] un tuit realmente sarcástico. Entonces vi a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, y lo borré", tuiteó el actor el pasado mes de septiembre. Un mensaje que remató con una cita de su padre, Larry Kutcher: "La vida es buena".