Elena Tablada en el monumento al Holocausto y otras meteduras de pata de los famosos en las redes

Anunciar un embarazo siempre es una buena noticia. La diseñadora Elena Tablada, expareja del cantante David Bisbal, contaba a finales de sus seguidores en noviembre que esperaba su segundo hijo (que será una niña), el primero junto a su actual esposo, Javier Ungría. Una alegría que estos días se ha visto empañada por un resbalón en sus redes sociales que ha sido muy criticado.

Tablada está de viaje por Alemania y ha posado en el monumento del Holocausto, una explanada de grandes bloques de granito situado en el centro de Berlín desde 2005 en honor a los judíos que murieron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Ya el hecho de hacerse sonrientes fotos en un lugar de tanto recogimiento no es algo de demasiado buen gusto. Pero, más allá de eso, la diseñadora ha colgado una imagen de ella allí en la que muestra su embarazo, con un abrigo amarillo y un gorro, y en cuyo texto ponía la etiqueta "Baby in the oven", bebé en el horno. Una expresión anglosajona utilizada habitualmente cuando se habla de un embarazo, pero más que desafortunada cuando el telón de fondo es un lugar de homenaje a millones de personas brutalmente asesinadas, muchas de ellas en cámaras de gas.

Tras las numerosas críticas, Tablada ha reculado en silencio y ha borrado esa etiqueta, dejando solo la de "Never Forget" (Nunca olvidaremos) y la localización, Berlín.

Ojito a Elena Tablada... Bebé en el horno pic.twitter.com/D0fabr6d1W — Javier Zurro (@Zurro_85) January 3, 2020

La diseñadora no es la única que ha sufrido este tipo de resbalones en las redes sociales. Los famosos, siempre tan observados, son dados a ellos, y sobre todo rápidamente acusados. Algo similar le pareció a su expareja, David Bisbal, en un tuit tan recordado que se ha convertido en un meme de uso habitual. "Nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas, ojalá que pronto se acabe la revuelta", decía el cantante almeriense en un desafortunado comentario en febrero de 2011, tras las revueltas en las calles de El Cairo.

Las cuestiones sociales, históricas, raciales... suelen ser las que más quebraderos de cabeza causan a los famosos y donde más suelen meter la pata. Intentar ser graciosos hace que, a veces, se pasen de rosca. Algo así le pasó a la actriz Paula Echevarría cuando hace un año publicó un mensaje en sus Stories de Instagram en el que pretendía gastar una broma: "No confíes en nadie porque cuando menos te lo esperas maricón el que lo lea". Echevarría tuvo que intervenir antes de que alguien se sintiera ofendido: "Adoro a los gais, bueno, a los que conozco y me caen bien... Vamos que no es discriminación, es un simple chiste, que últimamente hay que andar con pies de plomo...", escríbía poco después del primer mensaje, y añadía, siempre intentando usar el humor: "Por si acaso, pido perdón también al plomo... Love is love".

Me encanta el hashtag #PAU16!! 😂😜😅

Mucha suerte a tod@s en los exámenes de selectividad! — Pau Gasol (@paugasol) June 6, 2016

Lo que muchos vieron como egocentrismo le jugó una mala pasada a Paulina Rubio hace cuatro años y medio, cuanto usó la etiqueta #PAU2015 —que se refería a las Pruebas de Acceso a la Universidad que se estaban celebrando en ese momento— en una publicación propia entre otras muchas más etiquetas. Las burlas no tardaron en hacerse notar. Tanto, que al año siguiente Pau Gasol recogió el testigo e hizo una broma con #PAU2016: "Me encanta el hashtag PAU16!! Mucha suerte a tod@s en los exámenes de selectividad!".

El hechoi de ser rostros conocidos que a menudo publicitan marcas comerciales también causa quebraderos de cabeza a los famosos. Eso le ocurrió a David Ferrer en 2013, cuando escribió un mensaje promocionando su nuevo teléfono móvil, un modelo de Samsung... utilizando un iPhone.

Desvelar datos confidenciales también es otro de los quebraderos de cabeza de los famosos. Eso les ha pasado a Pilar Rubio y a Iker Casillas, que sin querer dieron a entender el sentido de su voto durante unas elecciones. En el caso de la presentadora, ni siquiera fue del suyo sino del de su marido, Sergio Ramos: en una imagen de Instagram colgada por Rubio se veía a Ramos sosteniendo un sobre con una papeleta del Partido Popular. Después, para intentar rectificar, colgó un vídeo en el que escribía: "Hoy toca votar OTRA VEZ... Hemos cogido TODAS las papeletas, de TODOS los partidos y después nos hemos metido en la cabina para meter en los sobres nuestra elección". En el caso de Casillas, que borró después su publicación, subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde aparecía una encuesta política con la opción del PSOE marcada.

La presentadora Paula Vázquez también se metió en un buen lío cuando, en 2012, publicó sin querer en Twitter tanto su número de teléfono como su dirección, lo que le granjearon miles de mensajes a través de WhatsApp y decenas de llamadas telefónicas inesperadas. Una estrategia que también ha seguido la actriz estadounidense Dakota Johnson pero, en su caso, a propósito: dejó su número a sus fans para que le contaran si habían sufrido agresiones sexuales. Un año después, creaba un programa de radio semanal recopilando todas esas historias.