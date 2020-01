Samuel Eto’o, nueva demanda de paternidad y una reclamación por la que puede ir a la cárcel

A Samuel Eto’o, el exfutbolista del Barcelona, se le juntan los problemas. El próximo lunes, 3 de febrero, acudirá a un juicio en Madrid por una demanda de paternidad. Por otro lado, se enfrenta a una solicitud de prisión en Italia por incumplir la sentencia, emitida este verano por un juzgado italiano, que le obligaba a pagar 10.000 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos como parte de sus deberes como padre de otra joven.

Ahora el exfutbolista está retirado, vive en Qatar, y su vida pública destaca más por las demandas de paternidad con las que está lidiando que por cualquier relación con su talento en el campo. De fallar en su contra el proceso del lunes, Erika, de 20 años y estudiante de Magisterio, se convertiría en la octava hija del deportista. Su madre, Adileusa do Rosario, natural de Cabo Verde, conoció a Eto’o en una discoteca de Madrid cuando ambos tenían 18 años. La demanda se presentó hace poco más de un año y contó al diario Abc que cuando llamó a Eto’o en 1999 para comunicarle que estaba embarazada, él le respondió que “era como todas las putas que buscan cazar a un futbolista, y que si no abortaba me iba a enterar”. Erika nació el 15 de noviembre de 1999 y a lo largo de su vida ha padecido distintas dolencias. Le tuvieron que extirpar un riñón y fue operada de la columna por una escoliosis.

Erika y Adileusa Do Rosario, en un juzgado de Madrid, el pasado mes de julio. Getty Images

Adileusa Do Rosario, su madre, ha intentado en varias ocasiones hablar con el jugador. Recién nacida la niña, se la llevó a un entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. "La vio, la cogió en brazos y me llevó enseguida a su coche, no quería que nadie nos viese. Aunque sí nos vio su compañero Roberto Carlos", ha explicado la mujer a La Vanguardia. Continúa narrando que Eto’o las llevó de vuelta a Alcorcón donde vivían y prometió hacerse cargo de su supuesta hija, facilitándoles un número de móvil. Sin embargo, Do Rosario llamó al día siguiente y comprobó que el teléfono no existía. Intentó en numerosas ocasiones contactar con él a través de personas de su alrededor hasta que desistió.

Años después decidió llevar el asunto por vía judicial y contrató los servicios de Fernando Osuna, un abogado especializado en reclamar paternidades que ha llevado casos como el de Manuel Díaz El Cordobés contra su padre, Manuel Benítez, y el de Javier Sánchez contra Julio Iglesias. El letrado ha explicado al mismo periódico que el pasado mes de julio, el juez determinó que Eto’o debía pagar a su representada 1.400 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos. Además ha añadido que el futbolista "no se presentó ni ha pagado ni una vez desde entonces".

Se trata del mismo comportamiento que el futbolista ha tenido con Annie, a quien dos sentencias civiles y una penal reconocen como su hija. La joven, de 17 años, estudia Diseño de Moda en Padua (Italia) y un juzgado de Palma de Mallorca reconoció su filiación en 2004. Más de una década después, un juzgado italiano obligó al futbolista a pagar 10.000 euros mensuales como pensión alimenticia. El pasado mes de junio, un juzgado penal italiano condenó a Eto’o a tres meses de prisión por impago reiterado de esa pensión y a satisfacer todo lo adeudado más intereses. Una condena pactada entre ambas partes, como avanza el mismo diario, con la que el deportista no iría a la cárcel por no tener antecedentes y bajo la promesa de asumir la deuda acumulada. Sin embargo, Eto’o continúa sin pagar y la madre de la niña, Anna María Barranca, ha decidido dar el siguiente paso, por lo que sus abogados están preparando una nueva denuncia con la que solicitarán la prisión.

Barranca y Eto’o se conocieron en una gasolinera de Palma en 2001. Estuvieron juntos tres meses hasta que ella decidió finalizar la relación tras verle con otra mujer. Cuando Barranca supo que estaba embarazada habló con el entonces futbolista que solo le ofreció ayuda para abortar.

Samuel y Georgette Eto’o, en el Festival de Cannes de 2011.

Georgette Eto’o es la actual esposa del deportista, a la que conoció en 2007 y con la que se casó en 2014. El camerunés y la marfileña tienen tres hijas en común: Sienna, Lynn y Maelle. Siguen juntos, y Georgette mantiene una postura discreta ante los problemas de su marido con sus otros vástagos. El jugador también tiene otro hijo con María Ángeles Pineda, que le reclamó 16.400 euros por impago de la pensión alimenticia en julio de 2018, y otros dos en París, Junior y Soan, con los que no tiene relación por llevarse mal con la madre.