La noche de Reyes

Los zapatos, bien limpios y colocados junto a la ventana. Un cuenco con agua, para que beban los camellos. Vasos de leche y un plato con turrones y galletas, para que los Reyes Magos retomen fuerzas justo después de dejar el salón de tu casa repleto de regalos y juguetes. Un año más, Melchor, Gaspar y Baltasar serán esta noche fieles a su cita con niños y mayores. Eso quiere decir que las Navidades se acercan a su fin, y el día de Reyes (roscón incluido) es el remate perfecto a estas fiestas familiares cargadas de ilusión. Pero eso será mañana, cuando Sus Majestades de Oriente hayan repartido sus toneladas de regalos por todos los pueblos y ciudades de España.

Esta fiesta está muy arraigada en nuestro país, pero también se celebra en otros lugares del mundo como en algunos puntos de Francia, Portugal e Italia, y en países de habla hispana como México, Colombia, Argentina o Paraguay, entre otros. La tradición se remonta al nacimiento de Jesús, cuando tres magos llegaron hasta él guiados por una estrella y le adoraron con oro, incienso y mirra.

Hace ya unos cuantos años de aquello. El caso es que los Reyes Magos se han adaptado a los nuevos tiempos. Y si hace 2000 años atravesaron el desierto en camellos, hoy vienen a nuestras ciudades y pueblos en helicóptero, en avión, en tren, en coche y hasta en barco. Cualquier medio de transporte vale con tal de llegar a tiempo a las cabalgatas que, esta tarde, recorrerán las calles de prácticamente toda España. Las más antiguas son la de Granada y Alcoy, ya centenarias. Pero hay tantas que es casi imposible enumerarlas.

En el camino, los Reyes repartirán caramelos y dulces, lanzarán miles de besos y abrazos, y llenarán de ilusión a los miles de niños (y no tan niños) que se acerquen a verlos de cerca. Y ya sabes, después de la cabalgata, toca cenar bien pronto y retirarse enseguida a dormir. Que como Sus Majestades noten que hay alguien despierto de madrugada, pasarán de largo y tampoco es plan de que se olviden de nosotros.

Por cierto, ¿ya les has escrito la carta? Si todavía no lo has hecho, no pierdas ni un minuto y empieza a redactarla ya mismo, que todavía estás a tiempo de que los Reyes se acuerden de ti y de tus seres más queridos. Al igual que Melchor, Gaspar y Baltasar, el oro, el incienso y la mirra han evolucionado, y hoy los regalos más deseados son los relacionados con la tecnología, aunque la oferta es tan amplia que es difícil decidirse por uno. ¡Feliz noche y que los Reyes te dejen muuuuuchos regalos!