Seis libros para niños valientes

Un libro es uno de los mejores regalos que se puede hacer a un niño ya que le ayuda a aprender vocabulario, a comprender la realidad, a poner en palabras los sentimientos y a ver más allá del mundo que le rodea. Estos seis libros invitan a los niños a ser valientes, a valorar la naturaleza, a intuir los beneficios del conocimiento y a reírse.

Manual para Superhéroes. La máscara roja - Elias Vâhlund y Agnes Våhlund. Continúa la aventura de Lisa, una niña normal que se ha convertido en una superheroína anónima. En este número se resuelven las incógnitas de la anterior entrega, “Manual para Superhéroes. El libro mágico”. Lisa se disfraza de nuevo y con su traje y su poder de volar, ayuda, enfrente de toda su clase a un acróbata del aire. Pero lo más importante es lo que hace contra el acoso escolar: reúne el coraje y planta cara a los estudiantes que la han estado atormentando. Manual para Superhéroes. La máscara roja de Elias Vâhlund y Agnes Våhlund nos invita a no ser testigos mudos sino a hacer algo para erradicarlo. Es un cómic visualmente atractivo, que engancha desde la primera página, que se pone en el papel de la víctima y muestra su sufrimiento y cómo, a pesar de su situación, se evade, se emociona y emana bondad incluso por aquellos estudiantes que le hacen la vida imposible. Es una obra a tener en cuenta y que puede abrir los ojos a niños que estén faltando el respeto a sus compañeros o padeciendo a acosadores.

Iris y las semillas mágicas - Nicola Skinner. Iris Fallowfield es la alumna que mejor se porta y la que se sabe de memoria todas las normas del colegio (que son muchísimas). Un día Iris descubre, bajo el árbol de su patio, un paquete de semilla mágicas que hará que su vida gris y corriente cambie a una multicolor y extravagante. Se acabó ser la niña ordenada que obedece las normas sin rechistar, que no se pregunta nada y que viste y piensa como le dicen que vista y piense. Iris y las semillas mágicas de Nicola Skinner es un libro curioso, crítico y necesario: las semillas no se plantan en las macetas sino en las cabezas, de ahí la portada tan llamativa del libro; las ciudades necesitan espacios verdes que den oxígeno y alegría, y los niños deben aprender para ser mejores personas y no almacenar conocimientos que luego olvidan tras pasar los exámenes; el mundo actual sería mejor con unos cambios relacionados con la educación, la ecología y el mundo laboral. Una obra diferente y adictiva.

El maravilloso Mago de Oz - Lyman Frank Baum y Óscar T. Pérez. Dorothy es una niña que vive en Kansas junto con sus tíos y su perro Toto. Un día un ciclón se lleva su casa con ella y el perro dentro. Cuando la casa se posa en el suelto, sale y se da cuenta de que se halla en un lugar desconocido. Para volver a Kansas debe llegar a la Ciudad Esmeralda para que el Mago de Oz la lleve de vuelta con su familia. En el camino se encuentra con un Espantapájaros que quiere tener cerebro, un Leñador de Hojatalata que desea tener un corazón y un León Cobarde que necesita la valentía para ser el rey de la selva. Durante el trayecto deberán pasar grandes obstáculos que sacará los mejor de cada uno de ellos. El maravilloso Mago de Oz es una edición especial conmemorativa del centenario del fallecimiento de L. Frank Baum, que cuenta con las ilustraciones de Óscar T. Pérez. Es una obra cuidada que gustará tanto a niños como adultos en el que se viaja a un mundo de fantasía que abre mentes y corazones.

Rapunzel con piojos - El Hematocrítico. La princesa Rapunzel está harta de llevar el pelo largo y se lo quiere cortar. Su padre insiste en que se lo deje largo ya que así podrá huir si alguien quisiera secuestrarla. De repente los soldados avisan que de que hay un peligro: algunos piojos han entrado en el castillo. Todo se complica cuando uno de esos piojos salta a la cabellera de Rapunzel. El padre, que al principio le resta importancia, muestra signos de preocupación cuando el piojo se reproduce con velocidad. ¿Quién salvará a la princesa? Rapunzel con piojos de El Hematocrítico es un álbum ilustrado que recupera el personaje de Rapunzel y lo moderniza. Utiliza el humor para mostrar lo complicado que es deshacerse de un enemigo tan minúsculo que se multiplica y produce picores molestos. Es una obra de fácil lectura por el tamaño de su tipografía, divertida y con guiños a otros personajes de la literatura clásica como Blancanieves o Garbancito. Muy recomendable.

El origen de las especies - Charles Darwin y Sabina Radeva. La lucha por la existencia, la migración de los animales, el instinto y otros temas son los que trata, de forma resumida, el libro El origen de las especies de Charles Darwin. Esta edición es una adaptación bien cuidada de Sabina Radeva que además lo ilustra. La obra comienza con datos biográficos de Charles Darwin, el significado del concepto de 'especies' y las ideas relacionadas con el origen de diferentes especies terrestres y acuáticas. Es interesante la explicación breve, sencilla y en 5 puntos de la selección natural. Las ilustraciones son importantes ya que sirven de ejemplo a las palabras y de esta forma los niños pueden comprender mejor los conceptos. En las últimas páginas se amplían téminos como el ADN y la herencia, se aclaran conceptos erróneos que podemos tener y se explican algunos términos científicos. Una lectura imprescindible para niños.

Nuestro planeta - Matt Whyman y Richard Jones. Los distintos habitats de nuestro planeta, los mundos de hielo, las selvas, las aguas costeras, los desiertos y praderas, el mar, el agua dulce, los bosques,... nuestro hogar. Nuestro planeta de Matt Whyman y Richard Jones es un libro dirigido a los niños que se ha inspirado en la serie de Netflix. En él han colaborado WWF y Silverback y el prólogo viene firmado por David Attenborough. Además de la información tan interesante, la obra combina fotografías a todo color, obtenidas de la película documental, con ilustraciones. Las imágenes detrás de las escenas son curiosas y alguna es divertida. Información y calidad que no puede faltar en tu biblioteca.

