“Tiendo a enroscarme en los detalles”

Sus dibujos incluyen una miríada de detalles. ¿Cuánto tiempo le dedica? Es el gran conflicto con mi agenda porque soy bastante lenta. Al final he desarrollado unos trucos para ir más rápido porque los clientes para los que trabajo muchas veces no tienen tiempo. Pero he elegido una técnica muy artesanal y muy lenta, y cada vez tiendo más a enroscarme en los detalles.

¿Qué aporta una ilustración al relato de una marca? Es una relación compleja. En el pasado he estado más disconforme con los encargos. Entre lo que te pedían y tus realizaciones personales. Pero ahora estoy en un momento muy bueno. He entrado en sincronía con ciertas firmas que buscan lo que yo quiero hacer. Como una historia de amor: así de bonito.

¿Diferencia entre su propuesta comercial y en galerías? Me hace mucha ilusión ver un cuadro mío en una exposición, pero también una lona en unos grandes almacenes. Es igual de estimulante. Lo ideal para mí sería una carrera larga en la que puedes ir transitando de un lugar a otro sin que te acusen de incoherente. Pero el Arte con mayúsculas me intimida demasiado y en la ilustración me siento más cómoda y humilde.

Pero trabaja para enseñas de lujo. La minoría. El 1% del planeta. Es ahí donde hay mucho mercado. Para compensar tengo el dibujo editorial. Y también es una reivindicación: es un mito que si dibujas, te mueras de hambre.

¿La historia de las ilustradoras en España ha sido un relato del olvido? Han sufrido lo mismo que en otros sectores. Ahora existe un boom de ilustradoras con "A". Solo hay que pasearse por Instagram para ver que hay verdaderas estrellas femeninas.

También es una historia de soledad. Esta profesión tiene algo de clausura. Eres un monje que está en el estudio o en su casa produciendo, y ahí da igual ser hombre o mujer.

Uno contempla algunos de sus dibujos e imagina a Egon Schiele. ¡Vaya cumplido! Mi estilo es bastante personal. Huyo de las tendencias, aunque estoy atenta a ellas. Me atrae mucho esa iconografía de las láminas del siglo XIX, botánicas y orientalistas, e intento llevarla a la modernidad.