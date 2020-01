El presentador de Sanremo incendia las redes con sus comentarios machistas

El festival de la canción de Sanremo es todo un acontecimiento en Italia que une generaciones. Consigue registrar impresionantes cifras de audiencias, con cuotas de pantalla que habitualmente rondan el 50% y los 10 millones de espectadores de todas las edades. Es algo así como una de las últimas grandes tradiciones que han conseguido llegar hasta nuestros días. Todo lo que rodea a este histórico evento musical y también fuertemente social tiene gran difusión. La edición de este año, la septuagésima, que se celebrará a inicios del próximo mes, comienza con acusaciones de machismo y con una polémica presentación oficial.

Las galas, que se emiten en la televisión pública, estarán conducidas por un hombre, Amedeo Umberto Rita Sebastiani, conocido como Amadeus, acompañado por diez mujeres, de las que el anfitrión destaca en primer lugar su “belleza”. En la rueda de prensa en la que se dio a conocer el nombre de las presentadoras y otros detalles del programa, Amadeus, que también es el director artístico del festival, fue introduciendo a sus compañeras. “Obviamente son todas muy guapas”, arrancó. Y continuó en esa línea, alabando el aspecto físico de las mujeres que estaban sentadas junto a él, hasta llegar a Francesca Sofia Novello, modelo y pareja del piloto de motociclismo Valentino Rossi. “Francesca, por ejemplo, es una especie de apuesta personal para mí, porque a veces no tienes por qué conocer a todas, esta chica es una modelo guapísima, sabemos que es la novia del gran Valentino Rossi, pero la he elegido porque he visto, además de su belleza, su capacidad para estar detrás de un gran hombre, un paso por detrás”. Y comenzaron los primeros murmullos en la sala. “A pesar de su juventud es una modelo muy prometedora, destinada a tener un gran éxito y me gustaba la idea de ser el primero en llevarla a un escenario prestigioso como este. Y además es muy simpática”, continuó el presentador, mientras la aludida lo miraba, asentía y sonreía.

“Uno de los rostros históricos más hermosos”, para referirse a una presentadora del Telediario, Laura Chimenti ; “un icono sexy hace muchos años que todavía puede contarnos algo”, para definir a la cantante Sabrina Salerno o una periodista deportiva que presentará Sanremo para “demostrar que no es solo una chica que puede ocuparse del deporte”, por Diletta Leotta. Son algunas de las perlas con las que continuó describiendo a las copresentadoras.

Su desafortunado comentario sobre Novello, unido al resto de su discurso, pronto levantó un revuelo en la opinión pública y en las redes sociales y la etiqueta #boycottSanremo corrió como la pólvora. La economista y divulgadora Imen Boulahrajane fue la primera en reaccionar. “Seguimos diciendo a las mujeres que para hacer carrera primero deben pensar en ponerse guapas, tal vez encontrar un novio rico y famoso e ir un paso por detrás. No oscurezcamos su éxito”, lamentó. Y apuntó a los responsables de la cadena: “¿Dónde está el servicio público aquí?” .

La onda expansiva llegó también hasta la política. La senadora del Partido Democrático, del centroizquierda, Monica Cirinnà, señaló que ya es “altamente discutible” que en 2020 se continúe utilizando para Sanremo la fórmula del “hombre presentador rodeado de jóvenes asistentes”. Y ha añadido: “Que todo esto esté acompañado de observaciones sexistas es totalmente inaceptable. El servicio público tiene el deber de garantizar que el lenguaje público y la esencia de las cosas sean respetuosas con la paridad de género”.

La senadora Daniela Santanché, de la formación ultraderechista Hermanos de Italia también criticó los comentarios del presentador. “Bienvenidos a la Edad Media”, ironizó.

La diputada del Partido Democrático, Alessia Rotta, definió esta edición del popular festival de la canción como un “concentrado de banalidades y estereotipos sexistas”. Y escribió en Twitter: “Las presentadoras han sido elegidas por ser guapas, sexys y capaces de ir un paso por detrás de sus hombres famosos. ¿Realmente la RAI [la televisión pública italiana] no es capaz de ir al compás de los tiempos ofreciendo un servicio mejor?”.

El viernes, día siguiente al alboroto, Amadeus, un conocido showman y presentador de radio y televisión desde hace tres décadas, trató de apagar el incendio y se excusó alegando que “se ha malinterpretado de forma malévola” su frase. En declaraciones a la agencia Ansa explicó que el “paso atrás” al que se refería es “la elección de Francesca de estar fuera de los reflectores que inevitablemente apuntan hacia un campeón como Valentino”. “He querido que estuviera en Sanremo, donde podrá darse a conocer como modelo independiente y no como 'novia de' y ¿esto se convierte en un pecado?”, agregó. También indicó que la propia Novella le ha agradecido y está sorprendida con la polémica. “Hubiera dicho lo mismo de la pareja de una mujer famosa”, añadió.

El presentador ha calificado la repercusión a sus comentarios como “una caza de brujas” y ha defendido la diversidad de presencia femenina en el festival. ¿Por qué no puedo decir que las mujeres que tendré a mi lado en el escenario son hermosas? Hasta que se demuestre lo contrario es un cumplido y no se refiere necesariamente solo a la belleza física”, ha dicho también.